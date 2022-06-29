Asgari ücret kaç lira olacak? Temmuz asgari ücret zammı ne zaman verilecek?

Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak. Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.