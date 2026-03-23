150 milyon yıl öncesine gizemli yolculuk Gazeteci Bahar Feyzan’dan skandal paylaşım: Bir özelliğim daha var, o... çocuğu olmak Has Bahçe dışına çıkarılıyor Kırkpınar er meydanı meydansız kaldı Türkiye'yi 'düşman' ilan eden Hindistan'da kriz! Çareyi biz de buldular, uçaklar utana sıkıla İstanbul'a iniyor Araç muayenelerinde randevu sistemi tarihe karışıyor! Saatler süren işlem dakikalara düşecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’de çığ gibi büyüyen araç sayısı karşısında yetersiz kalan muayene istasyonları için 2027 yılında devrim niteliğinde bir döneme giriliyor. TURKA sisteminin devreye girmesiyle birlikte hat sayıları artırılacak, ağır vasıta muayeneleri 45 dakikadan 20 dakikaya kadar düşürülecek. Yeni modelle birlikte devreye girecek mobil istasyonlar, özellikle büyük şehirlerdeki randevu krizine son vererek araç sahiplerine nefes aldıracak.

Türkiye’de trafikteki araç sayısı son 20 yılda üç kattan fazla artarak 10 milyon seviyesinden 33.8 milyonun üzerine çıktı. Bu hızlı artış, araç muayenesini sadece teknik bir kontrol süreci olmaktan çıkarıp stratejik bir altyapı hizmetine dönüştürdü. Artan araç sayısı mevcut kapasite üzerinde ciddi baskı oluşturdu.

Araç muayene hizmeti Türkiye’de 2007 yılında özel sektör modeliyle başladı. O dönemde 189 istasyonla hizmet verilirken bugün istasyon sayısı 217’ye yükseldi. Buna karşılık araç sayısı çok daha hızlı arttı. Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 13.5 milyon araç muayene ediliyor, tekrarlarla birlikte bu sayı 16 milyona ulaşıyor.

Araç sayısındaki hızlı artışa rağmen istasyon sayısının sınırlı artması nedeniyle özellikle büyük şehirlerde randevu süreleri uzadı. Muayene işlemleri saatler sürebiliyor ve randevu almak için haftalar öncesinden plan yapmak gerekiyor. Bu durum özellikle ticari araçlar için zaman kaybı ve maliyet anlamına geliyor.

2027 yılından itibaren araç muayene hizmetlerini yeni işletmeci devralacak. Yapılan ihalenin 1.72 milyar dolarlık bedelle sonuçlanması, önümüzdeki dönemde büyük bir yatırım yapılması bekleniyor. Yeni modelde kapasite artışı, mobil istasyonlar ve teknoloji yatırımları öne çıkacak. Yeni dönemde en az 250 sabit istasyon kurulması ve toplam muayene hattı sayısının 850’ye çıkarılacak. Ayrıca mobil istasyonlar da devreye alınarak özellikle ulaşımı zor bölgelerde hizmet verilecek.

Teknoloji ve otomasyon yatırımları sayesinde muayene sürelerinin önemli ölçüde azaltılacak. Özellikle ağır vasıta araçlarda 45 dakikaya kadar çıkan muayene sürelerinin 20 dakikaya düşürülecek. Böylelikle hem bekleme sürelerini azaltılacak hem de sistemi daha verimli hale getirilecek.

Yorumlar

ergüvan

çözüm mobil araç muayene yeleri değil tüvtürk gibi en az iki şirkenti daha bu iş için devreye girmesi gerekiyor. hemde tekel olmaktan çıkmalı rekabet olmalı. 15 dakikalık kontrol karşılığında 2 3 bin tl alınması soygun .başka bir şey değil. ama kimler bunu böyle istiyor. kimler bundan istifade ediyor araştırmak lazım. avurupadan alınan sistem bizde tekele dönüşmüş. avrupada yetkili tüm araç servisleri vize vermektedir. bizde niye yok çünkü rant olmayacağı için. işlerimiz hep böyle
Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Riyad yönetimi diplomatlardan 24 saat içinde ülke..
Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz
Sağlık

Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda ilaç sektörü ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi maddeler hak..
40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı
Gündem

40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı

Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in gündeme taşıdığı iddialar CHP kulislerini sarstı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yolsuzluk do..
Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız!
Dünya

Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız!

ABD’nin 48 saat içerisinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmadığı takdirde elektrik santrallerini vurarak İran’ı karanlığa gömme tehtidine İran’d..
Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu
Gündem

Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı teknik..
Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi
Gündem

Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi

Bayram dönüşünde Kırıkkale’de yoğunluk zirveye çıktı... 43 ilin geçiş noktasında trafik durma noktasına geldi, araçlar tampon tampona ilerle..
