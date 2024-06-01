2024-06-01 14:01:25 Araba almak isteyenlerin dikkatine! Zararına satışlar başladı
Otomobil satışları 20 ayın ardından ilk kez geçen Nisan’da düşerken, otomotiv sektörü 7 Temmuz’a kilitlendi. Avrupa Birliği’nin (AB) yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Düzenleme yeni otomobiller için zorunlu olacak. Bu nedenle otomobil markaları, ellerindeki sıfır otomobilleri satmak zorunda kalıyor. Sektör temsilcileri düzenlemenin ertelenmesi için görüşmeler yaparken, “Markalar zararına kampanya yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.