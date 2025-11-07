Arap 'Yabancı güçlere güvenmiyoruz! 'Türkiye'yi istiyoruz' diyerek kararını ilan etti

Bölünmeye son vermeleri için çok uygun bir zaman olduğunu dile getiren Abu Jaish, "Hamas'ın Fetih Hareketi'ne, (Filistin) Kurtuluş Örgütüne katılması için çok uygun bir zaman." şeklinde konuştu. Abu Jaish, taraflar arasında birçok kez farklı ülkelerde görüşmeler yapıldığını ve bunların neticeye ulaşmasını umduğunu kaydederek, "Hamas'ın, Kurtuluş Örgütüne katılması gerekiyor çünkü Kurtuluş Örgütü, Filistin'in tek temsilcisi." ifadesini kullandı. Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin müzakere ve kabul edilmesi sürecindeki rolüne ilişkin Abu Jaish, Türkiye'nin ve Türk halkının Filistin'in kardeşi ve en büyük destekçisi olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunun bir çocuktan Devlet Başkanı Abbas'a kadar Filistinliler tarafından çok takdir edilen bir konu olduğunu dile getirdi. Abu Jaish, Türkiye'nin Filistin'e desteğine dair, "Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in en büyük destekçisi. (Türkiye) Sürekli Filistin'in yanında dayanışma içerisinde oldu ve çok büyük destek verdi." dedi. Filistin Büyükelçisi, 4 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduğunu ve Erdoğan'ın her zaman Filistin'i destekleyeceklerini vurguladığını aktardı. Abu Jaish, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu gibi yapılanmalara dahil olmasının Filistin için çok önemli olduğunu ve Filistinlilerin daha rahat ve güvende hissettiğini belirtti.