  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Araçlar kara gömüldü

2022-03-13 16:29:54
Araçlar kara gömüldü

Bitlis'te 3 gündür etkili olan kar nedeniyle kent merkezindeki araçlar kar altında kaldı.

#1
Foto - Yağışın durmasının ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde ve evlerinin çevresinde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması yürüttü.

Yağışın durmasının ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde ve evlerinin çevresinde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması yürüttü.

#2
Foto - Ticari taksi sürücüsü Ethem Elaldı, AA muhabirine, son günlerde kente çok kar yağdığını belirtti. Mart ayında da karın etkisini sürdürdüğünü aktaran Elaldı,

Ticari taksi sürücüsü Ethem Elaldı, AA muhabirine, son günlerde kente çok kar yağdığını belirtti. Mart ayında da karın etkisini sürdürdüğünü aktaran Elaldı, "Aracımızın üzerinde biriken karları temizliyoruz. Bu yıl çok fazla kar yağdı. Aracımız karla kaplanmış durumda." dedi. Çocuklarıyla aracını temizleyen Ramazan Çatalca ise "Akşam aracımı temizlemiştim. Gece 23.00'ten sonra yağan karla yeniden karla kaplanmış. Her gün karları temizlemezsek aracı bıraktığımız yeri bulamayız. Arabayı temizleyip gideceğiz çünkü kar nedeniyle park edecek yer yok." dedi.

#3
Foto - Karla mücadele ekibinde görevli iş makinesi operatörü Yüksel Taş da vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

Karla mücadele ekibinde görevli iş makinesi operatörü Yüksel Taş da vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

#4
Foto - Yüksel,

Yüksel, "Karla mücadele çalışmalarını geç saatlere kadar sürdürüyoruz. Araçlar kar altında kaldığı için bazen göremiyoruz. Bu sene çok kar yağdığı için yoğun bir çalışma dönemi geçirdik." ifadelerini kullandı.

Dünya

"Çok etkilendik" deyip ekledi: Bunu Türkiye'den öğrenmek istiyoruz

Türkiye'deki teknolojik ve altyapıyla ilgili gelişmelerden çok etkilendiğini ifade eden Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis, "Türkiy..
Yeni düzenleme! O ücret faturalara yansımayacak
Gündem

Yeni düzenleme! O ücret faturalara yansımayacak

Vatandaşların şikâyet ettiği abonelik iptali, hat açma kapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme geliyor. Dijital ortamda yapılabilen tüm a..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınaca..
Sigara fiyatlarına zam geldi
Ekonomi

Sigara fiyatlarına zam geldi

Sigarada Philip Morris grubu markalara, paket başına 2 lira zam yaptı. Böylelikle en ucuz sigara 23,50 TL'den satışa sunuluyor.
Öldürülen Rus askerinin künyesindeki numara arandı, bakın neresi çıktı
Medya

Öldürülen Rus askerinin künyesindeki numara arandı, bakın neresi çıktı

Ukrayna'da öldürülen bir Rus askerinin künyesindeki numarayı arayan Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Suriye'den banttan Arapça konuşa..
CHP’li Bekaroğlu sonunda doğru bir iş yaptı! Aynı soruyu kendi partine ne zaman soracaksın?
Gündem

CHP’li Bekaroğlu sonunda doğru bir iş yaptı! Aynı soruyu kendi partine ne zaman soracaksın?

CHP’li Mehmet Bekaroğlu, Suriyelilere yönelik faşizan açıklamaları ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a Ukraynalı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay