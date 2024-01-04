2024-01-04 11:09:12 Arda Güler kararı olay oldu! Ancelotti şaşırttı, 86. dakikada ortaya çıktı: Real Madrid taraftarı ayakta...
Futbolseverler Arda Güler'in ilk kez sahne alması beklenen Real Madrid - Mallorca maçında bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Carlo Ancelotti, maçın ardından Arda Güler'le ilgili konuşurken, genç yıldızın ilk defa sahaya çıkacağı maçı da açıkladı. Öte yandan maçın son dakikalarında Arda Güler'in oyuna alınmayacağının kesinleştiği anın görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...