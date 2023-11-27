2023-11-27 15:29:26 Araç sahipleri şaşkına dönecek! Çok deli artış olacak! Benzine 9,03 TL, motorine 8,47 TL, LPG’ye 6,93 TL zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber geldi. Petrolün fiyatı düşse bile benzin, motorin ve otogaz için ucuzluk hayal olarak kalacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a akaryakıtta ÖTV’yi 5 katına kadar artırma yetkisi verilmişti. Ancak Erdoğan yetkisini kullanmasa bile akaryakıta rekor ÖTV zammı geliyor. Zammın en az 2.5 TL olacağı hesaplanıyor. Erdoğan'ın yetkisini kullanması durumunda ise zammın 9 TL'yi bulması bekleniyor.