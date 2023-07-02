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Yaşam
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Araçta korkutan manzara! Ceset bulundu

2023-07-02 21:51:43
Araçta korkutan manzara! Ceset bulundu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir aracın içinde erkek cesedi bulundu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Araçta korkutan manzara! Ceset bulundu

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sultan Şaşa Bulvarı kavşağında meydana geldi.

#2
Foto - Araçta korkutan manzara! Ceset bulundu

Alınan bilgilere göre, 01 CTP 37 plakalı otomobilin içinde C.D. isimli erkek şahsa ait ceset bulundu.

#3
Foto - Araçta korkutan manzara! Ceset bulundu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Araçta korkutan manzara! Ceset bulundu

Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürürken araçta bulunan şüpheli M.E. ve M.E. gözaltına alındı.

#5
Foto - Araçta korkutan manzara! Ceset bulundu

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