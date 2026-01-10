  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi? Türkiye'nin ünlü cemaat liderinin sır ölümü! AK Partili isim baskı yapıyor Lookman transferinde neyi göze aldılar? Detayları bir bir açıkladılar: Flaş gelişme... Başladılar Türkiye için atılan adım: 30 üniversite her türlü böceği kurutuyor! Yaptıkları gündem oldu... Avrupa'dan sipariş var Portekizliler bombayı patlattı! Türkiye'yi beklemeye başladılar yine... Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı Haydut ABD'yi sarsan saldırı! Çok sayıda ölü var Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler
Spor
20
Yeniakit Publisher
Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçı için stada gelirken, maç öncesi tezahüratlarla derbiye hazırlandı.

#1
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

#2
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

Sarı-lacivertli taraftarlar da mücadele öncesi stat çevresinde toplanmaya başladı.

#3
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği Fenerbahçeli taraftarlar için M9 Ataköy- Olimpiyat Metro hattının Ataköy ve Yenibosna buluşma noktası olarak belirlendi.

#4
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

Taraftarlar bilet kontrollerinin ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırıldı.

#5
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

Şahsi araçlarıyla stadyuma gelen taraftarlar ise Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) - Fenertepe Kavşağı - Eski Edirne Caddesi - Rıfat Ilgaz Caddesi - Olimpiyat Yolu güzergahını kullanarak, kendileri için tahsis edilen otoparklara geçiş yaptı.

#6
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

Stat etrafında iki takımın taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi adına yoğun önlemi alındı.

#7
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

Fenerbahçeli taraftarlar stat etrafında yaptıkları beste ve tezahüratlarla derbiye hazırlanırken, yakılan meşale ve açılan bayraklar renkli görüntüler oluşturdu.

#8
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

Taraftarlar, 15.45 itibarıyla stada giriş yaparken, kendilerine ayrılan bölüm olan Doğu ve Kuzey Tribünü’ndeki yerlerini aldı.

#9
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

İşte stat önünden görüntüler...

#10
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

İşte stat önünden görüntüler...

#11
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

İşte stat önünden görüntüler...

#12
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

İşte stat önünden görüntüler...

#13
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

İşte stat önünden görüntüler...

#14
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

İşte stat önünden görüntüler...

#15
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

İşte stat önünden görüntüler...

#16
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

İşte stat önünden görüntüler...

#17
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

İşte stat önünden görüntüler...

#18
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

İşte stat önünden görüntüler...

#19
Foto - Atatürk Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

İşte stat önünden görüntüler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deva Partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!
Gündem

Deva Partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!

Türkiye’nin Suriye’deki mazlumlara yönelik yardım elini ve kararlı duruşunu hedef alan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekme..
İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı
Gündem

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 104 tutuklunun dosya üzerinde..
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu
Gündem

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

Suriye ordusunun terör örgütü PKK-SDG unsurlarına yönelik başlattığı kararlı operasyonlar meyvesini veriyor. Sahadaki askeri başarıların ard..
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve h..
Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!
Gündem

Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan vatandaşlar, aylardır süregelen su kesintileri nedeniyle isyan bayrağını açtı. CHP’li Mansur Yavaş yön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23