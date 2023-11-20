Araç kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapanın ocağına incir ağacı dikilecek! Patır patır yapmaya başladılar bile

1 Kasım, 3 Kasım ve 5 Kasım tarihlerinde 16 ekip 29 personel ile gerçekleştirilen denetimler sonucunda 957 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği açıklandı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında abartı egzozdan dolayı kusurlu görülen 26 araç, yüksek sesten dolayı ise 54 araç için cezai işlem uygulandı. Bunun yanı sıra diğer kusurlardan dolayı 143 araç olmak üzere toplamda 177 araç ve sürücüsüne 266.689 TL idari para cezası verildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Açıklama ile birlikte 37 aracın da trafikten men edildiği duyuruldu.