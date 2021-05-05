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Yaşam
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Arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı

2021-05-05 17:09:52
Arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide bulunan tilki yavrularının koruma altına alındığı bildirildi.

#1
Foto - Niksar'a bağlı Kuyucak beldesinde bir kişi, arazide 4 tilki yavrusu görünce yetkililere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri, beldeye giderek tilki yavrularını teslim aldı.

Niksar'a bağlı Kuyucak beldesinde bir kişi, arazide 4 tilki yavrusu görünce yetkililere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri, beldeye giderek tilki yavrularını teslim aldı.

#2
Foto - Veterinerce sağlık kontrolünden geçirilen ve 15-20 günlük olduğu belirlenen tilki yavruları, görevliler tarafından biberonla beslendi.

Veterinerce sağlık kontrolünden geçirilen ve 15-20 günlük olduğu belirlenen tilki yavruları, görevliler tarafından biberonla beslendi.

#3
Foto - Yetkililer, tilkilerin gelişimlerini tamamladıktan sonra yeniden doğaya salınacağını bildirdi.

Yetkililer, tilkilerin gelişimlerini tamamladıktan sonra yeniden doğaya salınacağını bildirdi.

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