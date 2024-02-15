Araç sahipleri sakın ihmal etmeyin! 30 bin TL çöp olmasın

Bir aracın yağ bakımını yaptırmanın ortalama bin 500 lira olduğunu ancak ihmal edilmesi halinde motorun zarar görmesi sonucunda 25-30 bin lira gibi daha yüksek maliyetler çıkabildiğini dile getiren Ünlüce, “Yağ bakımı en önemli şeylerden birisi. Cam suyuna özellikle bakmak gerekiyor. Kış aylarında donma oluyor, o yüzden cam suyu deyip geçmeyelim. Gerçekten çok önemli bir şey. Bugün yağ, antifriz ve cam suyu bakımı ortalama 2 bin 500 lira tutarken, bir araca bunu yaptırmadığımızda radyatörün patlaması, devirdaimin ya da motorun bozulması sonucunda daha fazla arızaya sebep olarak yüksek maliyetler doğurabiliyor” şeklinde konuştu.