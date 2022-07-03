Asgari ücret zammı sonrası kritik gelişme! Diğer ücretler de artıyor

TOPLAM YÜZDE 94.6 ARTIŞ Yıl başında gerçekleşen yüzde 50 artışla asgari ücret net 4.253 TL olmuştu. Yapılan yüzde 29.3 artıyla birlikte kümülatief artış yüzde 94,6 oranında gerçekleşmiş oldu. Yeni dönemde yıl başında uygulamaya geçen tüm ücretlilerin asgari ücrete kadarki kazançlarının gelir ve damga vergisinden istisna tutulmasına yönelik düzenleme uygulanmaya devam edecek. Diğer yandan muafiyet tutarının gelir vergisinde net, damga vergisinde brüt asgari ücret kadar olan tutarı da asgari ücretteki artışla birlikte artacak. Bu sayede asgari ücretliler için elde edilen ücret artışı, tüm ücretliler için de muafiyet uygulaması vasıtasıyla vergi muafiyeti ile belirli oranda yansıtılmış olacak. Bu sayede asgari ücret üzerinde gelir elde eden çalışanlar hiç zam almasalar bile vergi muafiyetindeki alt limit Temmuz ayından itibaren artacağı için ellerine geçen net rakam artacak.