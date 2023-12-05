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Ekonomi
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Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

2023-12-05 10:00:53
Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Asgari ücret zammı için tavan zam oranı açıklandı. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da netleşmesiyle birlikte maaş zamları belli olacak. Son açıklanan enflasyon rakamı sonrasında asgari ücrette beklentiler neler? Zam yüzde 50’yi aşar mı? Asgari ücrette masadaki rakamlar ne? İşte asgari ücret ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları...

#1
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Peki asgari ücrete yapılacak olan zam yüzde 50’yi aşar mı? İşte detaylar...

#2
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı.

#3
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Yıllık bazda yaklaşık yüzde 62 oranında enflasyon gerçekleşti. 65-70 aralığında bir rakamla yıl sonu enflasyonu gerçekleşecektir. Bu, ikinci altı aylık dönem için yüzde 41-42 oranında bir enflasyon farkı anlamına geliyor.

#4
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Bu bir pazarlık masasıdır. Dolayısıyla rakamlar masaya yatırılacaktır. 15 kişiden oluşan bir komisyon söz konusu. 5 işveren, 5 işçi, 5 de hükümet temsilcisinin yer aldığı bir masa.

#5
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Bu masada işveren tarafının 16 bin TL net asgari ücret teklifi ile masaya oturacağını, işçi tarafının ise 20 bin TL net asgari ücret beklentisi ile masaya oturacağı kanaatindeyiz. Burada enflasyon oranının belirleyici olacağını düşünüyoruz.

#6
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Yüzde 41-42'lik enflasyon farkına 7-8 puanlık refah payı eklenmesi ile birlikte yüzde 50 oranında zam gerçekleşeceğini, 17 bin 100 TL civarında bir asgari ücretin belirleneceğini düşünüyoruz.

#7
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

İlk toplantıda belirlenmez ama 2. ya da 3. toplantıda bu rakam kesinleşmiş olur. Enflasyon artı refah payı ile birlikte yüzde 50 oranında artış bekliyoruz.

#8
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Evet asgari ücrete tek zam mümkün. 2 yıl önce biz sene başında belirlenen asgari ücret gerçeği ile yaşıyorduk.

#9
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Son iki senede enflasyonun öngörülememesi ve yüksek seyretmesinden dolayı ara dönemde zam ile karşılaştık.

#10
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

OVP’de de açıklandığı üzere artık öngörülebilirlik ve enflasyonu belli oranda dizginleme üzerine bir plan mevcut. Burada hükümetin 2024 hedefleri yüzde 34 oranında enflasyondur.

#11
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Yüzde 34 oranında yıl sonu enflasyon tahmini göz önünde bulundurulduğunda senede tek asgari ücret belirlemek adil olmayacaktır.

#12
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Çalışan kesimin üzerindeki yük artacaktır. Dolayısıyla yılbaşında aldıkları ücret, hükümetin hedefleri gerçekleşse dahi eriyerek yıl sonuna doğru azalacaktır.

#13
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Ülkemizde tek haneli enflasyonlu günlere dönmeden alınacak bu kararın hatalı olacağını değerlendiriyoruz.

#14
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

İşveren tarafından bakıldığında 2024 yılı bütçeleri hazırlandığı göz önünde bulundurulduğunda işverenler de önünü net bir şekilde görmek istiyor.

#15
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

En önemli maliyet kalemi olan işçilik giderlerinde net rakamlar belirlemek istiyorlar. Peki ‘Tek zam olursa asgari ücret daha yüksek belirlenebilir mi?’ hayır, hükümet refah payı ile birlikte 17 bin 100 TL teklifini sunar.

#16
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Bu teklif işveren tarafından kabul görecektir. İşçi tarafı anlaşmayı imzalamasa dahi çoğunluk sağlandığı için asgari ücret belirlenebilir.

#17
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Eğer enflasyon çok yüksek seyrederse 7’nci ayda tekrar bir zam gündeme gelecektir. Fakat tek zam olursa daha yüksek bir asgari ücret beklemeli miyiz?’ bence beklememeliyiz.

#18
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Belirlenecek olan 17 bin 100 TL’lik asgari ücret 2024 yılı 1 yıl boyunca geçerli olacak asgari ücrettir.

#19
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

Biz yüzde 50’den daha fazla bir asgari ücret belirleneceğini düşünmüyoruz.”

#20
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

#21
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

#22
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

#23
Foto - Asgari ücret için rakamın netleşmesi artık an meselesi! Vatandaşlar heyecanlandı: Müjdeli haber bekleniyor…

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