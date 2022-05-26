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Ekonomi
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Asgari ücrete temmuzda yüzde 40 zam mı var? Temmuzda asgari ücret 6 bin lira mı olacak?

2022-05-26 11:28:01
Asgari ücrete temmuzda yüzde 40 zam mı var? Temmuzda asgari ücret 6 bin lira mı olacak?

Asgari ücret zammı temmuzda ne kadar olacak? sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarını açkılamaıyla birlikte tüm gözler temmuzda asgari ücrete zammı yapılıp yapılmayacağında. AK Parti’den gelen ardı ardına açıklamalar sonrası çalışanlar asgari ücrete enflasyon zammının geleceğine yönelik beklenti içinde. Nisan ayında enflasyon yüzde 69,97 oldu. Yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen özellikel de asgari ücretli çalışanlanlar temmuzda asgari ücrete zam beklemekte. Peki asgari ücret temmuz zammı olacak mı? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar? Asgari ücret temmuz zammı belli oldu mu? İşte detaylar…

#1
Foto - Asgari ücret temmuz zammı son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve işçilerin beklediği temmuz zammına ilişkin umut veren açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Emekçilerimiz, çalışanlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak tahribatlarına karşı da korumak. Çalışanların, memurların, işçilerimizin de değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var onları koruyacağız.” dedi. Bakan Vedat Bilgin’in bu açıklaması sonrası milyonlarca emekli ve çalışan temmuz ayında maaşlara yapılacak zammı bekler oldu. Peki asgari ücrete temmuz zammı var mı? Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret temmuz zammı son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve işçilerin beklediği temmuz zammına ilişkin umut veren açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Emekçilerimiz, çalışanlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak tahribatlarına karşı da korumak. Çalışanların, memurların, işçilerimizin de değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var onları koruyacağız.” dedi. Bakan Vedat Bilgin’in bu açıklaması sonrası milyonlarca emekli ve çalışan temmuz ayında maaşlara yapılacak zammı bekler oldu. Peki asgari ücrete temmuz zammı var mı? Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak?

#2
Foto - Asgari ücrete zamla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca kişi temmuz ayı itibariyle zam bekliyor. Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Sözcüsü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den gelmişti. Kandemir, asgari ücrete zam gelecek mi sorusunu şu şekilde cevap vecd: “Esasında rutini içerisinde devam eden bir çalışma zaten derde deva olacak bir çalışma.

Asgari ücrete zamla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca kişi temmuz ayı itibariyle zam bekliyor. Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Sözcüsü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den gelmişti. Kandemir, asgari ücrete zam gelecek mi sorusunu şu şekilde cevap vecd: “Esasında rutini içerisinde devam eden bir çalışma zaten derde deva olacak bir çalışma.

#3
Foto - Ama bunun dışında ekstra önlem alınması gerekiyorsa bununla alakalı da ilgili bakanlarımız çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza arz ettiler, arz ediyorlar. Bir yol haritası üzerinde mutlaka çalışılıyor. Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa bu problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar.

Ama bunun dışında ekstra önlem alınması gerekiyorsa bununla alakalı da ilgili bakanlarımız çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza arz ettiler, arz ediyorlar. Bir yol haritası üzerinde mutlaka çalışılıyor. Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa bu problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar.

#4
Foto - Asgari ücret temmuz zammı son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve işçilerin beklediği temmuz zammına ilişkin umut veren açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Emekçilerimiz, çalışanlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak tahribatlarına karşı da korumak.

Asgari ücret temmuz zammı son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve işçilerin beklediği temmuz zammına ilişkin umut veren açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Emekçilerimiz, çalışanlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak tahribatlarına karşı da korumak.

#5
Foto - Çalışanların, memurların, işçilerimizin de değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var onları koruyacağız.” dedi. Bakan Vedat Bilgin’in bu açıklaması sonrası milyonlarca emekli ve çalışan temmuz ayında maaşlara yapılacak zammı bekler oldu. Peki asgari ücrete temmuz zammı var mı? Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışanların, memurların, işçilerimizin de değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var onları koruyacağız.” dedi. Bakan Vedat Bilgin’in bu açıklaması sonrası milyonlarca emekli ve çalışan temmuz ayında maaşlara yapılacak zammı bekler oldu. Peki asgari ücrete temmuz zammı var mı? Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak?

#6
Foto - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, asgari ücret zammına ilişkin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, asgari ücret zammına ilişkin "Önümüzdeki süreç içerisinde atılan adımları bunları hep beraber göreceğiz. Fakat bunu yaparken popülist bir söylemin içerisine girmeyi de doğru bulmuyoruz. AK Parti milletine uzun vadede bedel ödetecek hiçbir şeyi yapmamakla zaten istikrarı sağlamış bir siyasi hareket. Bunun bir dengesi var o denge içerisinde hükümet olmanın gereğini de yerine getirerek adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.

#7
Foto - Yüksek enflasyonis nedeniyle yılda 1 kez zam yapılan asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılması gündemde. Bunun için önce yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Masadaki formüle göre, her yıl aralık ayında bir defa belirlenen asgari ücrete 6 aylık enflasyon farkı kadar Temmuz ayında ara zam yapılması formülünün masada olduğu belirtildi.

Yüksek enflasyonis nedeniyle yılda 1 kez zam yapılan asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılması gündemde. Bunun için önce yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Masadaki formüle göre, her yıl aralık ayında bir defa belirlenen asgari ücrete 6 aylık enflasyon farkı kadar Temmuz ayında ara zam yapılması formülünün masada olduğu belirtildi.

#8
Foto - AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında,

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında, "Emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz" dedi. Sözcü'nün haberine göre Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması gerekmediği belirtiliyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda asgari ücrete ‘6 aylık enflasyon farkı kadar zam' formülü masaya geldi.

#9
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına göre 2022'nin ilk dört ayında enflasyon yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3.97 olurken, haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2.97 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına göre 2022'nin ilk dört ayında enflasyon yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3.97 olurken, haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2.97 oldu.

#10
Foto - Bu rakamların gerçekleşmesi durumunda 2022 Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 41 olacak. Memur ve emekliye Temmuz ayında enflasyon artışı kadar otomatikman zam yapılacak. Yasa değişikliği durumunda da asgari ücrete 6 aylık enflasyon farkı kadar zam verilecek.

Bu rakamların gerçekleşmesi durumunda 2022 Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 41 olacak. Memur ve emekliye Temmuz ayında enflasyon artışı kadar otomatikman zam yapılacak. Yasa değişikliği durumunda da asgari ücrete 6 aylık enflasyon farkı kadar zam verilecek.

#11
Foto - Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen 6 aylık enflasyon oranı yüzde 41 olarak gerçekleşirse asgari ücret temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL seviyesine yükselecek. Ancak temmuz zammı gerçekleşirse; aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon dikkate alınacak.

Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen 6 aylık enflasyon oranı yüzde 41 olarak gerçekleşirse asgari ücret temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL seviyesine yükselecek. Ancak temmuz zammı gerçekleşirse; aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon dikkate alınacak.

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