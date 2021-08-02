2021-08-02 16:35:05 Araç alacaklar dikkat! İşte en ucuz otomobiller
Otomobil fiyatları el yakıyor. Ağustos ayının en ucuz arabaları belli oldu. İşte sıralama...
Otomobil fiyatları el yakıyor. Ağustos ayının en ucuz arabaları belli oldu. İşte sıralama...
HYUNDAİ Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) Liste fiyatı 300.250 TL
FORD EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Fiyatı 300.200 TL
PEUGEOT Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Fiyatı 295.000 TL Kampanyalı fiyatı: 292.000 TL
KİA Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Fiyatı 292.900 TL
HYUNDAİ Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) Fiyatı 291.880 TL Nakit indirimli fiyatı 231.404 TL
FORD Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Fiyatı 286.200 TL
OPEL ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP Fiyatı 289.500 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 231.000 TL Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL
OPEL YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL Fiyatı 227.900 TL
FİAT 500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli Fiyatı: 226.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 216.900 TL
FIAT Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 224.900 TL Kampanyalı Fiyatı 219.900 TL
CİTROEN C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı 217.000 TL Kampanyalı fiyatı 212.000 TL
VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Liste fiyatı 216.200 TL
FİAT 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 206.900 TL Kampanyalı fiyatı: 196.900 TL
DACİA Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull Liste fiyatı 203.000 TL Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull Liste fiyatı 203.000 TL
KİA STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 199.900 TL
PEUGEOT Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Liste fiyatı 202.000 TL Kampanyalı Fiyat 199.000 TL
HYUNDAİ BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli) Fiyatı 201.900 TL
DACİA Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı 191.400 TL
MITSUBISHI Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 189.900 TL
KİA PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik Fiyatı: 178.900 TL Kampanyalı fiyatı 176.900 TL
OPEL Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP Fiyatı 189.900 TL
FIAT Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 187.900 TL Kampanyalı fiyatı: 182.900 TL
CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 184.500 TL Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL
FIAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 181.900 TL Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL
HYUNDAİ Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 178.642 TL Kampanyalı fiyatı 161.623 TL
KİA RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020 Fiyatı: 175.900 TL
FİAT PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 172.900 TL Kampanyalı fiyatı 168.900 TL
RENAULT Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 169.900 TL
FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 168.900 TL Kampanyalı Fiyatı 159.900 TL
DACİA Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg Fiyatı 164.900 TL
HYUNDAİ Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Liste fiyatı 166.350 TL Kampanyalı fiyatı 162.350 TL
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