ATM'den çekti: Görünce gözlerine inanamadı

Son bir hafta zarfında 3 farklı bankadan para çektim veya yatırdım. Elimde kalan son 10 adet 100 TL'lik banknottan biri evde oturduğum sırada dikkatimi çekti. Paranın alt kısmında hafif sarı renk olduğunu gördüm. Parayı elime aldığımda boya gibi bir şey gördüm. Biraz daha dikkatli baktığımda parada baskı hatası olduğunu fark ettim. Aklıma hemen paranın sahte olabileceği geldi. Derhal parayı bankaya götürüp sahte olup olmadığını sordum, paranın sahte olmadığı ortaya çıktı. Diğer basım hatası olan paralardan çok farklı, genelde diğer basım hatalarında paradan bir sıfır eksik ve şerit kapalı olur. Ama bu parada tam tersine alt tarafta 50 TL'nin baskısı ve bir sıfırın fazla olduğu görülüyor. Bu beni şok şaşırttı. Bu paranın ileride tarihî bir değeri olacağını düşünüyorum. Koleksiyoncuların ilgi duyacağını düşünüyorum, torunlarıma miras da kalabilir. Diğer paralarda sıfır eksik oluyor, ama bunda bir sıfır fazla, hem de 50 TL'nin baskısı var. Şaşırmamak elde değil.