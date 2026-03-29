Araştırma Hastanesi doktoru tek tek anlattı... Her 10 kadından 1'inde endometriozis görülüyor

Doç. Dr. Bestel, tedavide temel amacın hastalığı tamamen ortadan kaldırmak değil, hastanın yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurgulayarak, "Endometriozis tedavisi kişiye özel planlanıyor. Hormon içeren ilaçlar, hormonlu spiraller, doğum kontrol hapları veya baskılayıcı iğneler kullanılabiliyor. Ayrıca medikal tedaviye yanıt vermeyen veya büyük kistlerin varlığında ise kapalı ameliyat yöntemine başvurulabiliyor. Bunun yanı sıra beslenme düzeni, egzersiz ve yaşam tarzı değişikliklerini de tedaviye destek sağlıyor." diye konuştu. Endometriozisin yalnızca fiziksel değil, psikolojik ve sosyal etkiler de oluşturduğunu dile getiren Bestel, hastalığın yorgunluk, depresyon, sosyal hayattan uzaklaşma ve iş gücü kaybına yol açabildiğini, kadınların hem özel hayatını hem de kariyerini etkileyebildiğini kaydetti.