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Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı

2023-11-12 13:52:08
Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı

75 yaşındaki Eyüp Mermer eskisi kadar popüler olmayan mesleğini yaşamının sonuna kadar sürdürmek istiyor.

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Foto - Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı

Konya'da yaşayan Eyüp Mermer (75), başlarda hırdavat malzemeleri satıyordu ancak 45 yıldır kaset satmaya devam ediyor. 30 yaşında seyyar olarak kaset satmaya başlayan Eyüp Mermer, o zamanlar kasetin ne olduğunu çoğu kişinin bilmediğini ve işlerin çok iyi olduğunu söyledi. Zamanla işleri daha da iyi giden Mermer, dükkanını açtı ve ölene kadar dükkanında kaset satmayı hedefliyor. Dükkanında eskiden kaset çıkarmış birçok sanatçının kasetlerinin olduğunu belirten Eyüp Mermer, dükkanında ve deposunda 30 bine yakın kaset olduğunu söyledi. Mermer, kaset almak için Konya dışından da müşterilerin geldiğini ama eskiye nazaran kasete olan merakın kaybolduğunu ifade etti.

#2
Foto - Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı

Kaset satmaya nasıl başladığını anlatan Eyüp Mermer, "Kasetçilik yapmaya başlayalı 45 yıl oluyor. Daha önce hırdavat satıyordum. İlk başladığım sıralar seyyar olarak satış yapıyordum. İlk işe başladığım sıralar işlerim çok iyiydi. Sırada bekleyenler bile oluyordu. Hatta akşam kapatırken dükkanı mesela çocuklara ‘oğlum biraz çabuk olun müşteri gelmeden kapatalım’ derdim. Şu anda işlerim durgun. Öyle eskisi gibi işler yok. Ama yine de Allah’a şükür ayakta duruyoruz" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı

Eskiden çıkarılan tüm kasetlerin dükkanında olduğunu belirten Mermer, "Genelde zamanında çıkan tüm çeşit kasetler dükkanımda var. Biraz çeşit azaldı ama hepsi var. Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy gibi sanatçıların kasetleri var. Kaç tane kasetim var tam olarak bilmiyorum. Dükkanın içerisinde her yer dolu daha depom var orada da var. Tahmini 30 bin civarında kasetim vardır" diye konuştu.

#4
Foto - Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı

Kaset satmaya ölene kadar devam edeceğini ifade eden Mermer, "Bu dükkan ben ölene kadar açık kalacak. Başka bir iş yapmam, yapamam. Kahve kültürüm yok, gezip tozmam yok. Sabah dükkanımı açıyorum, akşam da evime gidiyorum. Dışarıdan gelen müşterilerim de oluyor, internetten görüp geliyor. Gençlerin çoğu bilmiyor. Aralarında meraklıları da var ama talep olsa da eskisi gibi değil. Konya’da benim gibi kaset dükkanı olan yok onu biliyorum" ifadelerini kullandı.

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