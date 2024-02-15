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Araç sahipleri sakın ihmal etmeyin! 30 bin TL çöp olmasın
Otomotiv
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Araç sahipleri sakın ihmal etmeyin! 30 bin TL çöp olmasın

2024-02-15 16:57:51
Araç sahipleri sakın ihmal etmeyin! 30 bin TL çöp olmasın

Soğuk havalar araçları da olumsuz etkiliyor. Gerekli bakımlar yapılmadığı takdirde otomobiller büyük masraflar açabiliyor.

#1
Foto - Araç sahipleri sakın ihmal etmeyin! 30 bin TL çöp olmasın

Eskişehir’de motor ustalığı yapan İsmail Ünlüce, kış aylarında motor yağının donması nedeniyle sürüşe başlamadan önce aracı 5 dakikada rölantide tutmanın önemli olduğunu ve antifriz kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Araç sahipleri sakın ihmal etmeyin! 30 bin TL çöp olmasın

Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının meydana geldiği Eskişehir’de soğuk hava şartları araç motorlarını da etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesi nedeniyle özellikle sabah saatlerinde araçlardaki motor yağı katılaşabilirken, motor ustası İsmail Ünlüce, erken vakitlerde sürüşe başlamadan önce aracın en az 5 dakika rölantide tutulması gerektiği konusunda sürücüleri uyardı.

#3
Foto - Araç sahipleri sakın ihmal etmeyin! 30 bin TL çöp olmasın

Radyatör gibi önemli parçaların dağılmaması için antifriz kullanımının önemli olduğunu ifade eden Ünlüce, bunun yanı sıra ortalama bin 500 lira olan yağ bakımının yaptırılmaması halinde meydana gelebilecek arızaların 30 bin lira gibi yüksek maliyetlere yol açabileceğine vurgu yaptı. Yağ, antifriz ve cam suyu bakımının ortalama 2 bin 500 TL olduğunu aktaran motor ustası, kış aylarında araç muhafazalarına kedilerin girmesi sebebiyle ayrıca tedbirli davranılmasını tavsiye etti.

#4
Foto - Araç sahipleri sakın ihmal etmeyin! 30 bin TL çöp olmasın

Eskişehir’de motor ustalığı yapan İsmail Ünlüce, “Malum kış ayları, havalar soğuk. Aracımıza binmeden önce araçların antifrizini ve motor yağını kontrol etmek gerekiyor. Hatta binmeden önce aracın etrafında dolanmak, lastiklere bakmak lazım. Arabanın muhafazasında kedi olabildiği için o da ayrıca kontrol edilmeli.

#5
Foto - Araç sahipleri sakın ihmal etmeyin! 30 bin TL çöp olmasın

Kış aylarında kesinlikle antifrize bakmamız gerekiyor. Aracımıza antifriz koymazsak radyatörü, kalorifer peteğini ve devirdaimi dağıtabiliyor. Bu da araca ağır sonuçlar veriyor. Antifriz kesinlikle kullanılacak, yaz kış onun mevsimi yok. Aracı çalıştırdığımızda kış aylarında en az 5 dakika kendi halinde çalışması gerekiyor çünkü soğuk havalarda arabanın yağı katılaşıyor ve bu sese neden oluyor. Ama en azından 5 dakika çalıştığı zaman sıkıntı çıkmıyor. Öte türlü aracın eksantriğine, motorun içine zarar verir” dedi.

#6
Foto - Araç sahipleri sakın ihmal etmeyin! 30 bin TL çöp olmasın

Bir aracın yağ bakımını yaptırmanın ortalama bin 500 lira olduğunu ancak ihmal edilmesi halinde motorun zarar görmesi sonucunda 25-30 bin lira gibi daha yüksek maliyetler çıkabildiğini dile getiren Ünlüce, “Yağ bakımı en önemli şeylerden birisi. Cam suyuna özellikle bakmak gerekiyor. Kış aylarında donma oluyor, o yüzden cam suyu deyip geçmeyelim. Gerçekten çok önemli bir şey. Bugün yağ, antifriz ve cam suyu bakımı ortalama 2 bin 500 lira tutarken, bir araca bunu yaptırmadığımızda radyatörün patlaması, devirdaimin ya da motorun bozulması sonucunda daha fazla arızaya sebep olarak yüksek maliyetler doğurabiliyor” şeklinde konuştu.

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