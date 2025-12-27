Komşunun başı belada: 40 milyona düşecek!

Ancak 2012 yılında İran lideri Ali Hamaney'in talimatıyla bu politikadan vazgeçildi ve nüfusu 150 ila 200 milyona çıkarmak için çalışmalar başlatıldı. Bu bağlamda, nüfus planlaması için ayrılan fonlar geri çekildi ve bu fonlar daha kalabalık aileleri teşvik için kullanılmaya başlandı.