  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray yine transferi altüst edecek! Türkiye'ye duyuruldu! Ocak ayı bomba fena patlayacak...

Artık beyaz tercih edilmiyor! İşte Türkiye'de en çok satılan araba rengi

Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! CHP'nin oy oranını gündemi altüst edecek

Nemrut'ta sonbahar güzelliği

Fenerbahçe'den O yıldıza ciddi uyarı: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Attığı trip sabırları taşırdı...

Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Bu güzellik için Avrupa'dan geliyorlar

Bu mezarlığın hikayesi çok konuşulur!

Dünyayı titretecek gelişme! Filistin'e destek veren ülkede bulunan Razavi Türbesi'nde kara sancak çekildi... Bakın bu ne anlama geliyor
Ekonomi
17
Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

2023-10-18 10:21:35
Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, 20 Kasım’dan sonra asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yeni bir komisyon kurulacağını söyledi. Peki bu durum asgari ücret görüşmelerini nasıl etkiler? Milyonlarca asgari ücretlinin merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu. İşte asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişmenin ayrıntıları...

#1
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin gözü kulağı yeni zam oranına çevrilmiş durumda? Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

#2
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Ekonomist Muhammet Bayram merak edilenlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Milliyet'te yer alan habere göre; Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yeni asgari ücret görüşmeleri sene sonu gelmesiyle birlikte başlayacak.

#3
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bir açıklama yaptı. Kendisi zaten daha önceden de belirtiyordu, “Ben sadece en fazla üyeye sahip sendika başkanı olduğum için bu toplantıya katılıyorum, aslında benim temsil etmemem gerekiyor. Tam temsil için masada işçinin, asgari ücret alanın da olması gerekiyor” diyordu.

#4
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Bu kapsamda bir çalışma yapılacağını duyurdu. TÜRK-İŞ tarafından komisyon kurulacağını, burada gerçekten asgari ücretli olacağını söyledi. Zaten sendikalar asgari ücret almıyor. Burada yeni bir komisyon kurulması, onların taleplerinin dinlenmesi önemli.

#5
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Kanunen masaya gelip konuşabilirler mi? Ben bunun teknik olarak mümkün olduğunu düşünmüyorum. Kanun olarak kimin temsil edeceği belli. Ergün Atalay, kurulacak komisyon neticesinde alınacak kararı deklare edip onun üstünden masaya oturabilir. Masada ‘bizim komisyonca aldığımız kararlar bunlardır’ diyebilir.

#6
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Mutlak suretle basın açıklamasını bu kişilerle yapabilir. Ben kurulacak komisyonun olumlu olduğunu düşünüyorum. Burada asgari ücretlilerin taleplerinin tecelli edilebileceğini düşünüyorum.

#7
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Buna ilişkin zaten eski Çalışma Bakanı bir çalışma yapılmıştı. ‘Asgari ücret ne kadar olmalı?’ diye sorulmuştu. Yeni belirlenecek asgari ücrete yakınsamalar yapılmıştı. O yüzden kurulacak komisyon olumlu olacaktır.

#8
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Bu dönemde memura yapılacak zammın yüzde 50’ler civarında olacağı konuşulurken, ‘asgari ücrete ne kadar zam olacak?’ bu merak konusu. Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılmıştı. Asıl zammın sene başında yapılacağı söylenmişti.

#9
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Burada asgari ücretlilerin değil en fazla sendikalı çalışanı olduğu için TÜRK-İŞ bulunuyor. Mutlak temsilin yapılabilmesi adına gerçek asgari ücretliler masada dinlenmelidir.

#10
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Kendi kurakları komisyondan çıkacak kararla birlikte basın toplantısında bu açıklanabilir. Asıl ‘asgari ücretlinin isteği budur’ denilebilir.

#11
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Şu anda net asgari ücret 11 bin 402 TL, TÜRK-İŞ’in araştırmasında açlık sınırı 13 bin TL seviyesinde. Bu 4 kişilik bir ailenin aylık yapabileceği gıda harcamasıdır.

#12
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Yoksulluk sınırı ise 43 bin 433 TL olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 17 bin 336 TL. Burada en azından açlık sınırı üzerine çıkmasını bekleyebilir. Ancak 13 bin TL açlık sınırı eylül ayı rakamıdır.

#13
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Son 6 aylık enflasyonun yüzde 40’lar seviyesinde olacağını söyleyebiliriz. Şu anda açıklanan 3 aylık enflasyon yüzde 25.11. Ortalama yüzde 5’ler seviyesinde yükselirse aylık olarak, yüzde 38-40 seviyesinde bir 6 aylık enflasyon olacağını düşünüyoruz.

#14
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Eğer yüzde 40 enflasyon olursa asgari ücret en düşük 11.402 TL olan asgari ücretin en düşük 15.960 TL seviyesine geleceğini düşünüyoruz. Bence taban rakam 15 bin TL seviyesinde olacaktır. Görüşmelerde zam pazarlığı 15 bin TL seviyesinden başlayabilir.

#15
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

Asgari ücretlinin alacağı rakamdan ziyade burada alım gücü de önemli. Aslında asgari ücret artmasa, alım gücü artsa bu refaha daha olumlu katkı sağlar. Son 2 yıldır bahsediyoruz. Bölgesel asgari ücretlerin konuşulması gerekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde asgari ücretli kalmadı.

#16
Foto - Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor

15 bin TL seviyesinde bir asgari ücret İstanbul gibi büyükşehirlerde az. İşveren tarafından bu rakamın üzerinde de maaş verilebilir. İşverenler çalışanını memnun etmek zorundadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde en düşük ev kirası 10 bin TL seviyesinden başlıyor. Bir kişi 10 bin TL kira verse geri kalan harcamalarını nasıl yapacak? Tek bir kişinin ev geçindirmesi mümkün değil. Bence pazarlık en az 15 bin TL seviyesinden başlayacaktır. 15 bin ile 17.500 TL arasında bir asgari ücret belirlenecektir diye düşünüyorum.”

Siyonistlerden Türkiye çağrısı
Gündem

Siyonistlerden Türkiye çağrısı

Gazze'de hastane vurup Filistinlileri katleden İsrail'in Güvenlik Konseyi, Türkiye'ye yönelik güvenlik alarmının 4'üncü seviyeye çıkarıldığı..
Malatyalılar ABD'nin Kürecik'te bulunan radar üssünü kuşattı
Gündem

Malatyalılar ABD'nin Kürecik'te bulunan radar üssünü kuşattı

Gazze'deki hastane katliamını protesto etmek için Malatya merkezden Akçadağ ilçesi yakınlarında bulunan Kürecik Radar Üssü'ne gitmek isteyen..
Saldırı sonrası Biden'dan açıklama
Dünya

Saldırı sonrası Biden'dan açıklama

İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, y..
İsrail'in hastane saldırısına dair Mısır'dan açıklama
Dünya

İsrail'in hastane saldırısına dair Mısır'dan açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Filistin'de hastane bombalamasının ardından açıklama yaptı.
Terörist İsrail'in arkasında kim var? Rusya dünyaya duyurdu
Dünya

Terörist İsrail'in arkasında kim var? Rusya dünyaya duyurdu

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, İsrail terör örgütünün Gazze'deki hastane saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu sö..
İsrail’in Filistin’deki hastane saldırısının ardından Berna Laçin’den insanlık dışı paylaşım

İsrail’in Filistin’deki hastane saldırısının ardından Berna Laçin’den insanlık dışı paylaşım
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23