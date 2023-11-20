2023-11-20 13:14:16 Araç kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapanın ocağına incir ağacı dikilecek! Patır patır yapmaya başladılar bile
Sürücülerin başı fena halde derde giriyor. Bu hatayı yapanların ocağına incir ağacı dikilecek. Hem 266.689 TL para cezası alacak hem de trafikten men edilecek. Kimsenin affı yok bu araçlara patır patır ceza yığıyor. İşte sürücülerin başını yakan o hata… Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Araç sahiplerine 266.689 TL para cezası gelirken bir de trafikten men edildi. Bu hataya düşenin ocağına incir ağacı dikilecek. İşte sürücülerin başını yakan o hata…