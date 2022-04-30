Araç sahipleri dikkat! Yarın zamlı tarifeye geçilecek

7 BASAMAĞA GÖRE HESAP Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4'ten başlıyor. Sürücüler kazaya karıştıkça 1'inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor. 7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor. 4'üncü basamaktan 5'inci basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, 6'ncı basamağa yükselene yüzde 30, 7'nci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4'üncü basamak üzerinden yapılıyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1'inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor. İSTANBUL İÇİN ÖRNEK Nisan itibarıyla İstanbul'da trafiğe yeni çıkan araç için (4'üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 2 bin 305 liraydı. Bu tutar 1 Mayıs itibarıyla 2 bin 356 liraya yükselecek. Yine İstanbul'da son 2 yıldır hiçbir kazaya karışmamış bir sürücü (7'nci basamak), bu ay sigortasını yenilediğinde en fazla 1.267 lira ödüyordu. Mayıstaki yenilemede tutar 1.295 lira olacak. Her ilde benzer şekilde yüzde 2.25 artış yaşanacak. Bu artış bir önceki ayın tarifesine göre yapılıyor. Ancak bunlar tavan fiyatlar. Sigorta şirketleri sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebilir.