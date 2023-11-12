Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı

Konya'da yaşayan Eyüp Mermer (75), başlarda hırdavat malzemeleri satıyordu ancak 45 yıldır kaset satmaya devam ediyor. 30 yaşında seyyar olarak kaset satmaya başlayan Eyüp Mermer, o zamanlar kasetin ne olduğunu çoğu kişinin bilmediğini ve işlerin çok iyi olduğunu söyledi. Zamanla işleri daha da iyi giden Mermer, dükkanını açtı ve ölene kadar dükkanında kaset satmayı hedefliyor. Dükkanında eskiden kaset çıkarmış birçok sanatçının kasetlerinin olduğunu belirten Eyüp Mermer, dükkanında ve deposunda 30 bine yakın kaset olduğunu söyledi. Mermer, kaset almak için Konya dışından da müşterilerin geldiğini ama eskiye nazaran kasete olan merakın kaybolduğunu ifade etti.