2022-07-03 09:35:18 Asgari ücret zammı sonrası kritik gelişme! Diğer ücretler de artıyor
Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Yeni asgari ücret birçok parametreyi de değiştirecek. Asgari ücretli veya asgari ücret zammı sonrası mevcut maaşı asgari ücretin altında kalan çalışanlar, 1 Temmuz ve takip eden günlerde işten çıkarılmaları halinde tazminatlarını zamlı asgari ücret üzerinden hesaplayıp alacaklar. Bu çerçevede pazartesi işyerlerinde ücret artışlarına ilişkin çalışmalar başlayacak. İşte 2022 asgari ücret ara zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri...