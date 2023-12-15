Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

İLK TOPLANTI SONRASI BAKAN IŞIKHAN, TİSK VE TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk toplantı sonrası çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek bir rakama işaret ederek, "Yeni asgari ücretin istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.