2020-08-04 09:21:32 Masum göründüğüne bakmayın! Beyne olan zararı korkunç
Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun... Her gün severek tükettiğimiz pek çok besinin, sıradan diye yaptığımız pek çok aktivitenin beyni küçülttüğü ortaya çıktı. Tüm vücudumuzun kontrol merkezi olan beyin sağlığı için hiç kuşkusuz sağlıklı beslenme şart. Şağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin ilk kuralı, sağlıklı beslenme yani sağlığımıza faydalı besinleri tercih etme. Peki doğanın bize sunduğu her besin faydalı mıdır?