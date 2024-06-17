2024-06-17 16:17:21 Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı geldi
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenleme geldi. İşte detaylar...
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenleme geldi. İşte detaylar...
TÜVTÜRK, Türkiye’deki araç muayene prosedürlerinde yeni düzenlemeler yaptı.
TÜVTÜRK, araç muayene zorunluluğunda yeni düzenlemeler getirdi.
Yeni araçlar için ilk 3 yıl muayene gerekmezken, 2021 öncesi araçlar muayeneye devam edecek.
Binek, traktör ve motosikletler mobil istasyonlarda; hidrolik fren sistemli araçlar sabit istasyonlarda; egzoz emisyon ölçümleri ise yetkili istasyonlarda yapılacak. Traktörler her iki istasyonda da muayene edilebilir. Muayenesiz araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.
Yeni Araçlar: Yeni araç satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene zorunluluğu kaldırıldı.
2021 Öncesi Araçlar: 2021 ve daha önceki yıllara ait araçlar için muayene zorunluluğu devam ediyor. Bu araç sahiplerinin, muayene dönemi geldiğinde TÜVTÜRK servislerine gitmeleri gerekiyor.
Binek Araçlar, Traktörler ve Motosikletler: Bu araçlar mobil istasyonlarda kontrol edilebilecek. Hidrolik Hava Destekli Fren Sistemine Sahip Araçlar: Bu araçların kontrolü yalnızca sabit istasyonlarda yapılabilecek.
Egzoz Emisyonları: Egzoz emisyon ölçümleri yalnızca sabit ve yetkili mobil istasyonlarda yapılacak. Traktör Muayeneleri: Traktörler, tüm mobil ve sabit istasyonlarda muayene edilebilecek.
Muayenesi yapılmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği unutulmamalıdır. Bu düzenleme, araç sahiplerinin düzenli muayenelerini yaptırmalarını ve trafikte güvenli araç kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir
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