  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli maaşlarını yükseltecek sistem! Kulislerde konuşulan yaş detayı...

Eski korgeneral Türkiye için F-35'lere karşı elzem olay şeyi açıkladı: Görünmez bir şekilde vurabilir

İnekler arasında korkunç yayılma başladı... İneklerden sonra diğer hayvanlara da sıçrayacak... 100 beter salgında inekler bizi eve kapatacak

Milli oyuncunun takımı değişiyor! İşte yeni takımı: Yönetime restini çekti bile...

Arçelik'in adı değişiyor! İşte Koç'un kullanacağı yeni isim

Mehmet Büyükekşi için olay oluşturan itiraflar! “Bizi dozerle sürüp, çukura attılar…”

Bu ikisi bizimle kafa mı buluyor yahu! Bu ne rezillik böyle! İnsanları salak yerine koymayın artık yahu…

Okan Buruk'tan yönetime bir garip transfer mesajı! Artık bunları da görür olduk! Neler oluyor Cim-Bom'da...

Fenerbahçe'de 2 ismin daha bileti kesildi! Başkan açıkladı: Mourinho istemedi ve...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'Ali Koç' talimatı! Eski çamlar bardak oldu...
Ekonomi
6
Arçelik'in adı değişiyor! İşte Koç'un kullanacağı yeni isim

2024-07-26 15:10:07
Arçelik'in adı değişiyor! İşte Koç'un kullanacağı yeni isim

Arçelik AŞ'nin Türkiye de dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası değişiyor.

#1
Foto - Arçelik'in adı değişiyor! İşte Koç'un kullanacağı yeni isim

Şirket bununla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu.

#2
Foto - Arçelik'in adı değişiyor! İşte Koç'un kullanacağı yeni isim

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak.

#3
Foto - Arçelik'in adı değişiyor! İşte Koç'un kullanacağı yeni isim

Açıklamada böylece, tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

#4
Foto - Arçelik'in adı değişiyor! İşte Koç'un kullanacağı yeni isim

Bu kapsamda yurt dışı bağlı ortaklıklarının kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştiriliyor.

#5
Foto - Arçelik'in adı değişiyor! İşte Koç'un kullanacağı yeni isim

Açıklamada şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abu Dabi'nin multi milyarder şeyhinin arabası yok artık dedirtti! İçinde odası, tuvaleti ve banyosu var
Otomotiv

Abu Dabi'nin multi milyarder şeyhinin arabası yok artık dedirtti! İçinde odası, tuvaleti ve banyosu var

Abu Dabi'nin multi milyarder şeyhi Hamad bin Hamdan Al Nahyan'a ait olan dünyanın "en büyük" otomobili, devasa bir Dodge Power Wagon replika..
Türkiye'den kritik hamle! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan edecek
Teknoloji

Türkiye'den kritik hamle! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan edecek

Türkiye'yi yüksek teknoloji merkezi haline getirecek program devreye alınıyor... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca başlatılan 'HIT-30: Yükse..
O ildeki şehir Hastanesi'nin açılışı bekleniyor!
Aktüel

O ildeki şehir Hastanesi'nin açılışı bekleniyor!

Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Haliliye'de yükselen, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin yapım aşamasında sona yaklaşıldı. Gaziantep şehir hastanesi'..
Özgür Özel’e müthiş kapak! “Eğer gücün yetiyorsa…”
Siyaset

Özgür Özel’e müthiş kapak! “Eğer gücün yetiyorsa…”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in SGK açıklamasına cevap veren AK Partili Hamza Dağ, belediye başkanlarının Özel’i umursamadan akraba istihdam..
İstanbul’da siyahi kadına ırkçı saldırı! “Ben Türk’üm köpek!”
Gündem

İstanbul’da siyahi kadına ırkçı saldırı! “Ben Türk’üm köpek!”

Türkiye’de ırkçıların saldırganlığı her geçen gün artarken, son olarak İstanbul’dan gelen görüntüler kan dondurdu.
Devlete
Gündem

Devlete "Kuleden" şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler Erdoğan talimatı verdi

Son dönemde uçaklarda artan rötarların altından devlete operasyon çıktı! Hava trafik kontrolörlerinin “İnisiyatif almadan çalışma” sistemine..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23