2022-05-26 11:28:01 Asgari ücrete temmuzda yüzde 40 zam mı var? Temmuzda asgari ücret 6 bin lira mı olacak?
Asgari ücret zammı temmuzda ne kadar olacak? sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarını açkılamaıyla birlikte tüm gözler temmuzda asgari ücrete zammı yapılıp yapılmayacağında. AK Parti’den gelen ardı ardına açıklamalar sonrası çalışanlar asgari ücrete enflasyon zammının geleceğine yönelik beklenti içinde. Nisan ayında enflasyon yüzde 69,97 oldu. Yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen özellikel de asgari ücretli çalışanlanlar temmuzda asgari ücrete zam beklemekte. Peki asgari ücret temmuz zammı olacak mı? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar? Asgari ücret temmuz zammı belli oldu mu? İşte detaylar…