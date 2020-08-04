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Sağlık
46
Masum göründüğüne bakmayın! Beyne olan zararı korkunç

2020-08-04 09:21:32
Masum göründüğüne bakmayın! Beyne olan zararı korkunç

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun... Her gün severek tükettiğimiz pek çok besinin, sıradan diye yaptığımız pek çok aktivitenin beyni küçülttüğü ortaya çıktı. Tüm vücudumuzun kontrol merkezi olan beyin sağlığı için hiç kuşkusuz sağlıklı beslenme şart. Şağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin ilk kuralı, sağlıklı beslenme yani sağlığımıza faydalı besinleri tercih etme. Peki doğanın bize sunduğu her besin faydalı mıdır?

#1
Foto - VÜCUTTAKİ YAĞ ORANI ARTTIKÇA BEYİN KÜÇÜLÜYOR Bir kişinin nörolojik hastalıklara yakalanmamak için kaçınması gereken şeyler artık çok netleşti. Örneğin; Karbonhidrat, doymuş yağ, margarin, şeker…

VÜCUTTAKİ YAĞ ORANI ARTTIKÇA BEYİN KÜÇÜLÜYOR Bir kişinin nörolojik hastalıklara yakalanmamak için kaçınması gereken şeyler artık çok netleşti. Örneğin; Karbonhidrat, doymuş yağ, margarin, şeker…

#2
Foto - Bunlar özellikle yarattıkları ortam karışıklığıyla dokuya sağlıksız mesaj veriyorlar. Hücreyi gereksiz, olumsuz çalışma koşullarına sokuyorlar. Kişi, belli bir vücut kitle indeksi (VKİ)'nin üzerine çıktığında hücreye olumsuz mesajlar gitmeye başlıyor ve kişi hangi nörolojik hastalığa yatkınsa onunla uğraşmaya başlıyor. İnme ve nörodejeneratif hastalıklar, en büyük grubu oluşturuyor. Kişiler, tüm nörolojik hastalıklara açık hale geliyor ama bu iki hastalık daha önemli bir risk faktörü.

Bunlar özellikle yarattıkları ortam karışıklığıyla dokuya sağlıksız mesaj veriyorlar. Hücreyi gereksiz, olumsuz çalışma koşullarına sokuyorlar. Kişi, belli bir vücut kitle indeksi (VKİ)'nin üzerine çıktığında hücreye olumsuz mesajlar gitmeye başlıyor ve kişi hangi nörolojik hastalığa yatkınsa onunla uğraşmaya başlıyor. İnme ve nörodejeneratif hastalıklar, en büyük grubu oluşturuyor. Kişiler, tüm nörolojik hastalıklara açık hale geliyor ama bu iki hastalık daha önemli bir risk faktörü.

#3
Foto - KÖTÜ YAĞLAR EN ÇOK BEL BÖLGESİNDE TOPLANIYOR - Kötü yağların en kolay toplandığı yerler vücuttaki orta alanlar, bel bölgesidir. Yakın organlar olması nedeniyle kalbe de çok ciddi bir zararı vardır. Kalbe zararlı olan her şey beyin için de zararlıdır. Karbonhidrat alımı arttıkça bedende yağlanma artmaya başlar. Kötü yağı sadece margarin yiyerek değil, kötü besin tüketerek de alabilirsiniz. Katkı gıdalı her şey buna dâhildir. Fast food, cips, bisküvi, kraker… Şeker ve karbonhidratı geri planda tutmalıyız ve bunları sadece özel günlerin yiyeceği haline getirmeliyiz. Aldığınız ürünün paketini okuyun, yiyeceğin dışında yazılı olan her şey vücut orta bölgesinde yağlanmanın kaynağını oluşturuyor. Ama ne yazık ki tüm dünyadaki ve Türkiye'deki genç popülasyon hayatın hızlı akışı nedeniyle bu tehlikenin farkında değil.

KÖTÜ YAĞLAR EN ÇOK BEL BÖLGESİNDE TOPLANIYOR - Kötü yağların en kolay toplandığı yerler vücuttaki orta alanlar, bel bölgesidir. Yakın organlar olması nedeniyle kalbe de çok ciddi bir zararı vardır. Kalbe zararlı olan her şey beyin için de zararlıdır. Karbonhidrat alımı arttıkça bedende yağlanma artmaya başlar. Kötü yağı sadece margarin yiyerek değil, kötü besin tüketerek de alabilirsiniz. Katkı gıdalı her şey buna dâhildir. Fast food, cips, bisküvi, kraker… Şeker ve karbonhidratı geri planda tutmalıyız ve bunları sadece özel günlerin yiyeceği haline getirmeliyiz. Aldığınız ürünün paketini okuyun, yiyeceğin dışında yazılı olan her şey vücut orta bölgesinde yağlanmanın kaynağını oluşturuyor. Ama ne yazık ki tüm dünyadaki ve Türkiye'deki genç popülasyon hayatın hızlı akışı nedeniyle bu tehlikenin farkında değil.

#4
Foto - KAHVEDE BİLE O TEHLİKE VAR! - Ürünlerin içerisine konulan MSG (Monosodyum glutamat – lezzet artırıcı) de kişinin devamlı o gıdalara yönelmesine neden oluyor. Kahve de bile MSG var. Son zamanlarda bazı kahve türlerinin ciddi bağımlılık yaptığına yönelik açıklamalar yapıldı. Öncelikle kansere yol açtığı söylendi ama bunun sadece kanser ile ilgili olmadığı anlaşıldı. Düşünün ki; bu kahveyi içen kişilerde her gün o kahveyi içme isteği doğuyor. Bu da birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor.

KAHVEDE BİLE O TEHLİKE VAR! - Ürünlerin içerisine konulan MSG (Monosodyum glutamat – lezzet artırıcı) de kişinin devamlı o gıdalara yönelmesine neden oluyor. Kahve de bile MSG var. Son zamanlarda bazı kahve türlerinin ciddi bağımlılık yaptığına yönelik açıklamalar yapıldı. Öncelikle kansere yol açtığı söylendi ama bunun sadece kanser ile ilgili olmadığı anlaşıldı. Düşünün ki; bu kahveyi içen kişilerde her gün o kahveyi içme isteği doğuyor. Bu da birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor.

#5
Foto - Sağlıklı kalmak için çevremize biraz daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Yediklerimizden, giydiklerimize, ayakkabımıza, kullandığımız çantaya, saçlarımıza uyguladığımız maddeye kadar her şey belki de hastalık için ön alt yapıyı oluşturuyor ve üzerine de hastalıklar ekleniyor. Diş tedavileri bile bu anlamda çok önemli bir yer tutuyor. Örneğin; ağız mukozası çok önemlidir. İçinde sabit ve insan için gerekli olan mikroorganizmalar vardır. Dolayısıyla ağız içinde yapılan her türlü bilinçsiz işlem bu mikroorganizmaları değiştirir ve hastalık oluşumuna zemin hazırlar. Gençlerde vaskülit adı verilen damar tıkanıklıklarına sebep olabilirler. -İŞTE BEYNİ KÜÇÜLTEN FAKTÖRLER- Stres ortamı ciddi bir risk faktörüdür. Sürekli aynı şeye odaklanma ve o konuda uzun vakitler harcama, buna rağmen olayları çözememe, o bölgeyle ilgili bir kullanılmazlık durumu ortaya çıkartıyor. Tek tip eğitimde gitmek, herhangi bir hobiyle uğraşmamak, diğer yaşam şekillerine kapalı olmak kişinin hep aynı beyin bölgesini kullanmasına neden oluyor. Böylece o bölge zamanla yoruluyor. Egzersiz yapmamak da beyni küçülten en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Günde 10.000 adım atmak son derece önemli. Artık fiziksel egzersiz, beyin egzersizi ve sanatla uğraşmanın beyni ciddi anlamda koruduğundan bahsediliyor. Yaşlanma Şeker tüketimi Yanlış beslenme Obezite Sigara Alkol kullanımı

