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Spor
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Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

2024-02-21 00:17:34
Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en çok yetenekli isimlerinden birisi olarak kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli yıldız Arda Güler için işler beklendiği gibi gitmiyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olan genç oyuncu, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından forma şansı bulmakta zorlanıyor. İspanyol basını, yaşanan tüm gelişmelerin yanında Arda Güler için yolun sonunun geldiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

Sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla kademe kademe adını duyurmayı başaran genç yıldız, dünyanın en yetenekli genç futbolcuları arasında yerini aldı.

#2
Foto - Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

Önemli basın kuruluşların hazırladığı en yetenekli genç futbolcular listelerinde yer alan Arda Güler, yaz transfer döneminde rekor bedelle transfer oldu.

#3
Foto - Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

Avrupa'nın en önemli takımlarını peşinde koşturan 18 yaşındaki futbolcu, Barcelona ve Real Madrid arasında da bir transfer yarışı başlattı.

#4
Foto - Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

Kendisi için Türkiye'ye kadar gelen Barcelonalı yöneticileri reddeden Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

#5
Foto - Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

Ancak eflatun-beyazlılara transferinin hemen ardından yaşadığı sakatlık, Arda'nın kariyerinde büyük bir düşüşü de başlatmış oldu.

#6
Foto - Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

Yaklaşık 6 ay boyunca formasından uzak kalan milli oyuncu, sakatlığını tamamen atlatsa da Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanıyor.

#7
Foto - Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

FLORENTINO PEREZ KARARINI VERDİ

#8
Foto - Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

Carlo Ancelotti'nin her defasında güvendiğini dile getirdiği Arda Güler, forma şansı bulacağı bir takıma gitmeyi de istiyor.

#9
Foto - Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

İspanyol basını, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Arda Güler'in kiralanması yönünde bir karar aldığını öne sürdü.

#10
Foto - Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

Gelişiminin durmaması için süre alması gerektiği düşünülen genç futbolcunun yaz aylarında bir takıma kiralanacağı söylendi.

#11
Foto - Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

Haberde Arda Güler ile şu an için Milan, Leverkusen ve Tottenham'ın ilgilendiği söylendi.

#12
Foto - Arda Güler çıkışı: Resmen duyuruldu: Bir bu eksikti... Bu sefer gündem altüst oldu...

Real Madrid kariyerinde henüz skor katkısı yapamayan Arda Güler, sadece 92 dakika sahada kaldı. Yaz transfer döneminde 20 milyon Euro artı bonuslarla İspanya'ya giden 18 yaşındaki futbolcu, 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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