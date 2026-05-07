  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Takıma şok uyarı yaptı ve... Okan Buruk 'Mutlaka alınmalı' deyip transferde isim verdi! Kuzey Kore masayı devirdi: Nükleer statümüz tartışılamaz İsrail titremeye başladı! 'Türkiye desteğiyle kurdukları orduyu takip ediyoruz' Adı Kur'an-ı Kerim'de geçen arılar: 1 arı 3 mesaj taşıyor! Uzmanlar bu ciddi diyerek uyardı... Uyarı şaşırtıyor Başkan Şahin Kızılören'de teşkilatla buluştu... Devreye girdi! Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Şimdi o isme gözünü dikti... Görenler dönüp bir daha baktı: Trabzon sokaklarında sıra dışı anlar Tarihi hamle sonrası müjdeler yakın... Aziz Yıldırım'ın listesinde kimler olacak? O ilimizde görüntülendi! Bir ısırığı can almaya yetiyor
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Türkiye'den hava savunma sistemi alacağız, anlaşma sağladık
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Türkiye'den hava savunma sistemi alacağız, anlaşma sağladık

İstanbul'da düzenlenen Saha savunma fuarı yeni işbirliği ve anlaşmaları ön plana çıkarırken güzel bir gelişme yaşandı. Komşu Irak Türkiye'den hava savunma sistemi alacak. Detaylar belli oldu.

#1
Foto - Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Türkiye'den hava savunma sistemi alacağız, anlaşma sağladık

Irak, bölgede yaşanan yoğun füze ve insansız hava aracı hareketliliğinin ardından savunma stratejisinde kritik bir değişikliğe gitti. Bağdat yönetimi, özellikle petrol sahalarını ve diplomatik misyonları koruma altına almak amacıyla Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi satın almak için son aşamaya geldi.

#2
Foto - Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Türkiye'den hava savunma sistemi alacağız, anlaşma sağladık

İstanbul'da düzenlenen Saha savunma fuarında konuşan Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Saad Harbiye, Irak hava sahasının insansız hava araçlarıyla dolu olduğunu belirtti. Harbiye, yeni sistemlerin bu tehditleri bertaraf etmede hayati bir rol üstleneceğini ifade etti.

#3
Foto - Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Türkiye'den hava savunma sistemi alacağız, anlaşma sağladık

Irak hava sahasını korumak için Türk savunma sanayii ürünlerini tercih eden Bağdat, düşük maliyet ve yüksek teknoloji avantajını kullanıyor. Korgeneral Harbiye, Türk sistemlerinin kalitesini "birinci sınıf" olarak nitelendirirken, komşuluk ilişkilerinin de bu tercihte etkili olduğunu vurguladı.

#4
Foto - Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Türkiye'den hava savunma sistemi alacağız, anlaşma sağladık

Anlaşmanın mali detayları hakkında bilgi verilmezken, tedarik edilecek teknolojilerin kamuya ait savunma sanayii kuruluşları tarafından sağlandığı açıklandı. Türk savunma sanayii, son yıllarda geliştirdiği hava savunma, İHA ve füze teknolojileriyle dış politikanın temel taşlarından biri haline geldi.

#5
Foto - Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Türkiye'den hava savunma sistemi alacağız, anlaşma sağladık

Irak'ın Türk hava savunma sistemlerine olan ilgisi aslında daha eskiye dayanıyordu. Ancak şubat ayı sonundan itibaren bölgede artan saldırılar, sınırlı olan savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusundaki aciliyeti artırdı. Son dönemde yaşanan çatışmalar sırasında Irak, her iki tarafın da hedefi haline gelmişti. Petrol sahaları, Bağdat'taki diplomatik temsilciliklerin bulunduğu binalar ve çeşitli kamplar hava saldırılarına maruz kalmıştı. Bu durum, gelirinin büyük kısmını petrol ihracatından sağlayan Bağdat için ekonomik bir tehdit oluşturdu.

#6
Foto - Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Türkiye'den hava savunma sistemi alacağız, anlaşma sağladık

Anlaşmanın imzalanmasının ardından yetkililer, fuar süresince finansal ayrıntıları netleştirmek için görüşmelerini sürdürdü. Görüşmelerde siber güvenlik gibi alanlarda da iş birliğinin artırılması konusu gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler ile Korgeneral Harbiye arasındaki görüşmeyi sosyal medya hesapları üzerinden doğruladı. Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun artırılması kararlaştırıldı.

#7
Foto - Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Türkiye'den hava savunma sistemi alacağız, anlaşma sağladık

Geleneksel hava savunma sistemlerinde, 10 bin dolarlık bir İHA'yı düşürmek için 1 milyon dolarlık füzelerin kullanılması önemli bir maliyet sorunu yaratıyordu. Korgeneral Harbiye, Türk sistemlerinin bu maliyet dengesizliğini ortadan kaldıracağını belirtti. Yeni sistemler sayesinde Irak, topraklarını daha ekonomik ve etkili bir şekilde savunma imkanına kavuşuyor. Özellikle tespit edilmesi ve vurulması zor olan dronlara karşı özelleşmiş sistemler üzerinde duruldu. Bağdat ve Ankara, geçmişte yaşanan çeşitli anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak son yıllarda ortak iş birliği alanlarına odaklandı. İki ülkeyi Körfez'e bağlayacak olan milyarlarca dolarlık Kalkınma Yolu Projesi, bu iş birliğinin ekonomik merkezinde yer alıyor. Irak, güvenlik alanında da Türkiye ile daha sıkı bir çalışma içine girdi. Bölgesel istikrarın korunması ve ekonomik projelerin güvenliği için hava savunma kapasitesinin artırılması her iki başkent tarafından da destekleniyor. Savunma sanayiindeki bu iş birliği, Irak'ın hem iç güvenliğini sağlamlaştırmasına hem de bölgesel çatışmaların dışında kalma çabasına hizmet ediyor. Türk teknolojisiyle donatılan yeni hava savunma altyapısı, Bağdat'ın stratejik direncini yıllık bazda üst seviyeye taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Kays'ın mahkemesi intikam alıyor
Dünya

Darbeci Kays'ın mahkemesi intikam alıyor

Tunus’ta 25 Temmuz’da aldığı olağanüstü kararlarla başbakanı görevden alan ve meclisin yetkilerini dondurarak siyasi darbe yapan Cumhurbaşka..
O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı
Gündem

O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Türk bayrağı açan milliyetçi öğrencilere yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürüyor. Cam ..
Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!
Gündem

Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!

CHP’de yaşanan hırsızlık ve yolsuzluk skandalları o kadar arttı ki, artık fondaş kanallardan yolsuzluklara ilişkin yazışmalar okunmaya başla..
Çin'e ait zehirli ve ölümcül böcek ülkeyi istila etti!
Dünya

Çin'e ait zehirli ve ölümcül böcek ülkeyi istila etti!

ABD, kaynağının Çin olduğu belirlenen zehirli ve tehlikeli bir kara böceğinin benzeri görülmemiş istilasıyla karşı karşıya. ABD’de bazı çevr..
16 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

16 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Malatya merkezli 16 ilde FETÖ/PDY’nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Op..
Dünya borç batağında! Türkiye'nin borcu ne kadar?
Ekonomi

Dünya borç batağında! Türkiye'nin borcu ne kadar?

Küresel borçlar 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 353 trilyon dolara çıktı. Türkiye'de borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23