Araç muayenelerinde randevu sistemi tarihe karışıyor! Saatler süren işlem dakikalara düşecek

2027 yılından itibaren araç muayene hizmetlerini yeni işletmeci devralacak. Yapılan ihalenin 1.72 milyar dolarlık bedelle sonuçlanması, önümüzdeki dönemde büyük bir yatırım yapılması bekleniyor. Yeni modelde kapasite artışı, mobil istasyonlar ve teknoloji yatırımları öne çıkacak. Yeni dönemde en az 250 sabit istasyon kurulması ve toplam muayene hattı sayısının 850’ye çıkarılacak. Ayrıca mobil istasyonlar da devreye alınarak özellikle ulaşımı zor bölgelerde hizmet verilecek.