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Ekonomi
24
Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

2023-12-15 16:00:56
Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

Milyonlarca çalışan merakla bekliyor. 2024 asgari ücreti için zam oranları gelmeye devam ediyor. Temmuz zammı ile net asgari ücret yüzde 34 artışla 11.402 liraya, dönemin kuruyla da 482 dolar düzeyine çıkarak rekor kırmıştı.2024 asgari ücreti için rekor kıracak zam oranı verildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hafta başında gerçekleşecek. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, ihya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği ve stajyer ücreti değişecek. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? SGK Uzmanı Murat Bal CNN Türk canlı yayında milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

Asgari ücret zammı 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkiliyor. Asgari ücret 2024 için maraton başladı. Yeni asgari ücret 25-29 Aralık tarihleri arasında netleşecek.

#2
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için maraton başladı. Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla 8.506 TL'ye yükselen asgari ücret, Temmuz ara zammı ile beraber yüzde 34 zam alarak 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret dönemin kuruyla (1 dolar=23,82 TL) 482 dolarlık alım gücüne yükselerek bir rekor da döviz bazlı kırdı.

#3
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

Temmuz zammı sonrası asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi alınmamaya devam edildi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği 2023 yılının ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi. Rakamın yeni dönemde daha da artması bekleniyor.

#4
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

Ocak 2024'te Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere; engelli maaşları, dul-yetim aylıkları, evde bakım destekleri ile sosyal transfer harcamaları artırılacak.

#5
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

İlk adım asgari ücret olacak. Asgari Tespit Komisyonu 2. toplantısı 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirecek. Bu toplantıda verilerin masaya yatırılması bekleniyor. İlk rakam teklifi TİSK'ten gelecek.

#6
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

Yeni asgari ücretin tespitinde başta Merkez Bankası'nın 2023 yılı ve 2024 yılı enflasyon tahminleri olmak üzere beklenen memur zam oranı öne çıkacak. Bu verilere ek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal adalet mekanizması doğrultusunda kamuoyunda gerçekleştirdiği anket çalışmaları da yer alacak.

#7
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar bandına yükselen asgari ücretin yeni rekorunu kırması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65, gelecek yıl için ki tahmini yüzde 36 olarak belirlendi. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi TCMB'nin tahminlerine uyumlu bir şekilde gerçekleşti.

#8
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36 => Yeni asgari ücret 15.506 TL6 aylık enflasyon tahmini yüzde 37,76 => Yeni asgari ücret 15.707 TLMemur zam oranı beklentisi yüzde 49,46 => Yeni asgari ücret 17.041 TL

#9
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

Bilindiği üzere asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon üyeleri arasında uzlaşma usulü belirleniyor. Rakamlar burada müzakerelerin temelini oluşturuyor. Veriler gösteriyor ki yeni asgari ücret içi kabaca yüzde 40, 45 ve 50 zam formülü öne çıkacak.

#10
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

(1 dolar=29,03 TL) Cari kur ile hesaplandığında asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret yaklaşık 550 dolar düzeyine yükselecek ve döviz bazlı rekorunu kıracak.

#11
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

Öte yandan CNN Türk canlı yayınında Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak oran verdi. İşte Bal'ın açıklamaları:

#12
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

Asgari ücrette 2. toplantı tarafların birbirine sunacakları raporlarla geçecek. 2024 yılı için iki ayrı zam belirlenebilir, yani ocak ve haziran ayı için ayrı zam yapılabilir.

#13
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

2024 yılında tek zam olursa yüzde 55 oranında belki daha yüksek zam yapılabilir. Eğer ocak ve haziran ayına yayılırsa yüzde 30-35 oranında zam olabilir.

#14
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

#15
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

#16
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

#17
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

#18
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

#19
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

#20
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

#21
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

#22
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

#23
Foto - Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

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