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Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

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Spor
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Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

2024-01-04 11:09:12
Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

Futbolseverler Arda Güler'in ilk kez sahne alması beklenen Real Madrid - Mallorca maçında bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Carlo Ancelotti, maçın ardından Arda Güler'le ilgili konuşurken, genç yıldızın ilk defa sahaya çıkacağı maçı da açıkladı. Öte yandan maçın son dakikalarında Arda Güler'in oyuna alınmayacağının kesinleştiği anın görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

#1
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

İspanya La Liga 19. hafta maçında Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

#2
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid, oyunun başından bu yana üstün bir futbol sergilerken, beklenen gol maçın son bölümünde geldi.

#3
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

Bu sonucun ardından puanını 48'e yükselten Real Madrid, liderliğini sürdürdü. Mallorca ise 18 puanda kaldı.

#4
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

Karşılaşma öncesi Carlo Ancelotti, Arda Güler için "Verebilirsem, ona süre vereceğim. Eğer veremezsem de bu bir sonraki maçta olacak" ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

Ancak maçın senaryosu İtalyan teknik adamın kafasında kurguladığı gibi gitmedi. Uzun süre gol gelmeyince İtalyan teknik adam, tercihini daha hazır oyunculardan yana kullandı.

#6
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

Önce 60'ta Brahim Diaz, ardından Joselu oyuna dahil olurken, Ancelotti; son iki değişiklik tercihini Ceballos ve Vazquez'den yana kullandı.

#7
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

İKİNCİ YARININ BÜYÜK BÖLÜMÜNDE OYUNA GİRMEK İÇİN ISINDI

#8
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

Real Madrid'de uzun süreli sakatlığını atlatan ve maç kadrosuna dahil edilen Arda Güler, beklediği şansı bu maçta da bulamadı.

#9
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz, ikinci yarının büyük bölümünde ısınmasına rağmen Ancelotti tarafından sahaya sürülmedi.

#10
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

OYUNA GİRMEYECEĞİNİ ANLADI, KULÜBEYE YÖNELDİ

#11
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

Ancelotti'nin 86'da son iki değişikliğini kullanmasıyla beraber Arda, direkt olarak yedek kulübesine yöneldi ve oyuna giren arkadaşlarıyla tokalaştı.

#12
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

Arda'nın üzgün görüntüsü görüntülere yansıdı ama Carlo Ancelotti, oyuncusunun gönlünü maç sonu basın toplantısında aldı.

#13
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Mallorca maçı sonrası Arda Güler'le ilgili şunları söyledi:

#14
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

"Arda iyi durumda, döndüğü için mutluyuz. Yakında süre alacak. Bugün şans bulamayan oyuncularım cumartesi günü Arandina ile oynayacağımız kupa maçında oynayacaklar. Arda Güler daha çok genç, 18 yaşında. Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Döndüğü için o da çok mutlu."

#15
Foto - Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

Arda Güler'i izlemek için ekranlarının başına geçen Türk futbolseverler bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Real Madrid'i destekleyen taraftarlar da Arda Güler'i oyuna almaması nedeniyle Ancelotti'ye serzenişte bulundu.

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