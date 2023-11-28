Araç almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Ve büyük müjde verildi

Son üç ay içinde ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluk devam ediyor. Fiyatlarda yaklaşık olarak yüzde 30'luk bir gerileme gözlemlenirken, galericiler talebin olmaması nedeniyle bu durgunluğun bir süre daha devam edeceğini ifade ediyor. İkinci el otomobil fiyatlarının önümüzdeki günlerde yüzde 35'lere kadar gerileme ihtimali öngörülüyor. Galerici Yılmaz Kebapçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fiyatlar hızlı bir şekilde aşağı iniyor. Şu anda köpük kalktı diyebiliriz. Bunun sebeplerinden bir tanesi stokçuların aradan çıkması ve talep de büyük oranda düştü. Şu anda fiyatlardaki gerileme yüzde 25-30 arasında değişiyor. Sıfır araçlarda da ilan yoğunluğu olmaya başladı. Elinde olanların çoğu yatırım için almıştı şimdi ise satmak istiyor. Bunun nedeni ise faiz oranlarının artması" ifadelerine yer verdi.