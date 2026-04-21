Asya semalarına Türk damgası! HÜRJET’te imzalar atıldı, TUSAŞ Malezya’ya teknoloji sancağını dikti

Demiroğlu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen DSA 2026 Fuarı'na ilişkin yaptığı açıklamada, DSA'nın Asya'nın en köklü ve en büyük savunma fuarlarından biri olduğunu belirtti. Türkiye ile Malezya arasındaki savunma işbirliğinin güçlü bir zeminde ilerlediğini vurgulayan Demiroğlu, "Bizim de Malezya'yla ilişkilerimiz çok iyi durumda. TUSAŞ olarak da Malezya Hava Kuvvetlerine üç tane ANKA insansız hava aracı projemizin teslimatını bitirerek sonlandırdık. Bu bizim için çok büyük öneme sahip bir başarıydı." dedi.