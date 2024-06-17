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Otomotiv
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Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı geldi

2024-06-17 16:17:21
Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı geldi

TÜVTÜRK'ten araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenleme geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı geldi

TÜVTÜRK, Türkiye’deki araç muayene prosedürlerinde yeni düzenlemeler yaptı.

#2
Foto - Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı geldi

TÜVTÜRK, araç muayene zorunluluğunda yeni düzenlemeler getirdi.

#3
Foto - Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı geldi

Yeni araçlar için ilk 3 yıl muayene gerekmezken, 2021 öncesi araçlar muayeneye devam edecek.

#4
Foto - Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı geldi

Binek, traktör ve motosikletler mobil istasyonlarda; hidrolik fren sistemli araçlar sabit istasyonlarda; egzoz emisyon ölçümleri ise yetkili istasyonlarda yapılacak. Traktörler her iki istasyonda da muayene edilebilir. Muayenesiz araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

#5
Foto - Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı geldi

Yeni Araçlar: Yeni araç satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene zorunluluğu kaldırıldı.

#6
Foto - Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı geldi

2021 Öncesi Araçlar: 2021 ve daha önceki yıllara ait araçlar için muayene zorunluluğu devam ediyor. Bu araç sahiplerinin, muayene dönemi geldiğinde TÜVTÜRK servislerine gitmeleri gerekiyor.

#7
Foto - Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı geldi

Binek Araçlar, Traktörler ve Motosikletler: Bu araçlar mobil istasyonlarda kontrol edilebilecek. Hidrolik Hava Destekli Fren Sistemine Sahip Araçlar: Bu araçların kontrolü yalnızca sabit istasyonlarda yapılabilecek.

#8
Foto - Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı geldi

Egzoz Emisyonları: Egzoz emisyon ölçümleri yalnızca sabit ve yetkili mobil istasyonlarda yapılacak. Traktör Muayeneleri: Traktörler, tüm mobil ve sabit istasyonlarda muayene edilebilecek.

#9
Foto - Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı geldi

Muayenesi yapılmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği unutulmamalıdır. Bu düzenleme, araç sahiplerinin düzenli muayenelerini yaptırmalarını ve trafikte güvenli araç kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir

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