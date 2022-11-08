Aranan şahıslara şok operasyon

Operasyonda hakkında 'uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan H.M., 'silahla tehdit' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.Ç., 'silahla tehdit' suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.S., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.M., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.M., 'basit yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.G. ve 'basit yaralama' suçundan 3 yıl 15 gün hapis cezası bulunan O.Y. ile birlikte 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.