Araç alacaklar oto pazarlarına koştu! Sebebi belli oldu

Hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını takip ettiğini söyleyen Yunus Kılıç, artışın devam edeceğini düşündüğünü söyledi. Sıfır araçların fiyatlarına sürekli zam geldiğini böylelikle ikinci el araçlarda da rakamın arttığını belirten Kılıç, “Piyasalar çok yüksek normal olarak. Bazı araçlara matrah indirimi geldi. Haliyle biraz düştü. Ama ben gidip görüştüğümde tekrardan zam geleceğini söylediler. Ara ara sıfır ve ikinci el araçların fiyatlarına bakıyorum. Araçlara 10 günde 20 günde bir zam geliyor. Fiyatlar artacaktır. Asgari ücrete bağlı olarak her şey artıyor. Artmayan hiçbir şey yok ki. Gıdadan arabaya her şeyin fiyatı artıyor” diye konuştu.