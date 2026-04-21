Asya semalarına Türk damgası! HÜRJET’te imzalar atıldı, TUSAŞ Malezya’ya teknoloji sancağını dikti
TUSAŞ, Malezya’da düzenlenen DSA 2026 Fuarı’na damga vururken Genel Müdür Mehmet Demiroğlu, bölgedeki stratejik savunma projelerinin başarısını ve gelecekteki dev ortaklıkları kamuoyuna açıkladı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in HÜRJET maketini bizzat imzalamasıyla taçlanan süreçte, TUSAŞ’ın Malezya’daki 120 kişilik mühendislik ofisiyle bölgede kalıcı bir teknoloji üssü kurduğu belirtildi. ANKA İHA teslimatlarının başarıyla tamamlanmasının ardından, iki ülke arasındaki iş birliğinin artık sadece ürün satışı değil, ortak mühendislik ve altyapı geliştirme seviyesine ulaştığı ifade edildi.