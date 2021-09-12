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Sağlık
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Aşırı terleyenler dikkat! Bunu kesinlikle yapmalısınız! Uzman isimden tavsiye

2021-09-12 14:20:32
Aşırı terleyenler dikkat! Bunu kesinlikle yapmalısınız! Uzman isimden tavsiye

Milyonlarca insanın merak ettiği aşırı terlemeyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Aşırı terleme hangi hastalıkların belirtisi? Aşırı terlemenin tedavisi var mı? İşte detaylar… Aşırı terleme durumun, bir yandan bireylerin günlük hayatını negatif yönden etkilerken buna bağlı olarak da yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayri C. Kara, normalden fazla terlemenin farklı hastalıkların bir sinyali olabileceğinin altını çizdi. Kara, özellikle aşırı terlemenin psikolojik ve fizyolojik nedenlerine dikkat çekti.

#1
Foto - Terlemenin ciddi rahatsızlıkların habercisi olabileceğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayri Kara, ''Terleme şikayeti kesinlikle ciddiye alınmalı ve nedenleri üzerinde durulmalıdır. Vücut kendi ısısını dengelemek için terler ve bu hormonların sağlıklı çalıştığını gösterir ancak terlemenin aşırıya kaçması hormon bozukluğuna da işaret etmektedir.'' diye belirtti. Uzm. Dr. Hayri C. Kara terleme ve hormonlar arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şöyle söyledi: Terlemek, vücudun hormonal bir tepkisi olduğu için aşırı terleme durumlarında mutlaka hormonlar incelenmelidir. Çünkü bunun altında yatan neden hormonların gereğinden fazla çalışması olabilir. Örneğin tiroid bezinin fazla çalıştığı, hipertiroid olarak adlandırdığımız durumlarda sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biri de aşırı terlemedir. Buna ilaveten yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalarında da terleme normal seviyenin üzerindedir.

Terlemenin ciddi rahatsızlıkların habercisi olabileceğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayri Kara, ''Terleme şikayeti kesinlikle ciddiye alınmalı ve nedenleri üzerinde durulmalıdır. Vücut kendi ısısını dengelemek için terler ve bu hormonların sağlıklı çalıştığını gösterir ancak terlemenin aşırıya kaçması hormon bozukluğuna da işaret etmektedir.'' diye belirtti. Uzm. Dr. Hayri C. Kara terleme ve hormonlar arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şöyle söyledi: Terlemek, vücudun hormonal bir tepkisi olduğu için aşırı terleme durumlarında mutlaka hormonlar incelenmelidir. Çünkü bunun altında yatan neden hormonların gereğinden fazla çalışması olabilir. Örneğin tiroid bezinin fazla çalıştığı, hipertiroid olarak adlandırdığımız durumlarda sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biri de aşırı terlemedir. Buna ilaveten yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalarında da terleme normal seviyenin üzerindedir.

#2
Foto - AŞIRI TERLEME BU HASTALIKLARIN BELİRTİSİ - Uzm. Dr. Kara, aşırı terleme şikayeti olan bireylerin test yaptırması gerektiğini belirterek aşırı terlemenin habercisi olabileceği hastalıkları sıraladı: - Enfeksiyondan kaynaklanan ateş

AŞIRI TERLEME BU HASTALIKLARIN BELİRTİSİ - Uzm. Dr. Kara, aşırı terleme şikayeti olan bireylerin test yaptırması gerektiğini belirterek aşırı terlemenin habercisi olabileceği hastalıkları sıraladı: - Enfeksiyondan kaynaklanan ateş

#3
Foto - - Hormon bozuklukları

- Hormon bozuklukları

#4
Foto - - Hipertiroidi, Hipoglisemi, Diyabet

- Hipertiroidi, Hipoglisemi, Diyabet

#5
Foto - - Tüberküloz

- Tüberküloz

#6
Foto - - Psikolojik nedenler, Ağrı sendromları

- Psikolojik nedenler, Ağrı sendromları

#7
Foto - AŞIRI TERLEME BU HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİR! - - Tansiyon düşmesi, Böbrek hastalıkları

AŞIRI TERLEME BU HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİR! - - Tansiyon düşmesi, Böbrek hastalıkları

#8
Foto - - Kalp ritim bozukluğu, Aşırı yorgunluk ve halsizlik ile beraber denge bozukluğu

- Kalp ritim bozukluğu, Aşırı yorgunluk ve halsizlik ile beraber denge bozukluğu

#9
Foto - Aşırı terleme cilt sağlığına tehdit… Uzm. Dr. Hayri C. Kara normalin üzerinde olan terleme olayının cilt problemlerine sebep olabileceğini söyledi. Kara, ''Özellikle koltuk altı bölgesinde oluşan lekeler, yüzün sürekli ıslak ve ellerin sürekli nemli olması cildinizi tahriş edebilir ve mantar hastalıklarına neden olabilir. İş yaşamınızı ya da günlük hayatınızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor.'' diye belirtti. NET BİR TEDAVİSİ YOK! Dr. Kara, aşırı terlemenin önce nedenlerin saptanması gerektiğine dikkat çekerek şunları aktardı: ''Aşırı terlemenin elbette olumlu sonuçlar aldığımız başarılı tedavi yöntemleri mümkün. Botoks, parasempatik blokaj ya da ilaçlı tedavi ile terleme sorununu çözebiliyoruz. Ancak, altta yatan nedeni bilmeden tedavi uygulamak doğru değil. Aşırı terleme problemi yaşayan kişiler, bu problemin çözümünden önce nedenine yönelmeli. Bunun için hormon ya da kan testi yaptırabilirler. Elbette buradan net bir tedavi önermek son derece yanlış olur. Ben, iç hastalıkları uzman hekimi olarak, çok sayıda nedeni olan bir durumun doğru tedavi edilebilmesi için mutlaka bir hekime görünmelerini ve terleme problemine neden olan temel sebebe göre bir tedavi yöntemi izlenmesini öneriyorum.''

Aşırı terleme cilt sağlığına tehdit… Uzm. Dr. Hayri C. Kara normalin üzerinde olan terleme olayının cilt problemlerine sebep olabileceğini söyledi. Kara, ''Özellikle koltuk altı bölgesinde oluşan lekeler, yüzün sürekli ıslak ve ellerin sürekli nemli olması cildinizi tahriş edebilir ve mantar hastalıklarına neden olabilir. İş yaşamınızı ya da günlük hayatınızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor.'' diye belirtti. NET BİR TEDAVİSİ YOK! Dr. Kara, aşırı terlemenin önce nedenlerin saptanması gerektiğine dikkat çekerek şunları aktardı: ''Aşırı terlemenin elbette olumlu sonuçlar aldığımız başarılı tedavi yöntemleri mümkün. Botoks, parasempatik blokaj ya da ilaçlı tedavi ile terleme sorununu çözebiliyoruz. Ancak, altta yatan nedeni bilmeden tedavi uygulamak doğru değil. Aşırı terleme problemi yaşayan kişiler, bu problemin çözümünden önce nedenine yönelmeli. Bunun için hormon ya da kan testi yaptırabilirler. Elbette buradan net bir tedavi önermek son derece yanlış olur. Ben, iç hastalıkları uzman hekimi olarak, çok sayıda nedeni olan bir durumun doğru tedavi edilebilmesi için mutlaka bir hekime görünmelerini ve terleme problemine neden olan temel sebebe göre bir tedavi yöntemi izlenmesini öneriyorum.''

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