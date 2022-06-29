2022-06-29 14:48:10 Asgari ücret kaç lira olacak? Temmuz asgari ücret zammı ne zaman verilecek?
Asgari ücretlinin gözü kulağı 2022 yılı asgari ücret oranının belirlenmesi için bir kez daha bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2022 asgari ücrete ilave zam yapılacağına ilişkin müjdesinin ardından gözler 2022 temmuz asgari ücret zammındaydı. Asgari ücret komisyonu toplandı. İşveren ve işçi temsilcileri temiz asgari ücrete ek zam konusunda sıkı pazarlıklara başladı. İyi ama asgari ücrete ikinci zam ne zaman belli olacak Asgari ücret kaç lira olacak? Temmuz asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Net asgari ücret kaç lira olacak, asgari ücret ne zammı ne zaman verilecek?