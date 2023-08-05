2023-08-05 18:37:05 Araç yangını ormana böyle sıçradı
İzmir'de bir araçta başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
İzmir'de bir araçta başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangın saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda meydana geldi. Yoldaki bir araçta çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine ekipler harekete geçti.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki uçak ve iki helikopter alevlere havadan müdahale ederken, 11 arazöz, 7 su ikmal ve 1 dozer de yangına karadan müdahale etti.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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