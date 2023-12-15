Asgari ücret ile ilgili müthiş detay: Maaşlara yüzde 55 zam! 2024 asgari ücret için oranı açıkladı...

Milyonlarca çalışan merakla bekliyor. 2024 asgari ücreti için zam oranları gelmeye devam ediyor. Temmuz zammı ile net asgari ücret yüzde 34 artışla 11.402 liraya, dönemin kuruyla da 482 dolar düzeyine çıkarak rekor kırmıştı.2024 asgari ücreti için rekor kıracak zam oranı verildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hafta başında gerçekleşecek. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, ihya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği ve stajyer ücreti değişecek. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? SGK Uzmanı Murat Bal CNN Türk canlı yayında milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı. İşte detaylar...