Komşunun başı belada: 40 milyona düşecek!

Komşunun başı belada: 40 milyona düşecek!

İran, ekonomik şartlar ve nüfusunun yaşlanması nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya.

Foto - Komşunun başı belada: 40 milyona düşecek!

ran resmi ajansı IRNA'ya göre Mumini, nüfusun giderek azaldığını ifade ederek bunun gelecek yıllarda en büyük sorunlardan biri olacağını söyledi. İRAN İÇİŞLERİ BAKANI, ÜLKE NÜFUSUNUN 75 YILDA 40 MİLYONUN ALTINA İNECEĞİNİ SÖYLEDİ Mumini, "Mevcut durum devam ederse İran nüfusu 75 yıl içinde 40 milyonun altına inecek. Bu durum ülkenin ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmasına neden olacak." dedi.

Foto - Komşunun başı belada: 40 milyona düşecek!

Nüfus sorununun çözülmesi amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Kurumunun üniversiteler ile işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Mumini, konuyla ilgi doğru analizlerin gerçekleştirilmesinin zorunluluk olduğunu söyledi. Mumini, ekonominin çocuk sahibi olma konusu üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Foto - Komşunun başı belada: 40 milyona düşecek!

“Mesele yalnızca bunlarla sınırlı değil. Kültürel meseleler ve yaşam tarzı da çocuk sahibi olma konusunda belirleyici unsurlar. Daha az çocuk yapma isteği bazı ailelerde yaşam tarzına dönüştü. Nüfus politikaları ekonomik ve kültürel meseleleri kapsayacak şekilde düzenlenmeli."

Foto - Komşunun başı belada: 40 milyona düşecek!

İRAN'IN NÜFUS POLİTİKASI İran 1990-2010 yılları arasında kontrollü nüfus artışı politikası uygulayarak, nüfus artış hızını düşürme eğilimi içerisindeydi.

Foto - Komşunun başı belada: 40 milyona düşecek!

Ancak 2012 yılında İran lideri Ali Hamaney'in talimatıyla bu politikadan vazgeçildi ve nüfusu 150 ila 200 milyona çıkarmak için çalışmalar başlatıldı. Bu bağlamda, nüfus planlaması için ayrılan fonlar geri çekildi ve bu fonlar daha kalabalık aileleri teşvik için kullanılmaya başlandı.

Foto - Komşunun başı belada: 40 milyona düşecek!

"Worldometer" internet sitesinin Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak yaptığı çalışmaya göre, İran'ın mevcut nüfusu 92 milyon 400 binden fazla.