Sağlıklı kalmak için çevremize biraz daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Yediklerimizden, giydiklerimize, ayakkabımıza, kullandığımız çantaya, saçlarımıza uyguladığımız maddeye kadar her şey belki de hastalık için ön alt yapıyı oluşturuyor ve üzerine de hastalıklar ekleniyor. Diş tedavileri bile bu anlamda çok önemli bir yer tutuyor. Örneğin; ağız mukozası çok önemlidir. İçinde sabit ve insan için gerekli olan mikroorganizmalar vardır. Dolayısıyla ağız içinde yapılan her türlü bilinçsiz işlem bu mikroorganizmaları değiştirir ve hastalık oluşumuna zemin hazırlar. Gençlerde vaskülit adı verilen damar tıkanıklıklarına sebep olabilirler. -İŞTE BEYNİ KÜÇÜLTEN FAKTÖRLER- Stres ortamı ciddi bir risk faktörüdür. Sürekli aynı şeye odaklanma ve o konuda uzun vakitler harcama, buna rağmen olayları çözememe, o bölgeyle ilgili bir kullanılmazlık durumu ortaya çıkartıyor. Tek tip eğitimde gitmek, herhangi bir hobiyle uğraşmamak, diğer yaşam şekillerine kapalı olmak kişinin hep aynı beyin bölgesini kullanmasına neden oluyor. Böylece o bölge zamanla yoruluyor. Egzersiz yapmamak da beyni küçülten en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Günde 10.000 adım atmak son derece önemli. Artık fiziksel egzersiz, beyin egzersizi ve sanatla uğraşmanın beyni ciddi anlamda koruduğundan bahsediliyor. Yaşlanma Şeker tüketimi Yanlış beslenme Obezite Sigara Alkol kullanımı

#6
Foto - BEYİN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN BESİNLER Son yılların en önemli tartışma konularından biri olan metallerin vücudumuz ve özellikle beynimiz üzerindeki olumsuz etkilerine inanamayacaksınız. Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin öğeleriyle sağlıklı çalışır. Bu metalleri fazla almak ise vücutta toksik etki yaratır ve beynimizi olumsuz etkiler. Önemli olan, doğru metali doğru şekilde ve yeterli miktarda alabilmektir.

BEYİN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN BESİNLER Son yılların en önemli tartışma konularından biri olan metallerin vücudumuz ve özellikle beynimiz üzerindeki olumsuz etkilerine inanamayacaksınız. Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin öğeleriyle sağlıklı çalışır. Bu metalleri fazla almak ise vücutta toksik etki yaratır ve beynimizi olumsuz etkiler. Önemli olan, doğru metali doğru şekilde ve yeterli miktarda alabilmektir.

#7
Foto - Demir Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Sakatatlar, etler, pekmez, kuru meyveler, susam, kuru baklagiller, kuru domates ve patlıcanda yüksek miktarda demir bulunur. Vücutta kırmızı kan hücrelerine rengini veren, oksijen taşınmasını sağlayan ve gerçekte bir protein türü olan hemoglobin içinde yer alır. Hemoglobin düzeyi ile bilişsel işlev arasındaki ilişki ise önemli.

Demir Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Sakatatlar, etler, pekmez, kuru meyveler, susam, kuru baklagiller, kuru domates ve patlıcanda yüksek miktarda demir bulunur. Vücutta kırmızı kan hücrelerine rengini veren, oksijen taşınmasını sağlayan ve gerçekte bir protein türü olan hemoglobin içinde yer alır. Hemoglobin düzeyi ile bilişsel işlev arasındaki ilişki ise önemli.

#8
Foto - Ayrıca vücut, alınan fazla demiri atamadığı için dokularda ve organlarda birikmeye başlıyor. Ortaya çıkan da yorgunluk, güçsüzlük, ağrı ile kendini gösteren kalp hastalığı, diyabet, karaciğer hasarı hatta arterit olabiliyor.

