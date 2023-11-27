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Araç sahipleri şaşkına dönecek! Çok deli artış olacak! Benzine 9,03 TL, motorine 8,47 TL, LPG’ye 6,93 TL zam geliyor

2023-11-27 15:29:26
Araç sahipleri şaşkına dönecek! Çok deli artış olacak! Benzine 9,03 TL, motorine 8,47 TL, LPG’ye 6,93 TL zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Petrolün fiyatı düşse bile benzin, motorin ve otogaz için ucuzluk hayal olarak kalacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a akaryakıtta ÖTV’yi 5 katına kadar artırma yetkisi verilmişti. Ancak Erdoğan yetkisini kullanmasa bile akaryakıta rekor ÖTV zammı geliyor. Zammın en az 2.5 TL olacağı hesaplanıyor. Erdoğan'ın yetkisini kullanması durumunda ise zammın 9 TL'yi bulması bekleniyor.

#1
Foto - Araç sahipleri şaşkına dönecek! Çok deli artış olacak! Benzine 9,03 TL, motorine 8,47 TL, LPG’ye 6,93 TL zam geliyor

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV tutarlarında artışa gidilmişti. Bu artışın ardından motorinin litre fiyatına 5, benzinin litre fiyatına 6 lira zam gelmişti. Benzinin litresi bir gecede 28 liradan 34 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükselmişti. 

#2
Foto - Araç sahipleri şaşkına dönecek! Çok deli artış olacak! Benzine 9,03 TL, motorine 8,47 TL, LPG’ye 6,93 TL zam geliyor

Benzer bir zam daha geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a akaryakıtta ÖTV’yi 5 katına kadar artırma yetkisi verilmişti. Söz konusu yetkinin kalan kısmının da Ocak ayı itibarıyla kullanılacağı iddia ediliyor. Halk TV'de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt mamûllerinden alınan maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarının artırılması için hazırlık yaptı. Ancak Erdoğan yetkisini kullanmasa bile akaryakıta rekor ÖTV zammı geliyor. Zammın en az 2.5 TL olacağı hesaplanıyor. Erdoğan'ın yetkisini kullanması durumunda ise zammın 9 TL'yi bulması bekleniyor.

#3
Foto - Araç sahipleri şaşkına dönecek! Çok deli artış olacak! Benzine 9,03 TL, motorine 8,47 TL, LPG’ye 6,93 TL zam geliyor

Alkol ve sigarada olduğu gibi artık benzin ve motorinin ÖTV'sine de 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam geliyor. Ocak ve Temmuz aylarında benzin ve motorinden alınan vergi otomatik olarak artırılıyor. Yıl sonuna kadar ÖTV tutarı benzinde 7,526 TL, motorinde 7,055 TL ve otogazda (LPG) 5,778 TL artırılacak. Katma Değer Vergisi (KDV/Yüzde 20) dâhil edildiğinde pompa satış fiyatı da artacak. Benzinin litre fiyatına 9,03 TL, motorine 8,47 TL ve otogaza 6,93 TL vergi zammı gelecek. Erdoğan'ın yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak ediliyor. Erdoğan’ın imzaladığı karar ile 15 Temmuz 2023 tarihinde litre başına benzinde 2,52 TL ve motorinde 2,05 TL olarak uygulanan ÖTV hem benzinde hem de motorinde 5 TL artırılmıştı.

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