2023-10-06 14:54:58 Artık yakıt düşünme dönemi bitti! Kontağı çeviren uçuşa geçiyor! Tek yapmanız gereken bu
Yakıt derdi geride kalıyor. Bu otomobile binmek için tek yapmanız gereken kontak çevirmek. Dünyanın ilk güneş enerjili arazi aracı Stella Terra herkesi büyülüyor. Aracın özellikleri ise merak uyandırıyor. İşte Stella Terra araç özellikleri… Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'ndeki (EUT) öğrenci ekibi, dünyada bir ilke imza attı. Nasıl yakıt alacağım? derdi geride kalıyor. Ne benzin ne de elektrik yalnızca güneş enerjisi ile çalışıyor. Arazinin bütün zorluklarına göğüs geren Stella Terra, tasarımıyla da göz dolduruyor. İşte Stella Terra araç özellikleri…