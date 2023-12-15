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Ekonomi
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Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

2023-12-15 07:37:11
Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hafta başında gerçekleşecek. Temmuz zammı ile net asgari ücret yüzde 34 artışla 11.402 liraya, dönemin kuruyla da 482 dolar düzeyine çıkarak rekor kırdı. 2024 yılında dezenflasyonist süreçle beraber tek zam dönemi başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümetten işçilerin yanında olunmasını istedi. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların merak ettiği rakamlar belli oldu. Öte yandan ilk rakam teklifi TİSK'ten gelecek.

#1
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

Asgari ücret zammı 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkiliyor. Asgari ücret 2024 için maraton başladı. Yeni asgari ücret 25-29 Aralık tarihleri arasında netleşecek.

#2
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI İLE ÇiFTE REKOR KIRDI 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için maraton başladı. Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla 8.506 TL'ye yükselen asgari ücret, Temmuz ara zammı ile beraber yüzde 34 zam alarak 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret dönemin kuruyla (1 dolar=23,82 TL) 482 dolarlık alım gücüne yükselerek bir rekor da döviz bazlı kırdı.

#3
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

DEVLET DESTEĞİ ARTIYOR Temmuz zammı sonrası asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi alınmamaya devam edildi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği 2023 yılının ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi. Rakamın yeni dönemde daha da artması bekleniyor.

#4
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN İLK RAKAMI TİSK VERECEK Ocak 2024'te Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere; engelli maaşları, dul-yetim aylıkları, evde bakım destekleri ile sosyal transfer harcamaları artırılacak.

#5
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

İlk adım asgari ücret olacak. Asgari Tespit Komisyonu 2. toplantısı 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirecek. Bu toplantıda verilerin masaya yatırılması bekleniyor. İlk rakam teklifi TİSK'ten gelecek.

#6
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

ASGARİ ÜCRETE ZAM İÇİN 3 VERİ ÖNE ÇIKIYOR Yeni asgari ücretin tespitinde başta Merkez Bankası'nın 2023 yılı ve 2024 yılı enflasyon tahminleri olmak üzere beklenen memur zam oranı öne çıkacak. Bu verilere ek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal adalet mekanizması doğrultusunda kamuoyunda gerçekleştirdiği anket çalışmaları da yer alacak.

#7
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

ASGARİ ÜCRET DÖVİZ BAZLI YENİ REKORUNU KIRACAK Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar bandına yükselen asgari ücretin yeni rekorunu kırması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65, gelecek yıl için ki tahmini yüzde 36 olarak belirlendi. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi TCMB'nin tahminlerine uyumlu bir şekilde gerçekleşti.

#8
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

• 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36 => Yeni asgari ücret 15.506 TL • 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 37,76 => Yeni asgari ücret 15.707 TL • Memur zam oranı beklentisi yüzde 49,46 => Yeni asgari ücret 17.041 TL

#9
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

Bilindiği üzere asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon üyeleri arasında uzlaşma usulü belirleniyor. Rakamlar burada müzakerelerin temelini oluşturuyor. Veriler gösteriyor ki yeni asgari ücret içi kabaca yüzde 40, 45 ve 50 zam formülü öne çıkacak.

#10
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

(1 dolar=29,03 TL) Cari kur ile hesaplandığında asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret yaklaşık 550 dolar düzeyine yükselecek ve döviz bazlı rekorunu kıracak.

#11
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

Alt sınır olan yüzde 36 üzerinden hesap yapacak olursak asgari ücret net 15.506,72 TL'ye yani 534 dolar düzeyine çıkacak ve yine döviz bazlı rekorunu kırmış olacak.

#12
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE HEPSİ DEĞİŞECEK Asgari ücret Ocak zammı ile artacak. Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.

#13
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

• İşsizlik maaşı • Asgari ücretlinin kıdem tazminatı • Askerlik ve doğum borçlanması • Yurt dışı borçlanması • İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri • 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı • Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği • Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği • Stajyer ücreti

#14
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

İLK TOPLANTI SONRASI BAKAN IŞIKHAN, TİSK VE TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk toplantı sonrası çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek bir rakama işaret ederek, "Yeni asgari ücretin istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.

#15
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretler genel düzeyini göz önüne alıyor. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirildi. Hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin yanında olma hassasiyetiyle hareket edeceğiz. Üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

#16
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

BİR AÇIKLAMA DA TÜRK-İŞ VE TİSK'TEN GELDİ Bakan Işıkhan sonrası bir açıklama da TİSK ve TÜRK-İş'ten geldi. TİSK Başkanı Burak Akkol, "Ekonomimizdeki iyileşme sürecinin korunmasını önemsiyoruz" dedi.

#17
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

TÜRK-İş'i temsilen Ramazan Ağar da "Asgari ücret koruma ücretidir, fiyat artışları her alanda devam etmektedir, alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır. İşçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi. İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalı" dedi.

#18
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN TEK ZAM DÖNEMİ Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik haline getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

#19
Foto - Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

'DEZENFLASYONİST SÜREÇ HIZLANACAK' MESAJI Ekonomiyi yönetmenin kabaca 2 ayağı bulunuyor. Birinci veriler-politikalar ve ikinci olarak sözlü yönlendirmeler. Ekonomi yönetimi 'Tek zam' mesajı ile burada kendinden emin bir şekilde piyasalara 'Enflasyon düşücek, dezenflasyonist sürecek başlayacak' mesajı veriyor. Normal şartlarda asgari ücret senede 1 kez belirleniyor. Burada dezenflasyonist sürec hızlanacağı için 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapma ihtiyacı kalmayacak mesajı verildi.

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