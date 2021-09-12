2021-09-12 14:20:32 Aşırı terleyenler dikkat! Bunu kesinlikle yapmalısınız! Uzman isimden tavsiye
Milyonlarca insanın merak ettiği aşırı terlemeyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Aşırı terleme hangi hastalıkların belirtisi? Aşırı terlemenin tedavisi var mı? İşte detaylar… Aşırı terleme durumun, bir yandan bireylerin günlük hayatını negatif yönden etkilerken buna bağlı olarak da yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayri C. Kara, normalden fazla terlemenin farklı hastalıkların bir sinyali olabileceğinin altını çizdi. Kara, özellikle aşırı terlemenin psikolojik ve fizyolojik nedenlerine dikkat çekti.