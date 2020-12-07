  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
55
Aralık ayı kampanyaları başladı İşte en ucuz sıfır otomobiller

2020-12-07 15:34:14
Aralık ayı kampanyaları başladı İşte en ucuz sıfır otomobiller

2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin TL altında birkaç model kaldı. Yılın son ayında firmaların kampanyaları da hız kazandı. Firmaların 2020 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobilleri derledik. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

#1
Foto - CİTROEN: YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel. Kampanyalı fiyatı 155.000 TL

CİTROEN: YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel. Kampanyalı fiyatı 155.000 TL

#2
Foto - CİTROEN: C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik. Kampanyalı fiyatı 291.500 TL

CİTROEN: C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik. Kampanyalı fiyatı 291.500 TL

#3
Foto - C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel. Kampanyalı fiyatı 192.500 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel. Kampanyalı fiyatı 192.500 TL

#4
Foto - DACİA: Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp. Fiyatı 158.900 TL -KAMPANYALAR- Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinat tutarı yatıran müşterilerimize teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Duster versiyonları için fiyat sabitlemesi yapılabilecektir.

DACİA: Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp. Fiyatı 158.900 TL -KAMPANYALAR- Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinat tutarı yatıran müşterilerimize teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Duster versiyonları için fiyat sabitlemesi yapılabilecektir.

#5
Foto - DACİA: DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2. Liste fiyatı 175.900 TL

DACİA: DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2. Liste fiyatı 175.900 TL

#6
Foto - FİAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Kampanyalı Fiyatı 123.900 TL

FİAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Kampanyalı Fiyatı 123.900 TL

#7
Foto - EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli. Kampanyalı Fiyatı 143.900 TL -KAMPANYALAR- Egea Hatchback 52.900 TL Peşin, Aylık 2.990 TL Taksitle.

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli. Kampanyalı Fiyatı 143.900 TL -KAMPANYALAR- Egea Hatchback 52.900 TL Peşin, Aylık 2.990 TL Taksitle.

#8
Foto - Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel. Kampanyalı Fiyatı 182.900 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel. Kampanyalı Fiyatı 182.900 TL

#9
Foto - FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP. Kampanyalı fiyatı 129.900 TL

FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP. Kampanyalı fiyatı 129.900 TL

#10
Foto - 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT, Kampanyalı Fiyatı: 182.900 TL

500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT, Kampanyalı Fiyatı: 182.900 TL

#11
Foto - FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MTKampanyalı fiyatı 219.900 TL

FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MTKampanyalı fiyatı 219.900 TL

#12
Foto - FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Kampanyalı fiyatı: 171.900 TL

FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Kampanyalı fiyatı: 171.900 TL

#13
Foto - FORD: Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin. Fiyatı 203.400 TL -KAMPANYALAR- Sağlık çalışanları için Ford modellerinde yüzde 3 indirim Ford yetkili satıcılarında.

FORD: Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin. Fiyatı 203.400 TL -KAMPANYALAR- Sağlık çalışanları için Ford modellerinde yüzde 3 indirim Ford yetkili satıcılarında.

#14
Foto - FORD: Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Fiyatı 206.200 TL

FORD: Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Fiyatı 206.200 TL

#15
Foto - fordEcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Fiyatı 222.500 TL

fordEcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Fiyatı 222.500 TL

#16
Foto - FORD: Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin, Liste fiyatı 220.000 TL

FORD: Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin, Liste fiyatı 220.000 TL

#17
Foto - HONDA: Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin Liste fiyatı 231.200 TL

HONDA: Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin Liste fiyatı 231.200 TL

#18
Foto - HYUNDAİ: Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Liste fiyatı 141.600 TL

HYUNDAİ: Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Liste fiyatı 141.600 TL

#19
Foto - HYUNDAİ: Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 166.000 TL

HYUNDAİ: Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 166.000 TL

#20
Foto - HYUNDAİ: Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Liste fiyatı 198.000 TL -KAMPANYA Hyundai KONA için şimdi al Temmuz 2021'de ödemeye başla kampanyası.

HYUNDAİ: Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Liste fiyatı 198.000 TL -KAMPANYA Hyundai KONA için şimdi al Temmuz 2021'de ödemeye başla kampanyası.

