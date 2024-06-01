Araba almak isteyenlerin dikkatine! Zararına satışlar başladı

CITROEN Fransız otomobil üreticisi Citroën, mayıs ayı kampanyası kapsamında C3 modelini 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanakları ile satışa sunuyor. C3 Aircross modeline, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Markanın hafif ticari araç modeli Jumpy Spacetourer ise 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor. Şehir içi mobilite aracı Ami de, 120 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağı sağlıyor.