Ayrıca vücut, alınan fazla demiri atamadığı için dokularda ve organlarda birikmeye başlıyor. Ortaya çıkan da yorgunluk, güçsüzlük, ağrı ile kendini gösteren kalp hastalığı, diyabet, karaciğer hasarı hatta arterit olabiliyor.

#9
Foto - Bakır Yetişkinler günde 900 mcg (mikrogram) bakıra ihtiyaç duyar. Sakatatlar, etler, balık, susam, fıstık, kuru baklagiller, kakao, yumurta ve yeşil sebzelerde yüksek miktarda; tahıllar ve diğer sebzelerde orta miktarda; süt ve taze meyvelerde ise çok az miktarda bakır bulunur.

Bakır Yetişkinler günde 900 mcg (mikrogram) bakıra ihtiyaç duyar. Sakatatlar, etler, balık, susam, fıstık, kuru baklagiller, kakao, yumurta ve yeşil sebzelerde yüksek miktarda; tahıllar ve diğer sebzelerde orta miktarda; süt ve taze meyvelerde ise çok az miktarda bakır bulunur.

#10
Foto - Fazla alınan bakır da vücut içinde oksitlenerek serbest radikallerin, yani yıkıcı oksijen moleküllerinin üretimini başlatabiliyor. Bu da beyin hücrelerine zarar verip yaşlanmayı hızlandırıyor.

Fazla alınan bakır da vücut içinde oksitlenerek serbest radikallerin, yani yıkıcı oksijen moleküllerinin üretimini başlatabiliyor. Bu da beyin hücrelerine zarar verip yaşlanmayı hızlandırıyor.

#11
Foto - Çinko Yetişkinlerin günlük çinko ihtiyacı 3 mg... Sakatatlar, etler, balık, buğday ruşeymi, kabak çekirdeği, badem, ceviz içi ve peynirde yüksek miktarda çinko bulunuyor.

Çinko Yetişkinlerin günlük çinko ihtiyacı 3 mg... Sakatatlar, etler, balık, buğday ruşeymi, kabak çekirdeği, badem, ceviz içi ve peynirde yüksek miktarda çinko bulunuyor.

#12
Foto - Beyin hücreleri birbiriyle iletişim kurmak için çinkoyu kullanıyorlar ancak fazla alınan çinko hem toksik hale geliyor hem de beyinde plak oluşumuna zemin hazırlıyor.

Beyin hücreleri birbiriyle iletişim kurmak için çinkoyu kullanıyorlar ancak fazla alınan çinko hem toksik hale geliyor hem de beyinde plak oluşumuna zemin hazırlıyor.

#13
Foto - Sakatatlar Dalak, ciğer gibi organ etleri ve kabuklu deniz ürünleri (ıstakoz, yengeç vb.) çok fazla miktarda metal içerir.

Sakatatlar Dalak, ciğer gibi organ etleri ve kabuklu deniz ürünleri (ıstakoz, yengeç vb.) çok fazla miktarda metal içerir.

#14
Foto - Bu da vücudun ihtiyacı olandan çok daha fazla demir gibi metallerin vücuda alınmasına, sonrasında da toksik etkilere sebep olur.

Bu da vücudun ihtiyacı olandan çok daha fazla demir gibi metallerin vücuda alınmasına, sonrasında da toksik etkilere sebep olur.

#15
Foto - İşte beyni yiyip bitiren o liste.

İşte beyni yiyip bitiren o liste.

#16
Foto - Mikrodalga patlamış mısırı Zararlı içerik: Trans yağlar Trans yağ kanımızda bulunan

Mikrodalga patlamış mısırı Zararlı içerik: Trans yağlar Trans yağ kanımızda bulunan "HDL" adı verilen iyi kolesterolü düşürürken, "LDL" adı verilen kötü kolesterolün artmasına neden olur. Bu durum kalp krizi riskini artırır.

#17
Foto - Tavuk nugget Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan Gıda boyasının özellikle çocuklarda öğrenme yetilerine olumsuz etkisi olduğu ve hafızayı etkilediği ortaya koyulmuştur. Aşırı kullanılan gıda boyalarının DNA'nın yapısını bozduğu, dolayısıyla genetik bozulmalara yol açtığı ortaya çıkmıştır.

