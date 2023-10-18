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Spor
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Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

2023-10-18 10:33:35
Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

Real Madrid'de son dakika Arda Güler gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu Arda Güler, gündemden düşmüyor. Birçok dev kulübün devrede olduğu ancak Real Madrid'i tercih eden genç yıldızla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Fransız devi PSG'nin de devreye girdiği ancak Real Madrid'e transfer olan Arda, yaptıklarıyla ünlü iş adamını çıldırttı. İşte tüm yaşananlar ve tüm detaylar...

#1
Foto - Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu Arda Güler, gündemden düşmüyor

#2
Foto - Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

Birçok dev kulübün devrede olduğu ancak Real Madrid'i tercih eden genç yıldızla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Fransız devi PSG'nin de devreye girdiği ancak Real Madrid'e transfer olan Arda, yaptıklarıyla ünlü iş adamını çıldırttı. İşte tüm yaşananlar ve tüm detaylar...

#3
Foto - Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

Sezon başında Avrupa devlerinin transfer listesinin başında bir Türk yer alıyordu. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, başta Real Madrid ve Barcelona'nın yer aldığı elit Avrupa takımlarının transfer listesine girdi.

#4
Foto - Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

Katalan devi, Sportif Direktör Deco'yu bu transfer için görevlendirdi. Genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen Barcelona, Arda Güler'i kadroya katmak için her şeyi göze almasına rağmen transferi tamamlayamamıştı.

#5
Foto - Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

Arda Güler, gelen transfer teklifleri arasından Real Madrid'de karar kıldı. Ailesiyle birlikte İspanya'ya giden genç oyuncu, Başkan Florentino Perez'in katıldığı özel bir imza töreniyle kendisini Real Madrid'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

#6
Foto - Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

İspanyol basını, Arda Güler'in transfer sürecinde yaşanan kimsenin bilmediği bir konuyu okuyucularıyla paylaştı.

#7
Foto - Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

Habere göre, PSG'nin başkanı ve sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadroya katmak için 20 milyon Euro teklif etti.

#8
Foto - Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

18 yaşındaki oyuncu ise Paris Saint-Germain'in teklifiyle ilgilenmeyerek Real Madrid'e imza attı.

#9
Foto - Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

İspanyol basınında yer alan ifadelere göre, Nasser Al-Khelaifi bunu bir hakaret olarak algıladı ve bir transfer misillemesi yapmaya hazırlanıyor.

#10
Foto - Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

Fransız basını da bu konuya geniş yer ayırdı. Fransa'da yayınlanan haberlerde, Arda Güler'in PSG'nin teklifiyle hiç ilgilenmemiş olması Nasser Al-Kheliaif'yi fazlasıyla kızdırdığı belirtiliyor.

#11
Foto - Arda Güler'in hareketi olay oldu! Kulüp başkanı çıldırdı... Göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

PSG'nin, Real Madrid'e büyük bir transfer çalımı atmaya hazırladığı da iddia edildi. Sezon başı ABD'de gerçekleştirilen kampta sakatlanan Arda Güler'in, Las Palmas karşısında yedekler arasında olması bekleniyordu. Genç oyuncu son yapılan antrenmanda bir kez daha sakatlanmıştı. Vatan'a göre; Sakatlığını atlatan Arda Güler takımla çalışmalara başladı.

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