Asansör kazalarının ardında yatan gerçek!

Asansörün kaymasının binde bir olan bir şey olduğuna değinen Yılmaz, “Peki neden asansörler düşüyor? Denge ağırlığının az olmasından dolayı. Normalde denge ağırlığının kabin ağırlığından fazla olması lazım. Bunu çocuk parklarındaki tahterevalli gibi düşünebiliriz. Kabin üstteyken kabin ağırlığı en aşağı iner. Denge ağırlığı az olduğunda kişi sayısı burada fazla oluyor. Asansördeki kişi sayısı 10 kişiye çıktığında kabinin ağırlığı denge ağırlığından fazla oluyor. Dolayısıyla bakımsız ve onarımı yapılmamış asansörlerde kişi sayısı fazla olunca asansör aşağı doğru kaydırıyor. Fren tertibatı da tutmuyor. Asansör kaydığında önde kalan kişi panik yapıyor ve dışarı çıkmaya çalışıyor. Burada yapılması gereken şey; kabinin içerisinde kalınması gerekiyor. Bu süre zarfında halatlar kopmuyor, sadece aşağıya doğru kayıyor. Bu da binde bir olan bir şey” ifadelerini kullandı.