#21
Foto - KİA: YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik. Fiyatı: 167.500 TL -KA 2020 model kampanyalı fiyatı 153.500 TL

KİA: YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik. Fiyatı: 167.500 TL -KA 2020 model kampanyalı fiyatı 153.500 TL

#22
Foto - KIA: YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Fiyatı: 154.520 TL Kampanyalı fiyatı 139.400 TL

KIA: YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Fiyatı: 154.520 TL Kampanyalı fiyatı 139.400 TL

#23
Foto - KİA: CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno. Fiyatı: 205.900 TL -Kampanyalı Fiyatı: 198.900 TL

KİA: CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno. Fiyatı: 205.900 TL -Kampanyalı Fiyatı: 198.900 TL

#24
Foto -

#25
Foto - KİA: YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool. Fiyatı: 181.900 TL Kampanyalı fiyatı 169.900 TL

KİA: YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool. Fiyatı: 181.900 TL Kampanyalı fiyatı 169.900 TL

#26
Foto - Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Fiyatı 229.300 TL

Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Fiyatı 229.300 TL

#27
Foto - MINI: 3 KAPI Otomatik Benzin Pure / 1499 / 136BG. Fiyatı 298.978 TL

MINI: 3 KAPI Otomatik Benzin Pure / 1499 / 136BG. Fiyatı 298.978 TL

#28
Foto - MITSUBISHI: Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT. Fiyatı 178.900 TL

MITSUBISHI: Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT. Fiyatı 178.900 TL

#29
Foto - MITSUBISHI: Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT. Fiyatı 300.350 TL -KAMPANYALAR- Eclipse Cross Invite CVT Sport Pack 13.000 TL'ye varan indirim kampanyası.

MITSUBISHI: Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT. Fiyatı 300.350 TL -KAMPANYALAR- Eclipse Cross Invite CVT Sport Pack 13.000 TL'ye varan indirim kampanyası.

#30
Foto - NİSSAN: Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia. Fiyatı 189.100 TL -Kampanyalı Fiyatı 181.800 TL

NİSSAN: Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia. Fiyatı 189.100 TL -Kampanyalı Fiyatı 181.800 TL

#31
Foto - OPEL: Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP. Fiyatı 172.900 TL

OPEL: Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP. Fiyatı 172.900 TL

#32
Foto - OPEL: ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP. Fiyatı 279.500 TL

OPEL: ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP. Fiyatı 279.500 TL

#33
Foto - OPEL: Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HPFiyatı 192.900 TL

OPEL: Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HPFiyatı 192.900 TL

#34
Foto - CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia Fiyatı 223.900 TL

CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia Fiyatı 223.900 TL

#35
Foto - PEUGEOT: 208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp. Liste fiyatı 192.500 TL -KAMPANYALAR- 210. yıla özel geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.000 TL'den başlayan fiyatlarla.

PEUGEOT: 208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp. Liste fiyatı 192.500 TL -KAMPANYALAR- 210. yıla özel geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.000 TL'den başlayan fiyatlarla.

#36
Foto - PEUGEOT: 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp. Liste fiyatı 204.000 TL

PEUGEOT: 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp. Liste fiyatı 204.000 TL

#37
Foto - PEUGEOT: Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT. Fiyatı 318.000 TL - Kampanyalı fiyatı: 285.000 TL

PEUGEOT: Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT. Fiyatı 318.000 TL - Kampanyalı fiyatı: 285.000 TL

#38
Foto - RENAULT: Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg. Liste fiyatı 152.900 TL -KAMPANYALAR -Yeni CLIO'larda 20.000 TL'ye varan indirim. 15.000 TL getir Yeni CLIO’yu götür. Kampanya kapsamında minimum 15.000 TL peşinat tutarı yatıranlara teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Yeni Clio versiyonları için fiyat sabitlemesi yapılabilecek. KADJAR modelleri için 25.000 TL’ ye varan indirim fırsatı.

RENAULT: Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg. Liste fiyatı 152.900 TL -KAMPANYALAR -Yeni CLIO'larda 20.000 TL'ye varan indirim. 15.000 TL getir Yeni CLIO’yu götür. Kampanya kapsamında minimum 15.000 TL peşinat tutarı yatıranlara teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Yeni Clio versiyonları için fiyat sabitlemesi yapılabilecek. KADJAR modelleri için 25.000 TL’ ye varan indirim fırsatı.

#39
Foto - RENAULT: Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg. Liste fiyatı 211.900 TL

RENAULT: Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg. Liste fiyatı 211.900 TL

#40
Foto - RENAULT: Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg. Liste fiyatı 140.900 TL

RENAULT: Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg. Liste fiyatı 140.900 TL

#41
Foto - RENAULT Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı 140.900 TL

RENAULT Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı 140.900 TL

#42
Foto - RENAULT: Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg. Fiyatı 200.900 TL

RENAULT: Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg. Fiyatı 200.900 TL

#43
Foto - SEAT: IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style. Liste fiyatı 170.000 TL - Kampanyalı fiyatı: 161.500 TL -KAMPANYALAR- Sınırlı sayıda SEAT Ibiza, Aralık ayına özel, 8.500TL indirimle ve 161.500TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile, SEAT markasının ilk SUV modeli Ateca, Aralık ayına özel, 14.000TL fiyat indirimi ile 355.000TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ve 100.000TL için, 12 ay, yüzde 0 faiz oranı ile satın alınabiliyor.

