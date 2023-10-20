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Ekonomi
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Arabalar kapıda yatacak kapıda! Akaryakıt fiyatlarına kallavi zam! Rakam ve tarih verildi! Bu kez öyle üç beş de değil

2023-10-20 11:03:25
Arabalar kapıda yatacak kapıda! Akaryakıt fiyatlarına kallavi zam! Rakam ve tarih verildi! Bu kez öyle üç beş de değil

Motorine önceki gün gelen 2 lira 30 kuruşluk zammın ardından bir zam da benzin fiyatlarına geliyor. Benzinin litresi bu gece arısından itibaren 1 lira 50 kuruş zamlanacak. İşte 20 Ekim 2023 Cuma günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... Motorine gelen 2.30 TL'lik zammın ardından pompaya bir zam daha göründü. Brent petrolün 92 dolara çıkmasıyla benzine 21 Ekim cumartesi günü 'bu gece yarası) zam bekleniyor.

#1
Foto - Arabalar kapıda yatacak kapıda! Akaryakıt fiyatlarına kallavi zam! Rakam ve tarih verildi! Bu kez öyle üç beş de değil

Akaryakıt fiyatlarında korkulan oldu. Ortadoğu'daki gerilimin brent petrol fiyatlarına yansımasıyla ilk zam motorine gelmişti. İsrail-Hamas çatışmasıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları, pompaya zam olarak yansıyor. Motorine 16 Ekim gecesi 2 TL 30 kuruşluk zam gelmişti.

#2
Foto - Arabalar kapıda yatacak kapıda! Akaryakıt fiyatlarına kallavi zam! Rakam ve tarih verildi! Bu kez öyle üç beş de değil

Motorine gelen zammın ardından benzine de zam göründü. Benzine zammın cumartesi günü geleceği sektör kaynakları tarafından doğrulandı. Benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 1 lira 50 kuruş zamlanacak. 

#3
Foto - Arabalar kapıda yatacak kapıda! Akaryakıt fiyatlarına kallavi zam! Rakam ve tarih verildi! Bu kez öyle üç beş de değil

1 lira 30 kuruşluk zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 33.59 liradan 35.09 liraya, İzmir'de 34.30 liradan 35.8 liraya, Ankara ise 34.20 liradan 35.7 liraya yükselecek. 

#4
Foto - Arabalar kapıda yatacak kapıda! Akaryakıt fiyatlarına kallavi zam! Rakam ve tarih verildi! Bu kez öyle üç beş de değil

Güncel benzin ve motorin fiyatları İstanbul Anadolu Yakası Benzin fiyatı: 33,54 TL Motorin fiyatı: 39,56 TL İstanbul Avrupa Yakası Benzin fiyatı: 33,59 TL Motorin fiyatı: 39,62 TL  Ankara Benzin fiyatı: 34,20 TL Motorin fiyatı: 40,19 TL İzmir Benzin fiyatı: 34,30 TL Motorin fiyatı: 40,34 TL

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