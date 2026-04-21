Asya semalarına Türk damgası! HÜRJET’te imzalar atıldı, TUSAŞ Malezya’ya teknoloji sancağını dikti

TUSAŞ, Malezya’da düzenlenen DSA 2026 Fuarı’na damga vururken Genel Müdür Mehmet Demiroğlu, bölgedeki stratejik savunma projelerinin başarısını ve gelecekteki dev ortaklıkları kamuoyuna açıkladı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in HÜRJET maketini bizzat imzalamasıyla taçlanan süreçte, TUSAŞ’ın Malezya’daki 120 kişilik mühendislik ofisiyle bölgede kalıcı bir teknoloji üssü kurduğu belirtildi. ANKA İHA teslimatlarının başarıyla tamamlanmasının ardından, iki ülke arasındaki iş birliğinin artık sadece ürün satışı değil, ortak mühendislik ve altyapı geliştirme seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Malezya ile mevcut savunma projelerinin başarıyla devam ettiğini belirterek, yeni işbirlikleri için umutlu olduklarını ifade etti. TUSAŞ, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Defence Services Asia (DSA) 2026 Fuarı'nda ürün ve kabiliyetlerinden örnekler sergiliyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, fuar kapsamında TUSAŞ standını ziyaret ederek, sergilenen jet eğitim uçağı HÜRJET'in birebir ölçülerdeki maketini imzaladı.

Demiroğlu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen DSA 2026 Fuarı'na ilişkin yaptığı açıklamada, DSA'nın Asya'nın en köklü ve en büyük savunma fuarlarından biri olduğunu belirtti. Türkiye ile Malezya arasındaki savunma işbirliğinin güçlü bir zeminde ilerlediğini vurgulayan Demiroğlu, "Bizim de Malezya'yla ilişkilerimiz çok iyi durumda. TUSAŞ olarak da Malezya Hava Kuvvetlerine üç tane ANKA insansız hava aracı projemizin teslimatını bitirerek sonlandırdık. Bu bizim için çok büyük öneme sahip bir başarıydı." dedi.

TUSAŞ'ın Malezya ile yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ettiğini aktaran Demiroğlu, Malezya'daki TUSAŞ ofisinin önemine değinerek, "Malezya'yla hem insansız hava araçları konusunda hem de HÜRJET konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Burada 120 kişinin üzerinde sayıya ulaşmış TUSAŞ Malezya ofisimiz var. Ofisimiz, ülke arasında köprü vazifesi görüyor. Hem Malezya'nın insan ve mühendislik kaynağına hem de altyapısına ulaşmamızı sağlıyor." diye konuştu. Mehmet Demiroğlu, Malezya'nın savunma alanında Türkiye için önemli bir partner olduğuna işaret ederek, ülkedeki diğer Türk firmalarının da yeni projelerde yer almasını beklediklerini söyledi.

Türk savunma sanayisinin bölgede daha büyük projelere imza atacağına inandıklarını belirten Demiroğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Malezya, gelişmekte olan ülkelerin başında, gelişmiş bir ülke esasında birçok açıdan. Savunma konusunda da Türkiye'yle çok yakın münasebetleri var. Türkiye'deki diğer firmalarımız da inşallah daha büyük projelerde yer alacaklar. Fuarı gerçekten ilgi çekiyor. Ben inanıyorum ki ilerleyen yıllarda biz TUSAŞ olarak ve Türkiye'nin savunma sanayisi olarak daha büyük projeleri hep beraber hayata geçireceğiz."

Yorumlar

Vay vay

Hurjet iyi bir eğitim,keşif ve gözetleme uçağı. Motoru ABD general Electricten geliyor..yaptıkça satarız.
Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama
Gündem

Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama

Yıllardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in savcılığa verdiği ifadeye i..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 24. duruşması sanığın savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi...
Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi
Gündem

Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi

Gülistan Doku cinayetinin baş şüphelisi olarak tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkındaki iddial..
Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı
Dünya

Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı

Bulgaristan’da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu 'İlerici Bulgaristan Koalisyonu' genel seçimi büyük farkla önde tamamladı...
CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!
Gündem

CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!

Eşme Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile iki çalışan tutuklandı, dosyada festival harcamaları, r..
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler
Gündem

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuklar için düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı İnci ..
