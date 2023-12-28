Aras Kargo’ya 5 ödül birden!

Türkiye’nin lider kargo firması Aras Kargo, prestijli kurumlardan aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Türkiye genelinde 70 binin üzerinde iş insanının katılım gösterdiği Altın Lider Ödülleri'nde Aras Kargo; CEO, CFO, CMO ve CHRO kategorilerinde dört ödülün yanı sıra “Türkiye’nin Altın Liderleri Büyük Ödülü”nün de sahibi oldu. 18-21 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen Altın Lider Ödülleri'nde açıklanan sonuçlara göre; “Türkiye’nin En Beğenilen 50 CEO’su” ödülünü Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, "Türkiye’nin En Beğenilen CFO’su" ödülünü Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen, “Türkiye'nin En Beğenilen CHRO’su” ödülünü İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar, “Türkiye’nin En Beğenilen Altın Lider CMO’su” ödülünü ise Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu aldı. Türkiye’nin en beğenilen 50 CEO’sundan biri olarak seçilen ve “Altın Lider 2023” ödülünü Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan’ın takdim ettiği Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, ödül töreninde Aras Kargo’nun 4 farklı kategoride ödül kazanarak layık görüldüğü “Türkiye’nin Altın Liderleri Büyük Ödülü”nü de teslim aldı. Böylelikle Aras Kargo gecenin büyük ödülünü alan ender şirketlerden biri olarak geceye imzasını attı.