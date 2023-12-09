2023-12-09 18:54:54 Ashab-ı Kehf yoğun sis içinde kaldı
Kahramanmaraş'ta oluşan yoğun sis içerisinde kalan Ashab-ı Kehf Külliyesi'nde güzel görüntüler oluştu.
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Kahramanmaraş'ta oluşan yoğun sis içerisinde kalan Ashab-ı Kehf Külliyesi'nde güzel görüntüler oluştu.
Afşin ilçesinde bulunan tarihi Ashab-ı Kehf Külliyesi yoğun sis içerisinde kaldı. Kartpostallık manzarayı vatandaşlar fotoğrafladı.
Muhteşem görüntüler oluştuğunu söyleyen fotoğraf sanatçısı Mehmet Gören de “Afşin’de oluşan sisten dolayı Ashab-ı Kehf'te görülmeye değer manzaralar oluştu.
İnanç turizminin önemli yerlerinden biri Ashab-ı Kehf’e bütün vatandaşlarımızı görmeye davet ediyorum” dedi.
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