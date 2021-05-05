2021-05-05 17:09:52 Arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı
Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide bulunan tilki yavrularının koruma altına alındığı bildirildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide bulunan tilki yavrularının koruma altına alındığı bildirildi.
Niksar'a bağlı Kuyucak beldesinde bir kişi, arazide 4 tilki yavrusu görünce yetkililere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri, beldeye giderek tilki yavrularını teslim aldı.
Veterinerce sağlık kontrolünden geçirilen ve 15-20 günlük olduğu belirlenen tilki yavruları, görevliler tarafından biberonla beslendi.
Yetkililer, tilkilerin gelişimlerini tamamladıktan sonra yeniden doğaya salınacağını bildirdi.
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