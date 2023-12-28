Asansör kazalarının ardında yatan gerçek!

Sivas’ta 15 yıldır asansör bakım ve onarım işiyle uğraşan Murat Yılmaz, Türkiye’de mavi ve yeşil etiket almış asansörlerin hiçbir şekilde halatının kopup düştüğünün görülmediğini ifade ederek, asansör bakımı ve kullanımı hakkında uyarılarda bulundu. Türkiye’de son günlerde öğrenci yurtlarında meydana gelen asansör kazaları çeşitli soruları akıllara getirirken, Sivas’ta 15 yıldır asansör bakım ve onarım işiyle uğraşan Murat Yılmaz asansör kullanımı ve bakımı hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Asansördeki kişi sayısı 10 kişiye çıktığında kabinin ağırlığı denge ağırlığından fazla oluyor. Dolayısıyla bakımsız ve onarımı yapılmamış asansörlerde kişi sayısı fazla olunca asansör aşağı doğru kaydırıyor. Fren tertibatı da tutmuyor” dedi.