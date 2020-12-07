Aralık ayı kampanyaları başladı İşte en ucuz sıfır otomobiller

2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin TL altında birkaç model kaldı. Yılın son ayında firmaların kampanyaları da hız kazandı. Firmaların 2020 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobilleri derledik. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)