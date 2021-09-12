Aşırı terleyenler dikkat! Bunu kesinlikle yapmalısınız! Uzman isimden tavsiye

Aşırı terleme cilt sağlığına tehdit… Uzm. Dr. Hayri C. Kara normalin üzerinde olan terleme olayının cilt problemlerine sebep olabileceğini söyledi. Kara, ''Özellikle koltuk altı bölgesinde oluşan lekeler, yüzün sürekli ıslak ve ellerin sürekli nemli olması cildinizi tahriş edebilir ve mantar hastalıklarına neden olabilir. İş yaşamınızı ya da günlük hayatınızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor.'' diye belirtti. NET BİR TEDAVİSİ YOK! Dr. Kara, aşırı terlemenin önce nedenlerin saptanması gerektiğine dikkat çekerek şunları aktardı: ''Aşırı terlemenin elbette olumlu sonuçlar aldığımız başarılı tedavi yöntemleri mümkün. Botoks, parasempatik blokaj ya da ilaçlı tedavi ile terleme sorununu çözebiliyoruz. Ancak, altta yatan nedeni bilmeden tedavi uygulamak doğru değil. Aşırı terleme problemi yaşayan kişiler, bu problemin çözümünden önce nedenine yönelmeli. Bunun için hormon ya da kan testi yaptırabilirler. Elbette buradan net bir tedavi önermek son derece yanlış olur. Ben, iç hastalıkları uzman hekimi olarak, çok sayıda nedeni olan bir durumun doğru tedavi edilebilmesi için mutlaka bir hekime görünmelerini ve terleme problemine neden olan temel sebebe göre bir tedavi yöntemi izlenmesini öneriyorum.''