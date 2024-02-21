Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en çok yetenekli isimlerinden birisi olarak kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli yıldız Arda Güler için işler beklendiği gibi gitmiyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olan genç oyuncu, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından forma şansı bulmakta zorlanıyor. İspanyol basını, yaşanan tüm gelişmelerin yanında Arda Güler için yolun sonunun geldiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…