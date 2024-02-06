2024-02-06 23:06:58 Aslan, Türkiye Kupası'nda turladı
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig takımı Bandırmaspor'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig takımı Bandırmaspor'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig devi Galatasaray sahasında 1. Lig takımı Bandırmaspor'u konuk etti. Bandırmaspor'u 3-1 yenen Aslan, çeyrek finale çıktı.
Seyircisi önünde maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, mücadelenin 27. dakikasında Davinson ile 1- 0 öne geçti.
Attığı gol sonrası baskıyı arttıran Aslan 36'da penaltıdan Halil'in attığı golle durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının son anlarında da mücadeleyi bırakmayan Okan Buruk'un öğrencileri, 41. dakikada Tete ile farkı 3'e çıkardı.
Maçın ilk yarısının bitimine saniyeler kala Bandırmaspor'da sahneye çıkan Sergen attığı golle farkı 2'ye indirdi. Durum 3-1 oldu.
İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım Bandırmaspor, 60. dakikada Mustafa'nın attığı golle farkı 1'e indirdi. Ama karar ofsayt.
Mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar Fâtih Karagümrük'ün ardından çeyrek finale kalan 2. takım oldu.
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