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Ekonomi
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Asgari ücret kaç lira olacak? Temmuz asgari ücret zammı ne zaman verilecek?

2022-06-29 14:48:10
Asgari ücret kaç lira olacak? Temmuz asgari ücret zammı ne zaman verilecek?

Asgari ücretlinin gözü kulağı 2022 yılı asgari ücret oranının belirlenmesi için bir kez daha bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2022 asgari ücrete ilave zam yapılacağına ilişkin müjdesinin ardından gözler 2022 temmuz asgari ücret zammındaydı. Asgari ücret komisyonu toplandı. İşveren ve işçi temsilcileri temiz asgari ücrete ek zam konusunda sıkı pazarlıklara başladı. İyi ama asgari ücrete ikinci zam ne zaman belli olacak Asgari ücret kaç lira olacak? Temmuz asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Net asgari ücret kaç lira olacak, asgari ücret ne zammı ne zaman verilecek?

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada asgari ücrette Temmuz artışı için talimat verdiğini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücrette ara zammın bu hafta belirleneceğini söylemişti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada asgari ücrette Temmuz artışı için talimat verdiğini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücrette ara zammın bu hafta belirleneceğini söylemişti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.

#2
Foto - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer alıyor. İşçileri temsil eden Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle otururken, işverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde tutuyor. Alınacak zam kararında verilecek destekler de belirleyici olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer alıyor. İşçileri temsil eden Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle otururken, işverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde tutuyor. Alınacak zam kararında verilecek destekler de belirleyici olacak.

#3
Foto - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada, "Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir. Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum" dedi.

#4
Foto - Toplantıda konuşan Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, özetle şu ifadeleri aktardı:

Toplantıda konuşan Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, özetle şu ifadeleri aktardı: "Son 5 aydır enflasyondaki yüksek artıştan kaynaklı bir toplantı yapıyoruz. Asgari ücrete ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ayda bu zam eridi. Dar gelirliler ülkede en çok sıkıntıyı çeken kesim. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde dar ve sabit gelirliye nefes aldıran bir artış olması."

#5
Foto - Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı. Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı. Sabah'ın haberine göre hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı. Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı. Sabah'ın haberine göre hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı.

#6
Foto - Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak. Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.

Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak. Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.

#7
Foto - YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor.

#8
Foto - Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor. Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak.

Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor. Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak.

#9
Foto - Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak. Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak. Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek.

Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak. Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak. Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek.

#10
Foto - ASGARİ ÜCRET YÜZDE 26.10 ARTARSA (TL/AY) Brüt asgari ücret: 6.310,04, SGK primi % 14: 883,41, İşsizlik sig. primi % 1: 63,10, Kesintiler toplamı: 946,51, Net asgari ücret: 5.363,53,

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 26.10 ARTARSA (TL/AY) Brüt asgari ücret: 6.310,04, SGK primi % 14: 883,41, İşsizlik sig. primi % 1: 63,10, Kesintiler toplamı: 946,51, Net asgari ücret: 5.363,53,

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