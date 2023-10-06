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Otomotiv
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Artık yakıt düşünme dönemi bitti! Kontağı çeviren uçuşa geçiyor! Tek yapmanız gereken bu

2023-10-06 14:54:58
Artık yakıt düşünme dönemi bitti! Kontağı çeviren uçuşa geçiyor! Tek yapmanız gereken bu

Yakıt derdi geride kalıyor. Bu otomobile binmek için tek yapmanız gereken kontak çevirmek. Dünyanın ilk güneş enerjili arazi aracı Stella Terra herkesi büyülüyor. Aracın özellikleri ise merak uyandırıyor. İşte Stella Terra araç özellikleri… Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'ndeki (EUT) öğrenci ekibi, dünyada bir ilke imza attı. Nasıl yakıt alacağım? derdi geride kalıyor. Ne benzin ne de elektrik yalnızca güneş enerjisi ile çalışıyor. Arazinin bütün zorluklarına göğüs geren Stella Terra, tasarımıyla da göz dolduruyor. İşte Stella Terra araç özellikleri…

#1
Foto - Artık yakıt düşünme dönemi bitti! Kontağı çeviren uçuşa geçiyor! Tek yapmanız gereken bu

Yolda kullanıma uygun bir araç olarak karşımıza çıkan Stella Terra, saatte 90 mil( 145 km) hıza ulaşabiliyor. Aracın ağırlığı ise yalnızca 1200 kilogram olurken aracın menzili ise güneş alma oranına göre değişiklik gösteriyor. Tasarımcılar otomobil menzilinin güneşli günlerde 630 kilometreye kadar çıktığını belirtiyor. Araç çatısında yer alan güneş panelleri ile enerji depolayan Stella Terra, yapısıyla rakiplerini bir bir eliyor. Kaput altında yer alan yapı diğer rakiplerinden ayırt edilmesini sağlarken araç teknolojilerinin aksine inişli çıkışlı sürüşlere de dayanıklı bir yapısıyla göz dolduruyor. Aracın ağırlığını arttıramayan mühendisler ise arabayı inşa ederken yeni bileşenleri bir araya getiriyor. Daha önce benzer bir araç yapılmadığı için bileşenleri temin etmekte zorlanan Mühendisler yeni çözümler bulmaya çalışıyor.

#2
Foto - Artık yakıt düşünme dönemi bitti! Kontağı çeviren uçuşa geçiyor! Tek yapmanız gereken bu

Solar Team Eindhoven ekip yöneticisi Wisse Bos yaptığı bir basın açıklamasında askıdan güneş panellerini invertörlerine kadar Stella Terra için her şeyi ince ince tasarlamak zorunda kaldığını belirtti. 2021'de Solar Team Eindhoven, güneş enerjisiyle çalışan karavan minibüsü Stella Vita'yı tanıtmıştı. Karavan olarak tasarlanan minibüsün şarj istasyonlarından bağımsız olduğunu göstermek amacıyla Avrupa'nın en güney ucuna 2896 kilometre yolculuk yapan Stella Via’dan sonra şimdi de Stella Terra, zorlu testleri aşacak. Hollanda konumu nedeniyle test seçeneklerinin sınırlarken ay sonlarına doğru arazi aracının ilk uzun mesafeli yolculuğu için Fas'a doğru yol alacağı belirtildi. 1000 kilometreden fazla yol kat edecek olan aracın çeşitli manzaralardan geçerek yolculuğunu Sahra Çölü’nde sonlandıracağı aktarıldı.

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