Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

Real Madrid'de son dakika Arda Güler gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu Arda Güler, gündemden düşmüyor. Birçok dev kulübün devrede olduğu ancak Real Madrid'i tercih eden genç yıldızla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Fransız devi PSG'nin de devreye girdiği ancak Real Madrid'e transfer olan Arda, yaptıklarıyla ünlü iş adamını çıldırttı. İşte tüm yaşananlar ve tüm detaylar...