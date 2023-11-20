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Araç kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapanın ocağına incir ağacı dikilecek! Patır patır yapmaya başladılar bile

2023-11-20 13:14:16
Araç kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapanın ocağına incir ağacı dikilecek! Patır patır yapmaya başladılar bile

Sürücülerin başı fena halde derde giriyor. Bu hatayı yapanların ocağına incir ağacı dikilecek. Hem 266.689 TL para cezası alacak hem de trafikten men edilecek. Kimsenin affı yok bu araçlara patır patır ceza yığıyor. İşte sürücülerin başını yakan o hata… Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Araç sahiplerine 266.689 TL para cezası gelirken bir de trafikten men edildi. Bu hataya düşenin ocağına incir ağacı dikilecek. İşte sürücülerin başını yakan o hata…

#1
Foto - Araç kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapanın ocağına incir ağacı dikilecek! Patır patır yapmaya başladılar bile

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 177 araç sürücüsüne ceza kesildi. 3 gün süren denetimler kapsamında toplam 266.689 TL para cezası kesildi. Ekipler 37 aracı ise trafikten men etti.

#2
Foto - Araç kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapanın ocağına incir ağacı dikilecek! Patır patır yapmaya başladılar bile

1 Kasım, 3 Kasım ve 5 Kasım tarihlerinde 16 ekip 29 personel ile gerçekleştirilen denetimler sonucunda 957 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği açıklandı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında abartı egzozdan dolayı kusurlu görülen 26 araç, yüksek sesten dolayı ise 54 araç için cezai işlem uygulandı. Bunun yanı sıra diğer kusurlardan dolayı 143 araç olmak üzere toplamda 177 araç ve sürücüsüne 266.689 TL idari para cezası verildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Açıklama ile birlikte 37 aracın da trafikten men edildiği duyuruldu.

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