Tavuk nugget Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan Gıda boyasının özellikle çocuklarda öğrenme yetilerine olumsuz etkisi olduğu ve hafızayı etkilediği ortaya koyulmuştur. Aşırı kullanılan gıda boyalarının DNA'nın yapısını bozduğu, dolayısıyla genetik bozulmalara yol açtığı ortaya çıkmıştır.

#18
Foto - İşlenmiş et Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışma sonucunda, 105 mg (litre başına) nitrat içeren sudan içen bireylerin 8 mg nitrat içeren sudan içenlere nazaran, görsel ve işitsel uyaranlara yanıt olarak ortaya çıkan şartlı motor reflekslerinde yavaşlama gözlemlenmiştir.

İşlenmiş et Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışma sonucunda, 105 mg (litre başına) nitrat içeren sudan içen bireylerin 8 mg nitrat içeren sudan içenlere nazaran, görsel ve işitsel uyaranlara yanıt olarak ortaya çıkan şartlı motor reflekslerinde yavaşlama gözlemlenmiştir.

#19
Foto - Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler Zararlı içerik: Hidrojenize yağ Trans yağ asidi içeren gıdalar da kolesterolü yükseltir. Bu yağ çeşidi özellikle hidrojene nebati yağlarda bunur. Bilindiği gibi sıvı bitkisel yağlar hidrojenizasyon işleminden geçirilerek katı yağ haline getirilir. Trans yağ asitleri bu işlem sırasında oluşur ve ayçiçek yağı gibi başta zararsız bir bitkisel yağı zararlı bir hale getirir. Beslenme uzmanları; trans yağların kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğini, aynı zamanda kansere yol açma riski taşıdıklarını belirtiyor.

Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler Zararlı içerik: Hidrojenize yağ Trans yağ asidi içeren gıdalar da kolesterolü yükseltir. Bu yağ çeşidi özellikle hidrojene nebati yağlarda bunur. Bilindiği gibi sıvı bitkisel yağlar hidrojenizasyon işleminden geçirilerek katı yağ haline getirilir. Trans yağ asitleri bu işlem sırasında oluşur ve ayçiçek yağı gibi başta zararsız bir bitkisel yağı zararlı bir hale getirir. Beslenme uzmanları; trans yağların kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğini, aynı zamanda kansere yol açma riski taşıdıklarını belirtiyor.

#20
Foto - Beyaz un Zararlı içerik: Klor dioksit Beyaz ekmek, vücut Ph'ını düşüren yani vücudu asidik hale getiren bir besin. Bilindiği gibi vücut Ph'ı bir miktar alkali karakterdedir. Bu değer ( Yaklaşık 8 değeri ) ne kadar düşerse vücutta bir takım anormallikler ortaya çıkmakta, kilo alımı kolaylaşmakta, vücut daha hızlı yağlanmaktadır.

Beyaz un Zararlı içerik: Klor dioksit Beyaz ekmek, vücut Ph'ını düşüren yani vücudu asidik hale getiren bir besin. Bilindiği gibi vücut Ph'ı bir miktar alkali karakterdedir. Bu değer ( Yaklaşık 8 değeri ) ne kadar düşerse vücutta bir takım anormallikler ortaya çıkmakta, kilo alımı kolaylaşmakta, vücut daha hızlı yağlanmaktadır.

#21
Foto - Cips Zararlı içerik: Monosodyum glutamat Monosodyum glutamat gıdalarda genellikle lezzet artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu madde vücuda alındığında tükürük bezleri salgısını etkileyerek tükürük salgısını artırır. Böylece gıdanın lezzet özellikleri artar, tüketende daha hızlı ve daha sık yeme isteği uyanır. MSG bir bakıma nörotoksindir. Yani sinir hücrelerine zarar vermektedir. Bu yüzden merkezi sinir sistemini tahribata uğratarak alzheimer, parkinson ve epilepsi gibi hastalıklara neden olabilmektedir.

