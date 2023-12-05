Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Asgari ücret zammı için tavan zam oranı açıklandı. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da netleşmesiyle birlikte maaş zamları belli olacak. Son açıklanan enflasyon rakamı sonrasında asgari ücrette beklentiler neler? Zam yüzde 50’yi aşar mı? Asgari ücrette masadaki rakamlar ne? İşte asgari ücret ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları...