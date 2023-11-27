Araç sahipleri şaşkına dönecek! Çok deli artış olacak! Benzine 9,03 TL, motorine 8,47 TL, LPG’ye 6,93 TL zam geliyor

Alkol ve sigarada olduğu gibi artık benzin ve motorinin ÖTV'sine de 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam geliyor. Ocak ve Temmuz aylarında benzin ve motorinden alınan vergi otomatik olarak artırılıyor. Yıl sonuna kadar ÖTV tutarı benzinde 7,526 TL, motorinde 7,055 TL ve otogazda (LPG) 5,778 TL artırılacak. Katma Değer Vergisi (KDV/Yüzde 20) dâhil edildiğinde pompa satış fiyatı da artacak. Benzinin litre fiyatına 9,03 TL, motorine 8,47 TL ve otogaza 6,93 TL vergi zammı gelecek. Erdoğan'ın yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak ediliyor. Erdoğan’ın imzaladığı karar ile 15 Temmuz 2023 tarihinde litre başına benzinde 2,52 TL ve motorinde 2,05 TL olarak uygulanan ÖTV hem benzinde hem de motorinde 5 TL artırılmıştı.