Artık yakıt düşünme dönemi bitti! Kontağı çeviren uçuşa geçiyor! Tek yapmanız gereken bu

Yolda kullanıma uygun bir araç olarak karşımıza çıkan Stella Terra, saatte 90 mil( 145 km) hıza ulaşabiliyor. Aracın ağırlığı ise yalnızca 1200 kilogram olurken aracın menzili ise güneş alma oranına göre değişiklik gösteriyor. Tasarımcılar otomobil menzilinin güneşli günlerde 630 kilometreye kadar çıktığını belirtiyor. Araç çatısında yer alan güneş panelleri ile enerji depolayan Stella Terra, yapısıyla rakiplerini bir bir eliyor. Kaput altında yer alan yapı diğer rakiplerinden ayırt edilmesini sağlarken araç teknolojilerinin aksine inişli çıkışlı sürüşlere de dayanıklı bir yapısıyla göz dolduruyor. Aracın ağırlığını arttıramayan mühendisler ise arabayı inşa ederken yeni bileşenleri bir araya getiriyor. Daha önce benzer bir araç yapılmadığı için bileşenleri temin etmekte zorlanan Mühendisler yeni çözümler bulmaya çalışıyor.