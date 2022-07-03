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Asgari ücret zammı sonrası kritik gelişme! Diğer ücretler de artıyor

2022-07-03 09:35:18
Asgari ücret zammı sonrası kritik gelişme! Diğer ücretler de artıyor

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Yeni asgari ücret birçok parametreyi de değiştirecek. Asgari ücretli veya asgari ücret zammı sonrası mevcut maaşı asgari ücretin altında kalan çalışanlar, 1 Temmuz ve takip eden günlerde işten çıkarılmaları halinde tazminatlarını zamlı asgari ücret üzerinden hesaplayıp alacaklar. Bu çerçevede pazartesi işyerlerinde ücret artışlarına ilişkin çalışmalar başlayacak. İşte 2022 asgari ücret ara zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

#1
Foto - Asgari ücretteki artışla birlikte 2021 yılı sonuna kadar uygulanan destek, istihdam kaybını önlemek amacıyla yeniden uygulanacak. Yeni asgari ücret birçok parametreyi de değiştirecek.

Asgari ücretteki artışla birlikte 2021 yılı sonuna kadar uygulanan destek, istihdam kaybını önlemek amacıyla yeniden uygulanacak. Yeni asgari ücret birçok parametreyi de değiştirecek.

#2
Foto - Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre; Yeni asgari ücret ile asgari ücrette yüzde 29,3'lük artış gerçekleştirilirken yıl başında kaldırılan asgari ücret desteği uygulaması da yeniden devreye alınacak. Bu sayede artışın özellikle küçük işletmelerde istihdam kaybı doğurmaması hedefleniyor. Ocak–haziran döneminde Gelir Vergisi'nde 4.253 TL, Damga Vergisi'nde 5.004 TL üzerinden sağlanan Gelir ve Damga Vergisi istisnası Gelir Vergisi'nde 5.500,35, Damga Vergisi'nde ise 6.471 TL üzerinden uygulanmaya devam edecek.

Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre; Yeni asgari ücret ile asgari ücrette yüzde 29,3'lük artış gerçekleştirilirken yıl başında kaldırılan asgari ücret desteği uygulaması da yeniden devreye alınacak. Bu sayede artışın özellikle küçük işletmelerde istihdam kaybı doğurmaması hedefleniyor. Ocak–haziran döneminde Gelir Vergisi'nde 4.253 TL, Damga Vergisi'nde 5.004 TL üzerinden sağlanan Gelir ve Damga Vergisi istisnası Gelir Vergisi'nde 5.500,35, Damga Vergisi'nde ise 6.471 TL üzerinden uygulanmaya devam edecek.

#3
Foto - TOPLAM YÜZDE 94.6 ARTIŞ Yıl başında gerçekleşen yüzde 50 artışla asgari ücret net 4.253 TL olmuştu. Yapılan yüzde 29.3 artıyla birlikte kümülatief artış yüzde 94,6 oranında gerçekleşmiş oldu. Yeni dönemde yıl başında uygulamaya geçen tüm ücretlilerin asgari ücrete kadarki kazançlarının gelir ve damga vergisinden istisna tutulmasına yönelik düzenleme uygulanmaya devam edecek. Diğer yandan muafiyet tutarının gelir vergisinde net, damga vergisinde brüt asgari ücret kadar olan tutarı da asgari ücretteki artışla birlikte artacak. Bu sayede asgari ücretliler için elde edilen ücret artışı, tüm ücretliler için de muafiyet uygulaması vasıtasıyla vergi muafiyeti ile belirli oranda yansıtılmış olacak. Bu sayede asgari ücret üzerinde gelir elde eden çalışanlar hiç zam almasalar bile vergi muafiyetindeki alt limit Temmuz ayından itibaren artacağı için ellerine geçen net rakam artacak.

TOPLAM YÜZDE 94.6 ARTIŞ Yıl başında gerçekleşen yüzde 50 artışla asgari ücret net 4.253 TL olmuştu. Yapılan yüzde 29.3 artıyla birlikte kümülatief artış yüzde 94,6 oranında gerçekleşmiş oldu. Yeni dönemde yıl başında uygulamaya geçen tüm ücretlilerin asgari ücrete kadarki kazançlarının gelir ve damga vergisinden istisna tutulmasına yönelik düzenleme uygulanmaya devam edecek. Diğer yandan muafiyet tutarının gelir vergisinde net, damga vergisinde brüt asgari ücret kadar olan tutarı da asgari ücretteki artışla birlikte artacak. Bu sayede asgari ücretliler için elde edilen ücret artışı, tüm ücretliler için de muafiyet uygulaması vasıtasıyla vergi muafiyeti ile belirli oranda yansıtılmış olacak. Bu sayede asgari ücret üzerinde gelir elde eden çalışanlar hiç zam almasalar bile vergi muafiyetindeki alt limit Temmuz ayından itibaren artacağı için ellerine geçen net rakam artacak.

