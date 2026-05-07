Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Türkiye'den hava savunma sistemi alacağız, anlaşma sağladık

Geleneksel hava savunma sistemlerinde, 10 bin dolarlık bir İHA'yı düşürmek için 1 milyon dolarlık füzelerin kullanılması önemli bir maliyet sorunu yaratıyordu. Korgeneral Harbiye, Türk sistemlerinin bu maliyet dengesizliğini ortadan kaldıracağını belirtti. Yeni sistemler sayesinde Irak, topraklarını daha ekonomik ve etkili bir şekilde savunma imkanına kavuşuyor. Özellikle tespit edilmesi ve vurulması zor olan dronlara karşı özelleşmiş sistemler üzerinde duruldu. Bağdat ve Ankara, geçmişte yaşanan çeşitli anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak son yıllarda ortak iş birliği alanlarına odaklandı. İki ülkeyi Körfez'e bağlayacak olan milyarlarca dolarlık Kalkınma Yolu Projesi, bu iş birliğinin ekonomik merkezinde yer alıyor. Irak, güvenlik alanında da Türkiye ile daha sıkı bir çalışma içine girdi. Bölgesel istikrarın korunması ve ekonomik projelerin güvenliği için hava savunma kapasitesinin artırılması her iki başkent tarafından da destekleniyor. Savunma sanayiindeki bu iş birliği, Irak'ın hem iç güvenliğini sağlamlaştırmasına hem de bölgesel çatışmaların dışında kalma çabasına hizmet ediyor. Türk teknolojisiyle donatılan yeni hava savunma altyapısı, Bağdat'ın stratejik direncini yıllık bazda üst seviyeye taşıyor.