Cips Zararlı içerik: Monosodyum glutamat Monosodyum glutamat gıdalarda genellikle lezzet artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu madde vücuda alındığında tükürük bezleri salgısını etkileyerek tükürük salgısını artırır. Böylece gıdanın lezzet özellikleri artar, tüketende daha hızlı ve daha sık yeme isteği uyanır. MSG bir bakıma nörotoksindir. Yani sinir hücrelerine zarar vermektedir. Bu yüzden merkezi sinir sistemini tahribata uğratarak alzheimer, parkinson ve epilepsi gibi hastalıklara neden olabilmektedir.

#22
Foto - Tatlandırıcı Zararlı içerik: Sukraloz Yapılan araştırmalarda hormonal sistem dengesini bozduğu söylenmektedir.Yağ yakıcı hormon olan leptin sistemini bozmaktadır. İleride meydana gelecek olan kilo sorunlarının sebebi olarak gösterilebilir. Çünkü vücudun tanıdığı bir şeker çeşidi değildir.

Tatlandırıcı Zararlı içerik: Sukraloz Yapılan araştırmalarda hormonal sistem dengesini bozduğu söylenmektedir.Yağ yakıcı hormon olan leptin sistemini bozmaktadır. İleride meydana gelecek olan kilo sorunlarının sebebi olarak gösterilebilir. Çünkü vücudun tanıdığı bir şeker çeşidi değildir.

#23
Foto - Beyaz şeker Günümüzün önemli hastalıklarından biri olan obezitenin temel nedeni, aşırı şeker tüketmek. Yapılan çalışmalar açıkça gösteriyor ki fazla miktarlarda ve devamlı olarak şeker tüketildiğinde karaciğer şekerin bileşeni olan fruktozu yağ olarak depoluyor. Bunun sonucunda da özellikle bel çevresinde yağlanma hızla artıyor.

Beyaz şeker Günümüzün önemli hastalıklarından biri olan obezitenin temel nedeni, aşırı şeker tüketmek. Yapılan çalışmalar açıkça gösteriyor ki fazla miktarlarda ve devamlı olarak şeker tüketildiğinde karaciğer şekerin bileşeni olan fruktozu yağ olarak depoluyor. Bunun sonucunda da özellikle bel çevresinde yağlanma hızla artıyor.

#24
Foto - Şekerlemeler Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ Sentetik gıda renkleri, yiyeceklerin görsel açıdan çekici ve daha fazla iştah açıcı görünmesi için katkı maddesi olarak yaygınca kullanılır. Yaygın olarak kullanılan yiyecek renklerinin bazıları Yeşil, Kırmızı, Turuncu vb. olanlardır. DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), sentetik gıda renklerinin kullanımı ile ilişkilendirilmiştir.

Şekerlemeler Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ Sentetik gıda renkleri, yiyeceklerin görsel açıdan çekici ve daha fazla iştah açıcı görünmesi için katkı maddesi olarak yaygınca kullanılır. Yaygın olarak kullanılan yiyecek renklerinin bazıları Yeşil, Kırmızı, Turuncu vb. olanlardır. DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), sentetik gıda renklerinin kullanımı ile ilişkilendirilmiştir.

#25
Foto - Kahve kreması Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker Beyaz un, sofra tuzu, şeker, sakız, diş macunu, sabun, deterjanlar, kimyasal ilaçlar, vitamin hapları, şekerleme, karbonat, kabartma tozu gibi ürünlerde titanyum dioksit kullanılmaktadır. Işığı yansıtıcılık, beyazlık ve kapatıcılık gibi özelliklere sahip olmasından boya sanayinde ve beyazlaştırıcı, kalınlaştırıcı, güneş ışığını kesme özelliğine sahip kozmetiklerde kullanılmaktadırlar.

