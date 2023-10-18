2023-10-18 10:21:35 Asgari ücret zammında yeni gelişme! Evet yanlış duymadınız, bu mümkün… Maaşları titretecek hamle! Bakın bu ne anlama geliyor
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, 20 Kasım’dan sonra asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yeni bir komisyon kurulacağını söyledi. Peki bu durum asgari ücret görüşmelerini nasıl etkiler? Milyonlarca asgari ücretlinin merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu. İşte asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişmenin ayrıntıları...