Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...

"Arda iyi durumda, döndüğü için mutluyuz. Yakında süre alacak. Bugün şans bulamayan oyuncularım cumartesi günü Arandina ile oynayacağımız kupa maçında oynayacaklar. Arda Güler daha çok genç, 18 yaşında. Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Döndüğü için o da çok mutlu."