Kahve kreması Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker Beyaz un, sofra tuzu, şeker, sakız, diş macunu, sabun, deterjanlar, kimyasal ilaçlar, vitamin hapları, şekerleme, karbonat, kabartma tozu gibi ürünlerde titanyum dioksit kullanılmaktadır. Işığı yansıtıcılık, beyazlık ve kapatıcılık gibi özelliklere sahip olmasından boya sanayinde ve beyazlaştırıcı, kalınlaştırıcı, güneş ışığını kesme özelliğine sahip kozmetiklerde kullanılmaktadırlar.

#26
Foto - Sosisli sandviç Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası) Çocuklarda obezite, erkek ergenlik, göz bozukluğu ve psikolojik bozukluklara yol açan sosis için kadınlarda rahim ve meme kanseri riskini 3 katına çıkardığını bilimsel veriler ışığında görebilmek mümkündür. Tüm bu sebeplere bağlı olarak sosis ve benzeri gıdalardan uzak durmanın ömrünüzün daha uzun ve sağlıklı olması bakımından öneme sahip olduğunun altını çizelim.

Sosisli sandviç Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası) Çocuklarda obezite, erkek ergenlik, göz bozukluğu ve psikolojik bozukluklara yol açan sosis için kadınlarda rahim ve meme kanseri riskini 3 katına çıkardığını bilimsel veriler ışığında görebilmek mümkündür. Tüm bu sebeplere bağlı olarak sosis ve benzeri gıdalardan uzak durmanın ömrünüzün daha uzun ve sağlıklı olması bakımından öneme sahip olduğunun altını çizelim.

#27
Foto - Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon Dondurulmuş balık tüketirken lezzet açısından çok bir fark olmamakla birlikte balığın çözülüp tekrar dondurulmasını önlemek en temel nokta. Dondurulmuş balığı çözdükten sonra tekrar dondurmak veya uzun süre bekletmek içerisinde zararlı bakteriler üremesine neden oluyor. Bu sebeple dondurulmuş balık tüketirken bu noktaya dikkat etmek önemli.

Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon Dondurulmuş balık tüketirken lezzet açısından çok bir fark olmamakla birlikte balığın çözülüp tekrar dondurulmasını önlemek en temel nokta. Dondurulmuş balığı çözdükten sonra tekrar dondurmak veya uzun süre bekletmek içerisinde zararlı bakteriler üremesine neden oluyor. Bu sebeple dondurulmuş balık tüketirken bu noktaya dikkat etmek önemli.

#28
Foto - Margarin Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası

Margarin Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası

#29
Foto - Şekerli kahvaltılık gevrek Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.

Şekerli kahvaltılık gevrek Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.

#30
Foto - Hazır Turşu Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)

Hazır Turşu Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)

#31
Foto - Hindi Zararlı içerik: Arsenik

Hindi Zararlı içerik: Arsenik

#32
Foto - İşlenmiş somon Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil)

İşlenmiş somon Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil)

#33
Foto - Muffin Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar

Muffin Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar

#34
Foto - Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar Zararlı içerik: Polisorbat 60

Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar Zararlı içerik: Polisorbat 60

#35
Foto - Sağlıksız şartlarda kurutulmuş meyve Zararlı içerik: Sülfit

Sağlıksız şartlarda kurutulmuş meyve Zararlı içerik: Sülfit

#36
Foto - Pankek şurubu Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu

Pankek şurubu Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu

#37
Foto - Endüstriyel şartlarda üretilmiş dondurma Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici

Endüstriyel şartlarda üretilmiş dondurma Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici

#38
Foto - Salata sosu Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz

Salata sosu Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz

#39
Foto - Granola bar Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı), soya yağı ve BHT

Granola bar Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı), soya yağı ve BHT

#40
Foto - Konserve çorba Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

Konserve çorba Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

#41
Foto - Bulyon küpleri Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

Bulyon küpleri Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

#42
Foto - Dondurulmuş ara sıcak Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar

Dondurulmuş ara sıcak Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar

#43
Foto - Jöle Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin

Jöle Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin

#44
Foto - Paketlenmiş smoothie Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı

Paketlenmiş smoothie Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı

#45
Foto - Sporcu içeceği Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi

Sporcu içeceği Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi

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