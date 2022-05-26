Asgari ücrete temmuzda yüzde 40 zam mı var? Temmuzda asgari ücret 6 bin lira mı olacak?

Asgari ücret temmuz zammı son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve işçilerin beklediği temmuz zammına ilişkin umut veren açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Emekçilerimiz, çalışanlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak tahribatlarına karşı da korumak. Çalışanların, memurların, işçilerimizin de değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var onları koruyacağız.” dedi. Bakan Vedat Bilgin’in bu açıklaması sonrası milyonlarca emekli ve çalışan temmuz ayında maaşlara yapılacak zammı bekler oldu. Peki asgari ücrete temmuz zammı var mı? Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak?