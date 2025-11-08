Haber Merkezi Giriş Tarihi: Asgari ücret zammında tahminler değişti!
Türkiye genelinde milyonlarca özel sektör çalışanının merakla beklediği asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Kritik toplantı öncesinde Merkez Bankası, 2025 yılı enflasyon tahminini açıkladı. Enflasyon beklentilerindeki değişim, asgari ücret artışına ilişkin tahminleri de yeniden şekillendirdi. Uzmanların değerlendirmelerine göre masada beş farklı zam senaryosu bulunuyor.