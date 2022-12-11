Atık yağları hijyen malzemesine dönüştürüyorlar!

Atık yağ sadece sabun değil çok farklı alanlarda da kullanılabilir. Biz öğrencilerimizle bunu sabun olarak kullanmayı tercih ettik. Ürettiğimiz sabunları şimdilik kendi ihtiyacımız için kullanıyoruz. Ayrıca hediyelik de üretiyoruz. Ancak ilerleyen zamanlarda bu farklı bir sektör olabilir." dedi.