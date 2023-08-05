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Yaşam
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Araç yangını ormana böyle sıçradı

2023-08-05 18:37:05
Araç yangını ormana böyle sıçradı

İzmir'de bir araçta başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

#1
Foto - Araç yangını ormana böyle sıçradı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

#2
Foto - Araç yangını ormana böyle sıçradı

Yangın saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda meydana geldi. Yoldaki bir araçta çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine ekipler harekete geçti.

#3
Foto - Araç yangını ormana böyle sıçradı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki uçak ve iki helikopter alevlere havadan müdahale ederken, 11 arazöz, 7 su ikmal ve 1 dozer de yangına karadan müdahale etti.

#4
Foto - Araç yangını ormana böyle sıçradı

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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