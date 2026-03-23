Araç muayenelerinde randevu sistemi tarihe karışıyor! Saatler süren işlem dakikalara düşecek
Türkiye’de çığ gibi büyüyen araç sayısı karşısında yetersiz kalan muayene istasyonları için 2027 yılında devrim niteliğinde bir döneme giriliyor. TURKA sisteminin devreye girmesiyle birlikte hat sayıları artırılacak, ağır vasıta muayeneleri 45 dakikadan 20 dakikaya kadar düşürülecek. Yeni modelle birlikte devreye girecek mobil istasyonlar, özellikle büyük şehirlerdeki randevu krizine son vererek araç sahiplerine nefes aldıracak.