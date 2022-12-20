Araç alacaklar oto pazarlarına koştu! Sebebi belli oldu

Yeni yıla sayılı gün kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sürüyor. Birçok kişinin beklediği asgari ücret zammı, piyasaları da büyük oranda değiştirecek. İkinci el araç piyasasının da asgari ücret zammından etkileneceğini düşünen vatandaşlar, yılbaşından önce bütçesine uygun aracı alabilmek için harekete geçti. Araç almak isteyen ve aracını satmak isteyen yüzlerce kişi, yılbaşından önce alışverişini yapabilmek için her ne kadar ikinci el oto pazarına gitse de, fiyatların yüksek olmasından dolayı ticaret gerçekleşmiyor. Yılbaşından sonra fiyatların daha da artacağı gibi ortak bir düşünce bulunurken, araç başında geçen çetin pazarlıklar da devam ediyor.