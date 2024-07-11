Asımın nesli 15 Temmuz şehitleri için koştu

“ASİL VE SOYLU ÖFKEMİZİ BİR KEZ DAHA DUYURMAK İÇİN BURADA TOPLANDIK” TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “15 Temmuz ruhunu gençlerimize hatırlatmak, yaşatmak için ve aslında asil ve soylu öfkemizi bir kez daha duyurmak için burada toplandık. Bu koşu normal bir koşu değil, bu koşunun ruhu, bilinci ve atmosferi çok başkaydı. Gençlerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum çünkü ‘o gün’ bütün vatandaşlarımız, ülkemizin dört bir tarafından vatan sathını korumak için gece gündüz mücadele ettiler. Tanklara, tüfeklere karşı direndiler. Fikri hür, vicdanı hür bütün kalbi bu vatan için çarpan vatandaşlarımız sokaklara döküldüler, meydanları doldurdular. Serden geçip, yurttan geçmeyen şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İnanıyorum ki bu nesil, bu gençlik bu sancağı çok daha ileriye taşıyacak. Bağımsızlığımızı tüm dünyaya taşıyacak. Bu ruhu bizler de hiçbir zaman unutmayacağız” şeklinde konuştu. 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda son bulan 4. Vatan Koşusu'nda yer alan 252 sporcu genç, 252 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle koştu. Koşunun tamamlanması ve konuşmaların akabinde koşuya katılan 252 sporcu gence madalya takdim edildi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği koşu programında, katılımcıların Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyareti ile son buldu.