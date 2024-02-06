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Spor
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Aslan, Türkiye Kupası'nda turladı

2024-02-06 23:06:58
Aslan, Türkiye Kupası'nda turladı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig takımı Bandırmaspor'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

#1
Foto - Aslan, Türkiye Kupası'nda turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig devi Galatasaray sahasında 1. Lig takımı Bandırmaspor'u konuk etti. Bandırmaspor'u 3-1 yenen Aslan, çeyrek finale çıktı.

#2
Foto - Aslan, Türkiye Kupası'nda turladı

Seyircisi önünde maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, mücadelenin 27. dakikasında Davinson ile 1- 0 öne geçti.

#3
Foto - Aslan, Türkiye Kupası'nda turladı

Attığı gol sonrası baskıyı arttıran Aslan 36'da penaltıdan Halil'in attığı golle durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının son anlarında da mücadeleyi bırakmayan Okan Buruk'un öğrencileri, 41. dakikada Tete ile farkı 3'e çıkardı.

#4
Foto - Aslan, Türkiye Kupası'nda turladı

Maçın ilk yarısının bitimine saniyeler kala Bandırmaspor'da sahneye çıkan Sergen attığı golle farkı 2'ye indirdi. Durum 3-1 oldu.

#5
Foto - Aslan, Türkiye Kupası'nda turladı

İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım Bandırmaspor, 60. dakikada Mustafa'nın attığı golle farkı 1'e indirdi. Ama karar ofsayt.

#6
Foto - Aslan, Türkiye Kupası'nda turladı

Mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar Fâtih Karagümrük'ün ardından çeyrek finale kalan 2. takım oldu.

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