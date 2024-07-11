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Spor
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Asımın nesli 15 Temmuz şehitleri için koştu

2024-07-11 18:01:09
Asımın nesli 15 Temmuz şehitleri için koştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 15 Temmuz Derneği, İstanbul Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İstanbul İl Spor Müdürlüğü ortaklığıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Vatan Koşusu, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ortaokullu, liseli ve üniversiteli gençlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen 4. Vatan Koşusu’nda bu yıl da duygu dolu anlar yaşandı. 252 kahramanımızın adlarının yazılı olduğu tişörtleri giyen sporcular, Şehitler Makamı'na doğru koştu.

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Foto - Asımın nesli 15 Temmuz şehitleri için koştu

Üsküdar, Çengelköy’deki 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayan koşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan Şehitler Makamı'nda son buldu. 15 Temmuz gecesi şehit olan 252 vatandaşımızın anıldığı koşuyla, o gece yaşananlara dair gençler arasında farkındalık oluşturuldu.

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Foto - Asımın nesli 15 Temmuz şehitleri için koştu

Şehit yakınları, gaziler ve 2000’i aşkın sporcunun katıldığı koşuya, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Oğuz Tunç, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Ataşehir Müftüsü Hüseyin Aksoy ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç katılım sağladı.

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Foto - Asımın nesli 15 Temmuz şehitleri için koştu

“ASİL VE SOYLU ÖFKEMİZİ BİR KEZ DAHA DUYURMAK İÇİN BURADA TOPLANDIK” TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “15 Temmuz ruhunu gençlerimize hatırlatmak, yaşatmak için ve aslında asil ve soylu öfkemizi bir kez daha duyurmak için burada toplandık. Bu koşu normal bir koşu değil, bu koşunun ruhu, bilinci ve atmosferi çok başkaydı. Gençlerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum çünkü ‘o gün’ bütün vatandaşlarımız, ülkemizin dört bir tarafından vatan sathını korumak için gece gündüz mücadele ettiler. Tanklara, tüfeklere karşı direndiler. Fikri hür, vicdanı hür bütün kalbi bu vatan için çarpan vatandaşlarımız sokaklara döküldüler, meydanları doldurdular. Serden geçip, yurttan geçmeyen şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İnanıyorum ki bu nesil, bu gençlik bu sancağı çok daha ileriye taşıyacak. Bağımsızlığımızı tüm dünyaya taşıyacak. Bu ruhu bizler de hiçbir zaman unutmayacağız” şeklinde konuştu. 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda son bulan 4. Vatan Koşusu'nda yer alan 252 sporcu genç, 252 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle koştu. Koşunun tamamlanması ve konuşmaların akabinde koşuya katılan 252 sporcu gence madalya takdim edildi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği koşu programında, katılımcıların Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyareti ile son buldu.

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