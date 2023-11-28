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Ekonomi
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Araç almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Ve büyük müjde verildi

2023-11-28 14:28:16
Araç almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Ve büyük müjde verildi

Araç almak isteyenler, ikinci el otomobillere yöneliyor! Galericiler ise vatandaşlara resmen müjdeyi verdi! Fiyatlar günden güne eriyor, yüzde 35'e kadar...

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Foto - Araç almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Ve büyük müjde verildi

Son üç ay içinde ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluk devam ediyor. Fiyatlarda yaklaşık olarak yüzde 30'luk bir gerileme gözlemlenirken, galericiler talebin olmaması nedeniyle bu durgunluğun bir süre daha devam edeceğini ifade ediyor. İkinci el otomobil fiyatlarının önümüzdeki günlerde yüzde 35'lere kadar gerileme ihtimali öngörülüyor. Galerici Yılmaz Kebapçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fiyatlar hızlı bir şekilde aşağı iniyor. Şu anda köpük kalktı diyebiliriz. Bunun sebeplerinden bir tanesi stokçuların aradan çıkması ve talep de büyük oranda düştü. Şu anda fiyatlardaki gerileme yüzde 25-30 arasında değişiyor. Sıfır araçlarda da ilan yoğunluğu olmaya başladı. Elinde olanların çoğu yatırım için almıştı şimdi ise satmak istiyor. Bunun nedeni ise faiz oranlarının artması" ifadelerine yer verdi.

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Foto - Araç almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Ve büyük müjde verildi

Oto galerici Gökhan Ardeşen ise ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun üç aydır devam ettiğini belirterek, "Bu durgunluğun yakın zamanda biteceğini düşünmüyoruz. Fiyatlardaki düşüş ortalama en yüksek seviyeden yüzde 30 geri geldi. Bu durumun önümüzdeki dönemlerde de yüzde 35'lere kadar gerileyeceğini düşünüyoruz. Talep ise eskiye göre çok fazla yok. Yatırım için lüks araç alan vatandaşlar araçlarını elden çıkartmak istiyor. Yatırımcı oldukları için faize yöneliyorlar. Bununla birlikte sıfır araçlarda yapılan kampanyalar nedeniyle de aracını satıp model yükseltmek istiyorlar" diye konuştu.

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