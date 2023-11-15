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Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

2023-11-15 13:39:32
Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

2023 yılının bitmesine kısa bir süre kalan araç almak isteyenler de heyecanlı bir arayışa başladı. Piyasada bulunan uygun fiyatlı araçlar belli oldu. Bu listede her bütçeye uygun araç bulunuyor. İşte uygun fiyatlı araç listesi… Son yıllarda artan otomobil fiyatları ile birlikte vatandaşlar da araç hayallerine rafa kaldırmıştı. Araç fiyatlarındaki düşüş dikkat çekerken vatandaşlar da uygun fiyatlı araçları Araştırmaya devam ediyor. Her keseye uygun uygun fiyatlı araç modelleri belli oldu. İşte uygun fiyatlı araç listesi… Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı araçları da araştırmaya devam ediyor. Markalar tarafından duyurulan fiyat listeleri ile birlikte hayalinizdeki modele kavuşabilirsiniz. Uygun fiyatlı en boş paket araç fiyatları şu şekildedir:

#1
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

HYUNDAI i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 675.000 Türk Lirası

#2
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

SEAT Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Pake 770.000 Türk Lirası

#3
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

FIAT Egea 1.4 Manuel Benzinli 777.900 Türk Lirası

#4
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

KIA Picanto 1.0L 67 bg Manuel Benzinli Feel Paket 780.000 Türk Lirası

#5
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

CITROEN C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli 813.000 Türk Lirası

#6
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

RENAULT Taliant Joy 1.0 65 Hp 837.900 Türk Lirası

#7
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

DACIA Yeni Sandero Stepway 90 Hp 874.000 Türk Lirası

#8
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

OPEL Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel 880.900 Türk Lirası

#9
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

FORD Fiesta 1.1L 75 hp Benzinli Manuel 887.900 Türk Lirası

#10
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

SKODA Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp Manuel 914.900 Türk Lirası

#11
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

MG ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 Hp 929.000 Türk Lirası

#12
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

HONDA City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Paket 976.000 Türk Lirası

#13
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

SUZUKI Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 83 Hp 988.000 Türk Lirası

#14
Foto - Araç almak isteyenlere müjde! En uygun fiyatlı araçlar belli oldu! İşte her bütçeye uygun aracın olduğu o liste

TOYOTA Corolla 1.5 Vision Otomatik 1.002.800 Türk Lirası

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