Aras Kargo’ya 5 ödül birden!

Konuşmasında Altın Lider Ödülleri’nde CEO, CFO, CMO ve CHRO kategorilerinde toplamda 4 ödül kazanan Aras Kargo’nun başarısına değinen Ayyarkın, “Öncelikle, takdir görmenin bizim için çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Hizmet sektörü hemen hemen her sektörün daha ileriye gidebilmesi için var gücüyle gece gündüz çalışan Türkiye’deki ticaretin ve lokomotifin daha anlamlı bir şekilde geliştirilmesi için önemli bir rol edinmiş durumda. Dijitalleşen ve farklılaşan bu dünyada bizler tüm paydaşlarımızı doğru anlayıp farklı çözümlerle değer yaratan bir kurum olmak için çalışıyoruz. Aras Kargo olarak 40 yılı aşan tecrübemizle yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculuktaki zorlukların farkındayız. Ülkemizde özellikle dijital çağın farklılaşmasıyla birlikte gelişen bir e-ticaret pazarı var. Perakende sektörü ve e-ticaretin geleceğine dair soruları tartışarak tüm paydaşlarımızla birlikte yanıtları bulduğumuzda önce “mutlu çalışan”, sonra da “mutlu müşteri” profiline özen gösteriyoruz. Huzurlarınızda bu ödülü; salgın, doğal afet gibi olağanüstü zamanlarda dahil olmak üzere hayatı bizim için her zaman kolaylaştıran sektörün gerçek kahramanları kuryeler için alıyorum” dedi.