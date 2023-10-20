2023-10-20 11:03:25 Arabalar kapıda yatacak kapıda! Akaryakıt fiyatlarına kallavi zam! Rakam ve tarih verildi! Bu kez öyle üç beş de değil
Motorine önceki gün gelen 2 lira 30 kuruşluk zammın ardından bir zam da benzin fiyatlarına geliyor. Benzinin litresi bu gece arısından itibaren 1 lira 50 kuruş zamlanacak. İşte 20 Ekim 2023 Cuma günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... Motorine gelen 2.30 TL'lik zammın ardından pompaya bir zam daha göründü. Brent petrolün 92 dolara çıkmasıyla benzine 21 Ekim cumartesi günü 'bu gece yarası) zam bekleniyor.