2024-07-26 15:10:07 Arçelik'in adı değişiyor! İşte Koç'un kullanacağı yeni isim
Arçelik AŞ'nin Türkiye de dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası değişiyor.
Eski korgeneral Türkiye için F-35'lere karşı elzem olay şeyi açıkladı: Görünmez bir şekilde vurabilir
İnekler arasında korkunç yayılma başladı... İneklerden sonra diğer hayvanlara da sıçrayacak... 100 beter salgında inekler bizi eve kapatacak
Bu ikisi bizimle kafa mı buluyor yahu! Bu ne rezillik böyle! İnsanları salak yerine koymayın artık yahu…
Okan Buruk'tan yönetime bir garip transfer mesajı! Artık bunları da görür olduk! Neler oluyor Cim-Bom'da...
Arçelik AŞ'nin Türkiye de dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası değişiyor.
Şirket bununla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak.
Açıklamada böylece, tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Bu kapsamda yurt dışı bağlı ortaklıklarının kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştiriliyor.
Açıklamada şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edeceği belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23