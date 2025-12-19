  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
ASELSAN'dan NATO bombası! Tamı tamına 410 milyon dolar

AA Giriş Tarihi:
ASELSAN'dan NATO bombası! Tamı tamına 410 milyon dolar

Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN, NATO üyesi ülke ile 410 milyon dolarlık rekor bir anlaşmaya imza attı.

#1
Foto - ASELSAN'dan NATO bombası! Tamı tamına 410 milyon dolar

Türk savunma sanayisinin amiral gemisi ASELSAN, uluslararası arenadaki başarısını dev bir ihracat sözleşmesiyle taçlandırdı.

#2
Foto - ASELSAN'dan NATO bombası! Tamı tamına 410 milyon dolar

Şirket, NATO üyesi bir ülkeye 'Elektronik Harp Sistemleri' ihracatı kapsamında 410 milyon dolarlık rekor bir anlaşmaya imza attığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

#3
Foto - ASELSAN'dan NATO bombası! Tamı tamına 410 milyon dolar

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

#4
Foto - ASELSAN'dan NATO bombası! Tamı tamına 410 milyon dolar

"ASELSAN, NATO üyesi olan bir müşterisi ile Elektronik Harp Sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 410 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

#5
Foto - ASELSAN'dan NATO bombası! Tamı tamına 410 milyon dolar

TUSAŞ İLE DE İMZALAR ATILMIŞTI - Şirket, geçtiğimiz ay da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile aviyonik sistem tedarikine yönelik 101,8 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşmanın, savunma sanayisinde yürütülen yerli projelerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmişti. Aselsan, yaklaşık 940 milyar TL piyasa değeriyle Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında en yüksek değere sahip firma konumunda bulunuyor.

