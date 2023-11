Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısı, Tiktok hesabından 2 saat içerisinde dudak uçuklatan miktarda topladı. Bu duruma tepki gösteren Ahmet Hakan, "Her ideolojinin, her kesimin, her anlayışın alıkları olur. Ama yine de Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen.” dedi.