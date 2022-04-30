2022-04-30 07:17:31 Araç sahipleri dikkat! Yarın zamlı tarifeye geçilecek
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 'Zorunlu Trafik Sigortası' fiyatlarında 1 Mayıs itibarıyla yeni tarifeye geçilecek. Bu kapsamda otomobiller için 1'den 7'ye kadar olan her basamak için azami prim tutarları aylık yüzde 2.25 oranında artacak. Bu oranlar fiyatlarda değişecek. İşte zamlı tarife ile oluşacak yeni fiyatlar ve İstanbul üzerinden örnek... Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyonun üzerinde bulunuyor. Tüm araçlar için 'Zorunlu Trafik Sigortası' yaptırılması gerekiyor. Trafik sigortasının amacı, herhangi bir kaza durumunda 'karşı tarafın' malına veya canına verilen hasarı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılamak. Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Bu ceza 15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle tutar 147 liraya düşüyor. Sigorta yoksa bu cezaya ek olarak trafikten men ve otopark parası da gündeme geliyor.