#4
Foto - 1.477 LİRALIK AVANTAJ Örnek vermek gerekirse brüt maaşı 7.500 TL olan bir işçinin eline Haziran ayında gelir ve damga vergisi istisnası sonrası net 6.037,82 TL geçmişti, Temmuz ayında da aynı rakam eline geçecekti. Asgari ücretteki artışla birlikte gelir ve damga vergisi istisnası tutarı da arttığı için Temmuz ayında aynı çalışan hiç zam almasa bile eline geçen net rakam 6.235,94 TL olacak. Dolayısıyla 198,18 TL'lik bir artış söz konusu. Yıl sonuna kadar artış miktarı toplam 1.477 TL olacak.

1.477 LİRALIK AVANTAJ Örnek vermek gerekirse brüt maaşı 7.500 TL olan bir işçinin eline Haziran ayında gelir ve damga vergisi istisnası sonrası net 6.037,82 TL geçmişti, Temmuz ayında da aynı rakam eline geçecekti. Asgari ücretteki artışla birlikte gelir ve damga vergisi istisnası tutarı da arttığı için Temmuz ayında aynı çalışan hiç zam almasa bile eline geçen net rakam 6.235,94 TL olacak. Dolayısıyla 198,18 TL'lik bir artış söz konusu. Yıl sonuna kadar artış miktarı toplam 1.477 TL olacak.

#5
Foto - DESTEK GERİ GELDİ Asgari ücretteki artışla birlikte 2016 yılından 2021 yılı sonuna kadar uygulanan asgari ücret desteğinin de tekrar uygulanması söz konusu olacak. Yıl başında asgari ücrette gerçekleşen artış sonrası asgari ücret desteği uygulamasına son verilmişti. Ancak Temmuz ayındaki artışla birlikte işverenlerin maliyetinin bir bölümünün işsizlik sigortası fonundan karşılanması ve artışın istihdamda azalmaya neden olmaması adına uygulama yeniden devreye sokulacak. Bu şekilde istihdamda azalmaya gitmeyen ve ücret ödemelerini tam olarak gerçekleştiren işverenler her ay, kapsamdaki her bir çalışan için 100 TL'ye kadar destek sağlanacak.

DESTEK GERİ GELDİ Asgari ücretteki artışla birlikte 2016 yılından 2021 yılı sonuna kadar uygulanan asgari ücret desteğinin de tekrar uygulanması söz konusu olacak. Yıl başında asgari ücrette gerçekleşen artış sonrası asgari ücret desteği uygulamasına son verilmişti. Ancak Temmuz ayındaki artışla birlikte işverenlerin maliyetinin bir bölümünün işsizlik sigortası fonundan karşılanması ve artışın istihdamda azalmaya neden olmaması adına uygulama yeniden devreye sokulacak. Bu şekilde istihdamda azalmaya gitmeyen ve ücret ödemelerini tam olarak gerçekleştiren işverenler her ay, kapsamdaki her bir çalışan için 100 TL'ye kadar destek sağlanacak.

#6
Foto - DİĞER ÜCRETLER DE ARTIYOR Asgari ücretteki yüzde 29,3'lük artış sonrası bütün ücret düzeylerinde en az bu oranda artış beklentisi oluştu. Bu çerçevede pazartesi işyerlerinde ücret artışlarına ilişkin çalışmalar başlayacak. Ücreti 5.500 TL'nin altında kalanlar için otomatik artış yapılacak.

DİĞER ÜCRETLER DE ARTIYOR Asgari ücretteki yüzde 29,3'lük artış sonrası bütün ücret düzeylerinde en az bu oranda artış beklentisi oluştu. Bu çerçevede pazartesi işyerlerinde ücret artışlarına ilişkin çalışmalar başlayacak. Ücreti 5.500 TL'nin altında kalanlar için otomatik artış yapılacak.

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