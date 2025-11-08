  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
Asgari ücret zammında tahminler değişti!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Asgari ücret zammında tahminler değişti!

Türkiye genelinde milyonlarca özel sektör çalışanının merakla beklediği asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Kritik toplantı öncesinde Merkez Bankası, 2025 yılı enflasyon tahminini açıkladı. Enflasyon beklentilerindeki değişim, asgari ücret artışına ilişkin tahminleri de yeniden şekillendirdi. Uzmanların değerlendirmelerine göre masada beş farklı zam senaryosu bulunuyor.

#1
Foto - Asgari ücret zammında tahminler değişti!

Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için şimdiden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Asgari ücret için zam maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı ilk toplantı ile başlayacak.

#2
Foto - Asgari ücret zammında tahminler değişti!

ENFLASYONDA BEKLENTİ ARALIĞI DEĞİŞTİ TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Ağustos ayında gerçekleştirilen sunumda açıklanan 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 25-29 arasında aralığından yüzde 31-33'e yükseldi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıkmıştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın son enflasyon raporunda beklenti aralığının değişmesiyle piyasa ile Merkez Bankası'nın beklentileri örtüşmüş oldu.

#3
Foto - Asgari ücret zammında tahminler değişti!

KARAHAN'DAN ASGARİ ÜCRET SORUSUNA CEVAP Enflasyon Raporu sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Fatih Karahan, asgari ücret konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi: "Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var, o kurul çalışmaları yürütecek, kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacaktır. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele aslında en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz."

#4
Foto - Asgari ücret zammında tahminler değişti!

İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN YAPISININ DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ komisyonun yapısının değişmesini istiyor. Bu konuda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu 'Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısına ilişkin son toplantısını 21 Ekim'de yaptı.

#5
Foto - Asgari ücret zammında tahminler değişti!

İŞVERENDEN YÜZDE 5 İLAVE MESAJI Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret zammına ilişkin çalışmalara başlandığına işaret ederek "Bu konuda şimdiden bir oran söylemek çok zor. Komisyon Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir. Herkes için asgari ücretin bazı önemli. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabilir diye düşünüyorum" dedi.

#6
Foto - Asgari ücret zammında tahminler değişti!

ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışan doğrudan asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişmesiyle asgari ücrete yapılan zam hesaplamalarını da değiştirdi. Ekonomistler ve uzmanlar yıl sonunda asgari ücrete zammın yüzde 28 ila 35 aralığında olması yönünde. TCMB'nin yeni enflasyon beklentisine göre de asgari ücret yüzde 31 ila yüzde 33 arasında bir zam yapılacak.

#7
Foto - Asgari ücret zammında tahminler değişti!

2025 yılı için 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete 2026 yılında; Yüzde 28 oranında zam yapılırsa 28.294 TL'ye Yüzde 31 oranında zam yapılırsa 28.956,24 TL'ye Yüzde 33 oranında zam yapılırsa 29.398,32 TL'ye Yüzde 35 oranında zam yapılırsa 29.841 TL'ye Yüzde 40 oranında zam yapılırsa 30.946 TL'ye yükselecek.

#8
Foto - Asgari ücret zammında tahminler değişti!

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücret, 2025 yılında bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda hükümet ve işverenin 10 üyesi bulunmasına işçi tarafı itiraz ediyor.

#9
Foto - Asgari ücret zammında tahminler değişti!

#10
Foto - Asgari ücret zammında tahminler değişti!

#11
Foto - Asgari ücret zammında tahminler değişti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?
Dünya

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu tarafından Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, iki yılı ..
Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu
Gündem

Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu

Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosya kapatan zabıt katibi, kendini "Maddi sıkıntılar içindeydim" ifadeleriyle savunmaya kalkıştı. ..
İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu
Dünya

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

İsviçre'den İsrail’e gönderilen bir askeri sevkiyat, Belçika’nın Liege Havalimanı’nda baskın düzenlenerek durduruldu. Hükümet "malzemenin bl..
Araç sahiplerini üzen haber! Zam geldi
Ekonomi

Araç sahiplerini üzen haber! Zam geldi

Araç sahiplerini üzen haber motorinden geldi. 2,07 liralık fiyat artışı pompaya yansıdı.
İstanbul’da protesto edilecek! Camilerde Atatürk için mevlit dayatmasına tepki
Gündem

İstanbul’da protesto edilecek! Camilerde Atatürk için mevlit dayatmasına tepki

Kocaeli Valiliği’nin 10 Kasım’da camileri siyasete açmak istemesi tepki çekti. Özgür-Der, “Camiler siyasete alet edilemez” diyerek eylem çağ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23