SEAT: IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style. Liste fiyatı 170.000 TL - Kampanyalı fiyatı: 161.500 TL -KAMPANYALAR- Sınırlı sayıda SEAT Ibiza, Aralık ayına özel, 8.500TL indirimle ve 161.500TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile, SEAT markasının ilk SUV modeli Ateca, Aralık ayına özel, 14.000TL fiyat indirimi ile 355.000TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ve 100.000TL için, 12 ay, yüzde 0 faiz oranı ile satın alınabiliyor.

#44
Foto - SEAT: ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence. Fiyatı 231.000 TL

SEAT: ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence. Fiyatı 231.000 TL

#45
Foto - SKODA: Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium .Fiyatı 193.900 TL

SKODA: Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium .Fiyatı 193.900 TL

#46
Foto - SKODA: Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite. Liste Fiyatı 224.900 TL

SKODA: Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite. Liste Fiyatı 224.900 TL

#47
Foto - SKODA: KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium. Fiyatı 307.900 TL

SKODA: KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium. Fiyatı 307.900 TL

#48
Foto - SUZUKİ: SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli. Liste fiyatı 216.900 TL

SUZUKİ: SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli. Liste fiyatı 216.900 TL

#49
Foto - SUZUKİ: Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP Fiyatı 293.900 TL

SUZUKİ: Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP Fiyatı 293.900 TL

#50
Foto - TOYOTA: Yeni Corolla 1.6 Vision. Liste fiyatı 190.900

TOYOTA: Yeni Corolla 1.6 Vision. Liste fiyatı 190.900

#51
Foto - TOYOTA: Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 228.700

TOYOTA: Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 228.700

#52
Foto - TOYOTA: Yaris 1.0 Life. Liste Fiyatı 209.100 - YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT Liste Fiyatı 299.200

TOYOTA: Yaris 1.0 Life. Liste Fiyatı 209.100 - YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT Liste Fiyatı 299.200

#53
Foto - VOLKSWAGEN: Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline. Liste fiyatı 187.300 TL. -KAMPANYALAR- Yeni Tiguan yüzde 0 faiz kampanyası. 31 Aralık’a kadar geçerli 100.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı. T-Roc'a Özel Aralık Fırsatları

VOLKSWAGEN: Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline. Liste fiyatı 187.300 TL. -KAMPANYALAR- Yeni Tiguan yüzde 0 faiz kampanyası. 31 Aralık’a kadar geçerli 100.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı. T-Roc'a Özel Aralık Fırsatları

#54
Foto - VOLKSWAGEN: Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus. Liste fiyatı 213.400 TL

VOLKSWAGEN: Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus. Liste fiyatı 213.400 TL

Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü
Dünya

Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü

İsrail ve Suudi Arabistan'da normalleşme olacağının iddia edildiği bir dönemde İsrail Dışişleri Bakanının olduğu bir toplantıda konuşan Suud..
AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı
Siyaset

AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı

AK Parti'de 2023'e hazırlık hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönemde kadın ve gençlere verilecek sosyal medya eğitimi ile, seçmen..
ABD'de 24 saat içinde koronavirüsü durduran ilaç keşfedildi
Korona Virüs

ABD'de 24 saat içinde koronavirüsü durduran ilaç keşfedildi

Koronavirüste bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar geliştirilen antiviral 'MK-4482/EIDD-2801' veya 'Molnupira..
Kokuşmuş magazin mahallesine ve Laikçi seküler tayfaya ters köşe! Sermiyan Midyat'tan Türkiye ve Erdoğan sözleri
Korona Virüs

Kokuşmuş magazin mahallesine ve Laikçi seküler tayfaya ters köşe! Sermiyan Midyat'tan Türkiye ve Erdoğan sözleri

Magazin mahallesinin bayrak taşıyıcılarından olan oyuncu Sermiyan Midyat, koronavirüste içler acısı duruma gelen ABD’nin düştüğü son hali an..
Yaşar Alptekin'den iç acıtan itiraf: Eşimi yalancı bir adam olarak uğurladım!
Medya

Yaşar Alptekin'den iç acıtan itiraf: Eşimi yalancı bir adam olarak uğurladım!

Eşi Nilgün Altınyay’ı dört gün önce kaybeden eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, sosyal medya hesabından acı dolu bir itirafta bulundu...
Birleşik Krallık'ten Türkiye açıklaması: Daha çok alacağız
Dünya

Birleşik Krallık'ten Türkiye açıklaması: Daha çok alacağız

Birleşik Krallık Gelecek Sınırlar ve Göçmenlik Bakanı Kevin Foster, önümüzdeki senelerde Türkiye'den daha çok personel alacaklarını duyurdu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay