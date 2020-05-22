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Arefe günü bin ihlas okumanın sevabı nedir? Arefe günü ihlas suresi okumanın faziletleri

2020-05-22 23:18:14
Arefe günü bin ihlas okumanın sevabı nedir? Arefe günü ihlas suresi okumanın faziletleri

Arefe gününe girerken arefe gününde okunan bin ihlasın faziletleri merak ediliyor. Arefe günü yapılacak ibadetler araştırılan konular arasında yerini aldı. Arefe günü bin ihlas okumanın sevabı nedir?

#1
Foto - Ramazan bayramı için artık son günler. Bayramın habercisi olan arefe günü 23 Mayıs cumartesi. Vatandaşlar ise yarın eda edilecek arefe günü hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur araştırması yapıyor.

Ramazan bayramı için artık son günler. Bayramın habercisi olan arefe günü 23 Mayıs cumartesi. Vatandaşlar ise yarın eda edilecek arefe günü hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur araştırması yapıyor.

#2
Foto - Arefe gününün de dahil olduğu 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Arefe günü mezarlık ziyaretleri yapılamayacak. Peki arefe günü hangi ibadetler yapılır?

Arefe gününün de dahil olduğu 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Arefe günü mezarlık ziyaretleri yapılamayacak. Peki arefe günü hangi ibadetler yapılır?

#3
Foto - Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için

Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.

#4
Foto - İhlas suresi nasıl okunur?

İhlas suresi nasıl okunur?

#5
Foto - Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad İhlas Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O 'na bir denk de olmadı.

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad İhlas Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O 'na bir denk de olmadı.

#6
Foto - AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ

AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh) Bir hadis-i şerifte: "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

#7
Foto - Hadis-i şeriflere göre;

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

#8
Foto - Arefe günü içinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

Arefe günü içinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

#9
Foto - Arefe günü duası

Arefe günü duası

#10
Foto - Hz. Muhammed arife gecesinde şu duâyı okuyana yaradanın istediğini vereceğini beyân buyurmuştur. Peygamberimizin Arefe duası şöyle: *

Hz. Muhammed arife gecesinde şu duâyı okuyana yaradanın istediğini vereceğini beyân buyurmuştur. Peygamberimizin Arefe duası şöyle: * "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi." İmam-ı Tirmizi, Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

#11
Foto - İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

#12
Foto -

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

#13
Foto - İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

#14
Foto -

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

#15
Foto - Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

#16
Foto - Peygamber Efendimiz bugün için

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

#17
Foto - Hadis-i şeriflere göre;

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

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